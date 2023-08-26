Жизнь на стрельбище: первая чемпионка СССР по биатлону живет в Новосибирске — видео о ней

В Новосибирске живет первая советская чемпионка СССР по биатлону Октябрина Соколова. Спортсменка по-прежнему занимается спортом и выступает в соревнованиях, преподает в НГТУ. В этом году Октябрина Александровна стала героем Народной премии НГС и вручила награду победителю в одной из номинаций. Перед тем, как спортсменка вышла на сцену, про нее показали трехминутный фильм. Предлагаем читателям НГС тоже его посмотреть.

