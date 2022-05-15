Боялись раздеться и показать тело: тату-мастер, который переделывает «портаки», показывает работы до и после
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Татуировки — удовольствие недешевое. Еще дороже выходит, когда люди пытаются на них сэкономить и становятся обладателями «портаков» — татуировок, на которые без слёз не взглянешь.
Тату-мастер Дмитрий Гаподченко как раз специализируется на перекрытии неудачных рисунков. За годы работы он услышал немало грустных историй.
— Был случай не так давно. Девушка обратилась со своим эскизом к мастеру. После первого сеанса она видит, что татуировка не похожа на эскиз, говорит, что ей не нравится, а мастер отвечает, что это пока результат первого сеанса и после второго всё будет хорошо, всё выправится. Проводят второй сеанс, а всё становится еще хуже. Татуировщик говорит, что нужно сделать коррекцию и тогда всё будет хорошо. Девушка собирается записаться на коррекцию, но мастер говорит: «Извини, я не могу исправить эту работу. Я не справлюсь». Она заплатила за два сеанса, а осталась с плохой татуировкой, — рассказывает Дмитрий.
Но далеко не всегда люди бегут сразу же исправлять неудачные татуировки. Некоторые ходят с ними десятилетиями.
— Часто встречаются старые «портаки», которым от 10–15 лет. Такие работы делали в армии, кто-то делал в нетрезвом состоянии самодельными машинками. По большей части они теряют свою актуальность и выцветают, потому что были выполнены дешевыми материалами и с неправильным подходом мастера, — объясняет Дмитрий.
— Все-таки чаще приходят перекрывать некачественные работы, которые были выполнены плохими мастерами не так давно — от пары месяцев до нескольких лет. Сейчас очень много новичков, которые врываются в эту индустрию, думая, что это легкий способ заработать. Много работ перекрывал, которые были выиграны в конкурсах на бесплатный сеанс, — добавил Дмитрий.
Некоторые тату-мастера могут попросить за перекрытие «портака» в два раза больше, чем стоило бы набить такую татуировку на чистой коже, так что в конечном счете никакой экономии не получается.
— На сеансах люди рассказывают истории о том, как приобрели из-за «портаков» комплекс неполноценности, — рассказал Дмитрий. — Некоторым приходится купаться в футболках, кто-то в баню ходил в длинных шортах... А одна девушка как-то сфотографировала себя на фоне красивого пейзажа в купальнике, но на фотографии потом черным маркером закрасила татуху.
Начисто свести татуировки практически невозможно, потому их и приходится перекрывать.
— Свести татуировку часто не представляется возможным. Можно сделать еще хуже, иногда можно получить ужаснейшие ожоги. Всё зависит от рук и профессионализма, — говорит тату-мастер. — Была ситуация, когда девушка пошла в клинику и удалила надпись вдоль предплечья. Ну, как удалила: вся надпись стала сплошным шрамом в высоту около 0,5 см или около того.
Но и перекрыть можно не каждую татуировку. В некоторых случаях всё же приходится сначала хоть немного их высветлять.
— Иногда я прошу клиентов провести хотя бы несколько сеансов лазера, чтобы осветлить некоторые элементы, но мало кто соглашается на это. А бывают случаи, что нет возможности перекрыть без лазера. Я подбираю изображения под определенное перекрытие так, чтобы темные части эскиза располагались на «портаке», а светлые части были по возможности на чистой коже. Там уже всё зависит от манипуляций, которые я провожу с эскизом, — говорит Дмитрий. — Бывают «портаки», где всё закрашено сплошным черным или темными оттенками и нет пустого места. Такие работы я не берусь перекрывать без предварительного осветления, потому что результат меня не устроит.
Так что, если вам очень хочется набить себе крутую татуировку, лучше уделить время поиску хорошего мастера и накопить достаточно денег.
— Цена за татуировку складывается из многих факторов. В первую очередь это имя, которое мастер уже сделал на своих работах, постоянно совершенствуясь, а имя тяжело раскрутить без качественных работ. При оценке качества работ мало смотреть на свежие татуировки: изучайте портфолио мастера, смотрите на зажившие работы. Профессионалы всегда делятся такими фотографиями, — советует Дмитрий.
Посмотрите подборку работ Дмитрия — как было и как стало. Они показывают, почему на татуировке (если вы загорелись желанием ее набить) не стоит экономить.
Дмитрий не только бьет татуировки и исправляет чужие «портаки», но и рисует картины, в том числе собственной кровью. Прочитайте его историю.