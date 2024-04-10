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Спорт Сколько стоит чемпион подробности Тоже мне Д'Артаньян: электрокуртки и хитрые уколы — как вырастить фехтовальщика в Новосибирске и сколько это стоит

Тоже мне Д'Артаньян: электрокуртки и хитрые уколы — как вырастить фехтовальщика в Новосибирске и сколько это стоит

Почему подростки идут в фехтование, кто оплачивает им соревнования и как этот спорт портит фигуру

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У фехтовальщиков довольно непростые костюмы: например, специальные куртки проводят ток, чтобы можно было зафиксировать укол

Из всего многообразия секций и кружков многие новосибирские родители выбирают для своих детей фехтование. Они считают, что это благородный и безопасный спорт, который учит концентрации внимания и ловкости, а еще не слишком затратный. Корреспондент НГС пообщалась с родителями школьников, которые ходят в такие секции, с бывшими и действующими спортсменами и выяснила, какие есть трудности в этом виде спорта, сколько стоит обмундирование и занятия и какие есть подводные камни. Подробности — в материале НГС.

«Занимается из-за фигуры»

Мама новосибирского старшеклассника Елена отдала своего сына на фехтование 5 лет назад. По словам женщины, у ребенка была травма, после которой она опасалась отдавать сына на какие-то более контактные виды спорта типа бокса, карате, футбола или хоккея. Первые годы сын Елены редко занимал призовые места, но теперь стал показывать успехи. На занятия и обмундирование семья, по словам женщины, тратит не слишком много денег.

— Обмундирование, в принципе, стоит порядка 200 тысяч рублей, баул — порядка 8 тысяч. Шпаги нам выдают. Ремонт шпаги стоит от 1800 до 2500 — в зависимости от того, что они там сломали. Маска стоит 5 тысяч рублей, перчатка — 1500, перчатки за год где-то штуки три меняем. Кроссовки, если профессиональные, там что-то тысяч по 6, по-моему, стоит — сын берёт обычно за 4500, в последний раз за 5 тысяч брал. За год улетают где-то по две пары кроссовок, — подсчитала мама фехтовальщика на шпагах.

При этом за занятия семья ничего не платит: сын Елены ходит в Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова. Раньше он занимался в клубе при нем — там нужно было платить тысячу рублей в месяц.

Соревнования и занятия отнимают у школьника много времени.

— На последние соревнования подъем был в шесть утра, потому что это на другом конце города проходило, на Тюленина, и надо было приехать уже к 08:30. Он в 7 утра уже выехал из дома — я его на такси отправляла, потому что далеко ехать из Кировского района. А так соревнования по-разному по времени длятся, но обычно где-то 7−8 часов, весь день. То есть приезжает с них часов в 8−9 вечера, — объясняет Елена.

Спортсмены со шпагой могут похвастаться хорошей фигурой, с рапирой — жалуются на диспропорцию, а саблисты часто получают травмы рук

Как правило, тренировки у спортсменов проходят 4 раза в неделю, иногда каждый день. Длятся в среднем с 5 до 8 вечера, иногда до 20:30. Часто бывают соревнования в других городах: какие-то поездки на себя полностью берет Минспорт региона, где-то приходится платить родителям.

— Но там недорого. Например, ездили они на соревнования недавно в Москву. Москва обошлась нам в 12 тысяч рублей за неделю, ну и я ему давала 6 тысяч с собой на питание. Казань так же. Но в основном сейчас всё оплачивает Минспорт, — перечисляет траты женщина.

Среди профессиональных травм Елена отмечает растяжения, а также, говорит она, нередко у сына болят руки и ноги после слишком интенсивных тренировок.

— Но травмы получают очень-очень редко. Их сначала очень хорошо на тренировках разогревают. А так бывает, если сильно перетренировался, руки и ноги болят, как у любого спортсмена. Ну и изредка бывают растяжения, — рассказала сибирячка. — Нам, как родителям, важно, что сын занимается, важно его физическое состояние. У тех, кто строит план вырастить олимпийского чемпиона, другие требования. Мой сын занимается на 90% ради себя, ради физической подготовки, ради фигуры, чтобы меньше сидеть за компьютером.

«Не нравятся поражения и травмы»

Жительница Новосибирска Валерия ходит на фехтование с саблей с 2018 года, и за шесть лет девушка не потеряла интерес к тренировкам.

— Не нравятся лишь поражения и травмы, а так всё круто. Тренеры любят нас, как и мы их, — говорит Валерия. — Самые распространенные травмы в нашем спорте — в лучшем случае синяки, а в худшем и до переломов доходит. Спорт отнимает с каждым годом всё больше и больше времени. Поначалу занимались 3 раза в неделю по 2 часа, потом 4 раза в неделю, а теперь я в старшей группе. Занятия проходят каждый день.

Соревнования динамичные и выглядят очень эффектно, а по накалу эмоций фехтование не уступает другим видам спорта

По ее наблюдениям, обмундирование для спортсменов стоит приличных денег. На расходные материалы (сабля, шпага или рапира — в зависимости от вида оружия) можно сильно потратиться, так как часто ломаются клинки и провода. Весь фехтовальный костюм стоит от 50 до 70 тысяч рублей.

— В него входит сабля, шпага или рапира, маска, перчатка, нагрудник, жесткость (для девочек), набочник, электрокостюм и провода (уколы шпажистов фиксирует специальное электрооборудование). Выездных соревнований за сезон достаточно много, но чаще всего они проводятся у нас в Новосибирске. Сил уходит много, конечно, но это того стоит. Ведь тот самый момент, когда ты выходишь на дорожку и зарабатываешь укол, не сравнится ни с чем. Я очень люблю свой спорт, — отмечает Лера.

«Занимался какой-то фигней»

Обозреватель НГС Стас Соколов в детстве 4 года занимался фехтованием на рапирах.

— Я даже приезжал в Новосибирск на соревнования из Кемерова. Правда, ничего не выиграл. Потом бросил занятия, ушел в самодеятельный театр. Из последствий могу отметить, что после 4 лет тренировок у меня оказались разными ноги. Левая голень (толчковая) была больше правой процентов на 30, и правое бедро было чуть больше. Потому что левой ногой, если правша, нужно было постоянно отталкиваться, — вспоминает он.

Наш коллега Стас в итоге не пожалел, что бросил тренировки

По его словам, тренировки на рапирах проходили относительно безопасно. Их коллеги-саблисты, напротив, постоянно ходили со следами от уколов на руках. В целом о фехтовании у Стаса остались не самые приятные впечатления.

— Бросил, когда мне было лет 15. В целом было ощущение, что я занимался какой-то фигней, в которую никто не врубается, — это же не футбол, бокс или горные лыжи, где все специалисты, — заключил наш коллега.

Ранее НГС писал о том, сколько денег, сил и времени нужно потратить, чтобы вырастить футболиста. Как оказалось, в Новосибирске очень многие ребята занимаются этим видом спорта, но футбол в городе всё равно не развит.

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Спорт Фехтование Шпага Сабля Рапира Травмы Соревнования Детский спорт
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