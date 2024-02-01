Взять вину на себя. Рудковская и Тарасова ругаются с Тутберидзе из-за дела Валиевой

Из-за чего поругались

От Этери Тутберидзе два года ждали каких-то более или менее внятных комментариев по поводу положительного допинг-теста ее подопечной Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 . И вот накануне, спустя практически сутки после объявления жесткого, если не сказать жестокого, приговора (дисквалификация на четыре года — максимум из возможного), тренер наконец высказалась.



По словам Тутберидзе, в течение двух лет она и вся ее команда воздерживались от комментариев и не реагировали на негативные обвинения в свой адрес, так как им было запрещено высказываться, чтобы не мешать расследованию — боялись повлиять на ход процесса.

