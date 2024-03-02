В Сети завирусилось видео, как малышка съезжает со склона Эльбруса. На кадрах — 4-летняя Зара

Заре Ивановой всего четыре года, но в ее копилке уже четыре мировых рекорда. Девочка уверенно катается на сноуборде и вейкборде (водная доска специальной формы, напоминающая борд для занятий сноубордингом. — Прим. ред.) и ведет свой блог.
В Сети завирусилось видео, на котором малышка в горнолыжном костюме с розовой юбочкой красиво скатывается со склона Эльбруса. На этих кадрах — маленькая Зара из Татарстана.
К своим четырем годам кроха успела объездить основные горы и курорты страны вместе с родителями. В их числе и «Роза Хутор», и «Красная Поляна», и татарстанская «Свияга», и удмуртское «Нечкино», и горнолыжки Москвы. И всё это было подготовкой к Эльбрусу, рассказал нашим коллегам из 116.RU отец Зары, который и тренирует ее.
— Мы с женой очень любим горы и часто раньше катались там. В том числе девять лет назад были на Эльбрусе. Для того, чтобы привыкнуть к высотам, мы поехали на Архыз, далее на Домбай и уже потом Эльбрус. В этой поездке на Эльбрусе каждый день поднимались на подъемнике всё выше и выше. И наконец, на 10 день, когда Зара была уже готова, мы поднялись на подъемнике, а далее уже на снегоходе до максимальной точки. Оттуда уже она скатывалась на сноуборде.
Дмитрий ежедневно по два раза тренирует Зару с двух лет. Квартира семьи Ивановых превратилась в своего рода тренировочную площадку: здесь Дмитрий вместе с женой Гульназ поставили три вида баланс-борда (фитнес-тренажеры. — Прим. ред.), батут и специальный склон, имитирующий снежную гору.
Как говорит отец спортсменки, Заре самой нравится спорт. И пока кроха мечтает покорить швейцарские горы, в видео выше рассказываем, как так вышло, что малышка научилась стоять на борде раньше, чем начала говорить.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.