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Алёна Золотухина

Журналист НГС
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Алёна Золотухина

Журналист НГС
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Находки Wildberries: 5 трендовых и недорогих юбок на весну и лето (сдаем все явки и пароли)

Где искать одежду, когда нет Asos, а на AliExpress выбор не очень

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Wildberries не заменит нам ушедший Asos, но и там можно одеться прилично, правда придется сильно постараться и запастись терпением

Wildberries не заменит нам ушедший Asos, но и там можно одеться прилично, правда придется сильно постараться и запастись терпением

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Весна в самом разгаре, да и лето не за горами — самое время для юбок. Но вот вопрос — где отыскать ту модель, с которой случится любовь с первого взгляда? Asos извиняется за остановку работы, привычный массмаркет закрыт. Исходив оставшиеся приличные магазины в городе, наш стильный корреспондент Алёна Золотухина так и не нашла то, что нужно, и решила обратиться к Wildberries. Задача непростая — но выполнимая. Публикуем подборку из 5 моделей, которые не стыдно надеть.

Итак, давайте поговорим о юбках, многогранный и невероятно женственный базовый предмет гардероба, обращаться с которым нужно осторожно. Неправильно подобранная юбка может лихо испортить фигуру, сев на вас бесформенным мешком. Выбирая юбку, важно учитывать крой, фактуру, длину — изделие не должно резать колено пополам. Идеальная формула для мини-юбки: 6–10 см от колена вверх, для юбки миди — 6–10 см от колена вниз, с макси всё просто — по щиколотку.

Актуальные модели — классическая юбка-карандаш, закрывающая колени, юбка миди в бельевом стиле, мини-юбка и юбка в складку, как теннисная, в тренде также прямая до колена, юбка А-силуэта, модель на запах. Список антитрендов — юбка с баской, офисная юбка до колен, короткая спереди — длинная сзади, юбка-колокол, с кружевными вставками, пачка, юбка из хлипких материалов, годе, бесформенная макси и юбка из стрейч-материалов. Не носите это, если вам хочется выглядеть стильно, красиво и современно.

Есть стереотипное мнение, что на сайте Wildberries невозможно отыскать ничего приличного, предложенный ассортимент одежды остался на уровне 2010-х годов. Безусловно, великое множество моделей вызывают недоумение, но если проявить терпение, вполне реально отыскать что-то стоящее.

Как вам актуальная сегодня юбка в бельевом стиле? Сочетать такую модель можно с топами и вязаными кардиганами или жакетом. Если хочется сделать образ романтичным, наденьте нежную блузу с объемными рукавами и открытыми плечами, если хочется комфорта и свободы передвижения — попробуйте примерить с футболкой и кроссовками, кедами, поверх джинсовка или рубашка.

Юбка Zarina, артикул 70041160, цена 2399 рублей

Юбка Zarina, артикул 70041160, цена 2399 рублей

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Джинсовая базовая юбка — городской комфортный стритстайл. Обратите внимание на максимально простой вариант — в джинсе чем меньше деталей, тем лучше. Максимум — потертости (бусины, стразы, нашивки — нет, оставим их в 2015). С чем носить? Джинсовая юбка — это база, универсальный вариант: футболка, рубашка, жакет, можно яркого цвета, попробуйте составить образ в стиле total denim, джинса еще долго будет держаться в топовых модных позициях. Осторожно с колготками — не носим черные колготки с юбкой из светлого денима, выкидываем телесные колготки плотностью 50 ден, максимум — 20 в случае сильной необходимости. Правила носки и выбора колготок вы можете прочитать здесь.

Юбка Ostin, артикул 63881222, цена 3699 рублей

Юбка Ostin, артикул 63881222, цена 3699 рублей

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Юбка миди с анималистичным принтом. И вновь зебра лидирует, хотя ее активно вытесняет тигр (леопард больше не интересен). Носить «зебру» не обязательно с чёрным, серым или белым верхом — смело добавляйте цвет: зеленый или розовый, желтый или синий.

Юбка Salanpi, артикул 71388968, цена 1945 рублей

Юбка Salanpi, артикул 71388968, цена 1945 рублей

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На юбку в складку решится не каждая. Модель вызывает ассоциации со школьной формой, оттого создается впечатление, что это юбка для молодежи, девочек-подростков. Лет десять назад аргументировать было бы нечем, но времена меняются, и юбка в складку теперь одна из самых трендовых моделей, примерить которую может женщина любого возраста, а носить или нет — зависит от вашего мироощущения. Приводим пример в чёрном цвете. Стоит ли говорить, что клетка — самый трендовый принт для юбки в складку? Привет, 2000-е.

Юбка the Ant, артикул 70381513, цена 1372 рубля

Юбка the Ant, артикул 70381513, цена 1372 рубля

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Юбка-карандаш — классный вариант для офиса. Обратите внимание на модель в розовом цвете, так как он сейчас особенно актуален, или выберите более сдержанный оттенок. Носим с рубашкой или жакетом, можно надеть свитшот в тон или худи, обувь — кроссовки.

Юбка Talia, артикул 72677834, цена 2898 рублей

Юбка Talia, артикул 72677834, цена 2898 рублей

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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