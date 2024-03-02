В Сети завирусилось видео, как малышка съезжает со склона Эльбруса. На кадрах — 4-летняя Зара

— Мы с женой очень любим горы и часто раньше катались там. В том числе девять лет назад были на Эльбрусе. Для того, чтобы привыкнуть к высотам, мы поехали на Архыз, далее на Домбай и уже потом Эльбрус. В этой поездке на Эльбрусе каждый день поднимались на подъемнике всё выше и выше. И наконец, на 10 день, когда Зара была уже готова, мы поднялись на подъемнике, а далее уже на снегоходе до максимальной точки. Оттуда уже она скатывалась на сноуборде.

