Жизнь на стрельбище: первая чемпионка СССР по биатлону живет в Новосибирске — видео о ней

В Новосибирске живет первая советская чемпионка СССР по биатлону Октябрина Соколова. Спортсменка по-прежнему занимается спортом и выступает в соревнованиях, преподает в НГТУ. В этом году Октябрина Александровна стала героем Народной премии НГС и вручила награду победителю в одной из номинаций. Перед тем, как спортсменка вышла на сцену, про нее показали трехминутный фильм. Предлагаем читателям НГС тоже его посмотреть.
— В первый раз я здесь появилась вообще так давно, в 1969 году. Целая жизнь — вспоминает Октябрина Александровна биатлонный комплекс. — В течение всех этих лет была на стрельбище. То бегала, то судила. И сейчас сужу. Чемпионаты мира, и Европы, и Кубок мира судили.
Сейчас Октябрина Александровна — судья всероссийской категории, в ее коллекции золотые и серебряные медали международных соревнований. В этом видео чемпионка вспоминает о том, как когда-то каталась на лыжах в валенках, а потом случайно увидела, как одноклассница идет в лыжных ботинках. В этот день ее жизнь повернулась в сторону профессионального спорта.