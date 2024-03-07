Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку еще 29 января — причиной стало нарушение антидопинговых правил. Камилу Валиеву отстранили от большого спорта на 4 года, отсчет идет с 25 декабря 2021 года. Все показанные результаты фигуристки начиная с этой даты аннулированы.

