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Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной

Спортсменку выгнали за нарушение антидопинговых правил

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Все результаты Камилы Валиевой начиная с конца 2021 года аннулированы

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Фигуристка Камила Валиева больше не состоит в сборной России. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

— Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Всё сделано в соответствии с законодательными документами, — передает ТАСС слова Когана.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку еще 29 января — причиной стало нарушение антидопинговых правил. Камилу Валиеву отстранили от большого спорта на 4 года, отсчет идет с 25 декабря 2021 года. Все показанные результаты фигуристки начиная с этой даты аннулированы.

Камила ВалиеваСпортКонькиФигурное катаниеФигуристкаОтстранениеДопинг
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