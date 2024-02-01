Взять вину на себя. Рудковская и Тарасова ругаются с Тутберидзе из-за дела Валиевой

Впервые после новости о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой решила высказаться ее тренер Этери Тутберидзе. Высказалась так, что навлекла на себя гнев сначала заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, потом — продюсера Яны Рудковской и попутно, кажется, обидела другую свою ученицу — Анну Щербакову. Всё это было даже почти весело, пока не появились новые факты о деле Валиевой. И вот тут уже стало совсем грустно. Подробности — в материале «Фонтанки».
Из-за чего поругались
От Этери Тутберидзе два года ждали каких-то более или менее внятных комментариев по поводу положительного допинг-теста ее подопечной Камилы Валиевой на
По словам Тутберидзе, в течение двух лет она и вся ее команда воздерживались от комментариев и не реагировали на негативные обвинения в свой адрес, так как им было запрещено высказываться, чтобы не мешать расследованию — боялись повлиять на ход процесса.
— Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я, как никто другой, хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может, — отметила Тутберидзе.
Тренер также подчеркнула, что всегда учила своих спортсменов быть внимательными к приему любых препаратов и не доверять никому. Она выразила разочарование в том, что через два года после инцидента так и не произошло тщательное расследование происхождения препарата, а вопросы остались без ответов.
— К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать словами. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло, — подвела итог Тутберидзе.
У болельщиков в соцсетях сразу возникли вопросы к тренеру. Публично практически все претензии высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире «Матч ТВ».
— Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должна интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде. Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата. Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка, — заявила Тарасова.
Вскоре к поднимающейся волне гнева подключилась продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона (а в последние годы еще и конкурента Тутберидзе на тренерском поприще) Евгения Плющенко. В своем телеграм-канале Рудковская буквально разнесла тренера Валиевой.
— Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, честно, я подумала, что это фейк. Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? — написала Рудковская.
Она выразила свое разочарование в отношении того, как тренер воспринимает произошедшее, утверждая, как и Тарасова, что Тутберидзе должна была взять на себя вину. Рудковская не упустила возможности подчеркнуть, что заявление Тутберидзе о том, что Валиева — ее самая талантливая ученица, обесценивает труд других спортсменок и является неприемлемым с позиции взрослого человека.
— Говорить, что никто ничего не знает, серьезно? Ну хорош вообще. Что значит «не знали», как это может быть? Что тут скажешь? Хотелось бы прочесть взрослое признание взрослого человека... Но то, что вижу я, это трагикомедия и плохая постановка старой доброй пьесы «Не виноватая я, он сам пришел», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.
В довесок внимательные граждане обратили внимание на то, что Анна Щербакова, чемпионка
Дедушка, который не дедушка
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал опубликовывать мотивировочную часть решения по Валиевой из-за ее несовершеннолетия, однако The Times удалось пообщаться с источником, который знаком с документом.
По информации издания, Валиева узнала о положительной допинг-пробе 6 февраля, то есть в день короткой программы женщин в рамках командного первенства на
К боссам Федерации фигурного катания давно были вопросы: почему они на Олимпиаде взвалили всю нагрузку на Валиеву в командном турнире, хотя имели право минимум в одной из программ заявить Трусову или Щербакову. Ведь уже тогда для всех было очевидно, что Валиева — явный фаворит индивидуального турнира. Понимая это, федерация могла вообще не ставить ее в командный турнир, а заявить двух других — Трусову и Щербакову. Это позволило бы им выиграть дополнительные золотые медали, избежать неприятных эмоций после финала соревнований, а с учетом всего, что произошло потом, еще и сохранить первое место в командном турнире. Но и это еще не всё.
В ходе разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) выяснилось, что в 2020 году у Валиевой диагностировали так называемое «спортивное сердце» (гипертрофия миокарда). Это неопасное состояние, которое может быть вызвано интенсивными тренировками. Тем не менее эта патология требует внимания. Обнаружив это, специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставили российскую литературу, в которой говорится о пользе триметазидина (тот самый, на котором Валиева и погорела) для молодых спортсменов, работающих под тяжелыми тренировочными нагрузками. Напомним, что защита фигуристки настаивала, что препарат «Предуктал» с триметазидином в составе принимал дедушка. И Валиева то ли попила из одного стакана с ним, то ли съела приготовленное им пирожное. Однако никаких доказательств, ни чеков, ни рецепта российская сторона предъявить не смогла. Возможность поговорить с самим дедушкой следователям CAS так и не предоставили. Впрочем, дедушка оказался даже и не дедушкой, а отцом бывшего сожителя мамы Валиевой.
О том, что юристы, нанятые российской стороной, полностью провалились, заявил в эфире The Sports Ambassador гендиректор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли.
— Но в итоге история, которая была представлена суду и нам, — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. И в результате к концу слушаний команда [юристов] подвела спортсмена, не будучи способной вообще доказать источник субстанции, — заявил он
При этом совсем дилетантами защитников Валиевой тоже назвать нельзя. По данным главного редактора газеты «Советский Спорт» Евгения Слюсаренко, ее делом занималась та же команда, которая в 2023 году добилась отмены решения генассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России. И тут снова возникает вопрос: почему журналист это знает, а Этери Тутберидзе утверждает, что вообще не при делах? Добавим лишь, что и WADA и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) сходятся в одном: соучастников и инициаторов приема запрещенной субстанции Валиевой, если такие будут выявлены, должна ждать уголовная ответственность. Но мы ни на что не намекаем.
* Соцсеть запрещена на территории РФ.
** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.