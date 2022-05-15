Боялись раздеться и показать тело: тату-мастер, который переделывает «портаки», показывает работы до и после

Татуировки — удовольствие недешевое. Еще дороже выходит, когда люди пытаются на них сэкономить и становятся обладателями «портаков» — татуировок, на которые без слёз не взглянешь.



Тату-мастер Дмитрий Гаподченко как раз специализируется на перекрытии неудачных рисунков. За годы работы он услышал немало грустных историй.