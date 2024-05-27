70 миллионов за сезон: сколько получают самые дорогие игроки «Сибири» — больше всего уходит канадцам

Зарплаты в ХК «Сибирь» варьируются от 1 до 70 миллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стали известны зарплаты новосибирских хоккеистов за сезон 2024–2025 годов. Всероссийский рейтинг зарплат КХЛ опубликовало издание «Спорт-Экспресс».

На 31-е место из всех российских хоккеистов и на 1-е место среди игроков ХК «Сибирь» попал гражданин Канады Энди Эндреофф. В сезоне 2024–2025 гонорар нападающего составит 70 миллионов рублей. Сразу после него идет другой канадец Тэйлор Бек. Его зарплата за сезон — 65 миллионов рублей. Обоим нападающим по 33 года.



Также 60 миллионов получит защитник, 29-летний канадец Тревор Мерфи. Это 42-е место в общем списке высокооплачиваемых игроков. Почти в два раза меньше за сезон — 33 миллиона — составляет зарплата у 33-летнего Владимира Бутузова. По 30 миллионов получают 27-летний вратарь Антон Красоткин, 25-летний защитник Илья Морозов и 33-летний нападающий Валентин Пьянов.

Защитник Егор Мартынов за этот сезон получит 25 миллионов рублей. 31-летнему защитнику Динару Хамидуллину выплатят 18 миллионов рублей.

Самые небольшие зарплаты в «Сибири» у 19-летнего нападающего Владимира Михалева, который за сезон получит 1 миллион рублей, и у 19-летнего нападающего Егора Климовича — 2 миллиона рублей.

По информации из таблицы, самые выские зарплаты получают игроки «Авангарда». На первом месте 29-летний нападающий Владимир Ткачев, чей гонорар составляет 101 миллион рублей. На втором месте тоже игрок «Авангарда» американец Рид Буше с зарплатой в 95 миллионов рублей.

В апреле НГС публиковал финансовые показатели новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» по итогам 2023 года. Деятельность клуба оказалась убыточной четвертый год подряд.