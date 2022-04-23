Находки Wildberries: 5 трендовых и недорогих юбок на весну и лето (сдаем все явки и пароли)

Весна в самом разгаре, да и лето не за горами — самое время для юбок. Но вот вопрос — где отыскать ту модель, с которой случится любовь с первого взгляда? Asos извиняется за остановку работы, привычный массмаркет закрыт. Исходив оставшиеся приличные магазины в городе, наш стильный корреспондент Алёна Золотухина так и не нашла то, что нужно, и решила обратиться к Wildberries. Задача непростая — но выполнимая. Публикуем подборку из 5 моделей, которые не стыдно надеть.

Итак, давайте поговорим о юбках, многогранный и невероятно женственный базовый предмет гардероба, обращаться с которым нужно осторожно. Неправильно подобранная юбка может лихо испортить фигуру, сев на вас бесформенным мешком. Выбирая юбку, важно учитывать крой, фактуру, длину — изделие не должно резать колено пополам. Идеальная формула для мини-юбки: 6–10 см от колена вверх, для юбки миди — 6–10 см от колена вниз, с макси всё просто — по щиколотку.