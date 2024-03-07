Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной

Фигуристка Камила Валиева больше не состоит в сборной России. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
— Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Всё сделано в соответствии с законодательными документами, — передает ТАСС слова Когана.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку еще 29 января — причиной стало нарушение антидопинговых правил. Камилу Валиеву отстранили от большого спорта на 4 года, отсчет идет с 25 декабря 2021 года. Все показанные результаты фигуристки начиная с этой даты аннулированы.