«На каждые сборы закладывал машину»: история новосибирского пожарного, который стал бойцом ММА и сам строит зал для детей

Новосибирец Александр Педусон служил в спецназе, работал в МЧС и дрался за титул в профессиональных боях без правил Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Александр Педусон в свой 31 год имеет большой жизненный опыт: в спорте с 5 лет, служба в спецназе, работа в МЧС и «медные трубы» крупных турниров по ММА. К спорту он тяготел с детства, но больше всего были интересны именно единоборства. Александр входил в сборную Новосибирска и представлял регион на всероссийских соревнованиях, но однажды познакомился с армейским рукопашным боем, увлекся этой дисциплиной и после срочной службы стал участвовать в небольших турнирах. Это был яркий старт в ММА, где Александр Педусон дошел до титульного боя. О пути новосибирского бойца, работе пожарным и гонорарах — в материале NGS.RU.



«Устроили спарринг, и я вынес этих дедов»

Заниматься единоборствами Александру Педусону понравилось сразу. Волевой характер и спортивный азарт заставляли будущего бойца двигаться вперед и упорством добиваться результатов. Сначала были несколько лет в секции карате, куда мама записала его еще пятилетним мальчишкой. А потом он познакомился с панкратионом — армейским рукопашным боем, где правила более жесткие с точки зрения контакта с соперником. Формат спаррингов там более приближен к реальным «уличным» условиям и выходит за рамки стандартных запретов в системе восточных единоборств.

— В рукопашный бой я перешел в 13 лет. Я проиграл тренировочный спарринг одному парню. Пришел к чемпионке мира по панкратиону Ольге Александровне Хозеевой, она мне показала уходы от борьбы, болевые приемы, и я за две недели подготовился. Выпросил у нее поехать в Куйбышев на соревнования и занял первое место. В полуфинале я встретился с тем мальчишкой, который меня победил на первой тренировке, — у меня глаза загорелись, я продолжил дальше тренироваться. Уже через полгода поехал на детский турнир по панкратиону, занял третье место. А через год выиграл всероссийские детские соревнования, — рассказывает Александр Педусон.



С 5 лет сибиряк занимался карате, а в 13 решил посвятить себя рукопашному бою Источник: предоставлено Александром Педусоном











К 18 годам Александр имел внушительный послужной список спортивных достижений и звание мастера спорта по рукопашному бою. С таким багажом пошел в армию. Оказался в спецназе, где суровые старослужащие только посмеялись над невысоким и худощавым парнем. Пришлось подтверждать свой статус и в казарме.



— Нас построили, узнавали, кто ты, что ты. А я такой в зеленой юдашкинской форме стою, говорю: «Я мастер спорта». Весил на тот момент 65 килограммов. Надо мной посмеялись. Потом получилась такая история, что нас деды «морщили», извиняюсь за выражение. Пришлось защищаться. Устроили спарринг, и «беретчики» увидели, что я вынес этих дедов, и всё. Ко мне хорошее отношение было, — вспоминает боец.

В армии звание мастера спорта по рукопашному бою пришлось подтверждать в казарме Источник: предоставлено Александром Педусоном











О профессиональной спортивной карьере Александр начал задумываться еще перед армией, тренировался с Михаилом Царевым, который выступал в одном из крупнейших мировых промоушенов Bellator. После армии сибиряк сразу поехал на чемпионат России по панкратиону и выиграл его. Тогда Михаил Царев предложил переходить из любителей в профессиональную лигу.

Это была уже совсем другая работа: в профессиональных боях без правил даже для участия в качестве андердога (спортсмен с наименьшими шансами на победу) требуется очень серьезная подготовка и индивидуальный подход к каждому бою и сопернику. Первый поединок в лиге «профи» Александр Педусон провел в Новокузнецке, одержал победу — и предложения стали поступать чаще. Бойца заметили, и в конце концов он оказался в лиге ACB (Absolute Championship Berkut) — российской промоутерской компании, которая организует масштабные турниры по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.



«На это не прожить»

6,5 года Александр совмещал работу пожарным с тренировками и боями на профессиональном ринге Источник: предоставлено Александром Педусоном











Сначала гонорары были символическими: за первый бой Александр получил 5 тысяч рублей. Но вдохновляли дух соперничества, большие турниры, конкуренция и перспективы. Нужно было зарабатывать имя. Но и обеспечивать себя. Поэтому шесть с половиной лет Александр работал пожарным.

— Семь или восемь боев я проводил за пять, за десять тысяч рублей, но на это не прожить. Я понимал, что нужно либо реально бросать этот вид спорта, идти работать, либо как-то пытаться совместить. А так как у меня кровь горячая, я всегда хотел в каких-то органах служить, устроился в МЧС пожарным. Пытался сутки отработать, потом трое в зале — так дошел до уровня, — рассказывает сибиряк. — Прожить возможно на 30 тысяч рублей, но, чтобы расти на уровне профессионала, нужно в себя вкладывать, а это уже больше финансов. У меня и руководство было очень хорошее: отпускали меня на бои, позволяли хотя бы подмениться с ребятами, чтобы съездить на бой.

Для того чтобы поехать на сборы, бойцу приходилось закладывать автомобиль Источник: предоставлено Александром Педусоном











Для профессионального роста в индустрии боев без правил, помимо тренировочного процесса, наставничества и упорства, необходимы многие условия. Спортивное питание, инвентарь, массаж. А подготовка к каждому бою — это многоуровневый процесс, который необходимо спланировать и выстроить. И здесь очень важна финансовая составляющая, которая во многом может повлиять на уровень подготовки спортсмена.

— На каждые сборы я закладывал машину, свой автомобиль, чтобы съездить на сборы куда-нибудь, потому что у нас было сложновато в то время со спонсорами. Никто особо не хотел в тебя вкладывать, потому что всё вложение идет в детский спорт. В профессиональном спорте ты должен уже сам суетиться, решать вопросы, как тебе дальше быть. После выступления, получив бонус, я возвращался и выкупал машину обратно. Так и готовился к боям, — вспоминает Александр.

«Все знали, кто такой Юсуф, а кто такой Саша Педусон?»

Несмотря на болезнь, Александр провел один из самых зрелищных боев в карьере Источник: предоставлено Александром Педусоном











О боях, которые проходили далеко от дома, Александр говорит, что было сложно. Во-первых, ты приезжаешь один, без поддержки. Когда весь зал «топит» за соперника, а за тебя болеют только дома, по телевизору, это давит. Во-вторых, всегда бросалась в глаза команда южных спортсменов — бойцы приезжают с отдельным тренером по ударной технике, борьбе, с массажистом.



— Ты приезжаешь один, у тебя есть секундант и ты, а кто болеет за тебя вне октагона, не знаешь — только знаешь, что мама, папа возле телевизора, друзья. Если брать профессиональный спорт, например, есть команда «Ахмад»: там всех ребят спонсируют, они не думают о том, где взять денег, готовятся, пашут. Для них это работа, а для нас работа — это заработать себе на жизнь хотя бы чем-то, — делится впечатлениями от профессиональных боев спортсмен.

Александр Педусон провел в профессиональных боях серию из девяти побед кряду Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Как у любого профессионального спортсмена, у Александра были не только взлеты, но и падения. В таком сложном виде спорта, как ММА, без этого просто невозможно. После триумфальной победы над украинским бойцом Артаком Назряном Александру поступило предложение провести бой за временный титул чемпиона ACB. Это был один из переломных моментов в карьере сибирского спортсмена.



— Вышел я против Юсуфа Раисова — его ведь вся Россия знает, весь мир. Я вышел на коротком уведомлении. Мне было психологически очень тяжело, потому что мы все знали, кто такой Юсуф, а кто такой Саша Педусон? — рассказывает сибиряк. — К сожалению, я пояс не привез домой. Когда ты доходишь до пояса, вот он, шаг остался до титула, и ты упускаешь этот шанс, уже мотивация пропадает. Я видел, как у него тренерский штаб работает и как я работаю в этом спорте. У него есть и массажисты, и тренеры по боксу, по вольной борьбе — все условия есть для того, чтобы реально развиваться. А я только со сборов приехал, понимая, что у меня машина заложена, нужно откупить ее.

Дома Александр очень ценит поддержку зрителей, которой так не хватает на турнирах в других регионах Источник: предоставлено Александром Педусоном











Самый большой бонус, который сибиряк получил в профессиональной лиге, — 1,4 миллиона рублей. Это был гонорар за поединок с казахским спортсменом. Тогда Александр заболел бронхитом, но отказаться уже не смог — обязывали условия контракта. Тот бой он проиграл, но бойцы устроили настоящую «рубку» в октагоне, которая точно вошла в историю отечественных боев без правил.

В конце концов Александр Педусон стал выступать на региональных турнирах, где получает огромную поддержку зрителей. Кроме того, он занимается тренировкой детей. И решил сосредоточиться именно на этой работе: готовить ребят, которые еще смогут покорить вершины этого непростого вида спорта.



— Когда дети приходят ко мне на бой, они аж со слезами переживают за тренера. Меня это очень сильно мотивирует. И сейчас я хочу замотивировать детей — для меня это важнее, чем драться самому, — говорит боец. — Если ты работаешь с детьми, то ты должен забыть про свой спорт. Потому что, если ты сломаешься, не выйдешь на работу, дети будут стоять в простое. Дети должны развиваться, и поэтому ты пытаешься более-менее где-то себя пожалеть уже, где-то совместить. Это очень тяжело, выматывает. Бывает, руки опускаются, но ты это делаешь для того, чтобы замотивировать своих воспитанников, ты продолжаешь дальше так жить каждый день.

«Можно возродиться из пепла»

В сентябре Александр Педусон планирует открыть свой зал и бойцовский клуб для детей «Феникс» Источник: предоставлено Александром Педусоном











Сейчас Александр готовится к открытию собственной школы и зала. Ему удалось взять в аренду полуподвальное помещение на улице Немировича-Данченко, где раньше был магазин. Сейчас там идет ремонт, который сибирский боец делает за свой счет — из средств, заработанных на поединках. Кроме того, Александр хочет подать заявку на грант, чтобы получить хоть какую-то поддержку города для реализации своего проекта.



— Надеюсь, к первому сентября мы откроемся и будем развивать команду как бойцовский клуб «Феникс». Потому что я бывший пожарный, а птица феникс такая, что постоянно возрождается из пепла. Если, например, ребенок проиграл поединок — ничего страшного, есть возможность реабилитироваться. Значение такое, что никогда не нужно падать духом, можно возродиться из пепла, — объясняет Александр. — Зал небольшой, поэтому здесь взрослых не будет, а для детей этот зал в самый раз. Буду брать ребят 4–5 лет, постарше и подростков. В планах — сделать имитацию «клетки», навесные груши — для этого и пишу грант, чтобы государство помогло с инвентарем.

Сейчас Александр планирует выступать в региональных турнирах, но больше времени посвящать работе с детьми Источник: предоставлено Александром Педусоном











Своих детей у Александра с супругой пока нет. Но, говорит боец, если родится мальчик, будет его тренировать.



— Я хочу дать своему ребенку всё то, чего не было у меня. Но с девочкой единоборством заниматься точно не будем — она должна быть женственной. Я считаю, что девочкам в смешных единоборствах делать нечего. Для них очень много других видов спорта: гимнастика, фехтование, теннис, — рассуждает Александр.



О закате своей бойцовской карьеры спортсмен пока не говорит. По его словам, эффект от выхода в зал в родном городе ошеломляющий. Поддержка, заряд и мотивация. Поэтому Александр Педусон еще рассматривает некоторые предложения. К примеру, есть вероятность, что этой осенью в «Локомотив Арене» пройдет турнир бойцовской лиги Александра Шлеменко, где наш земляк вновь появится в октагоне. Правда, кто будет соперником новосибирского бойца, пока неизвестно.



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