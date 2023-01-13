«Я была одна совсем. Голая»: пока сибирячка принимала душ в бассейне, к ней зашел мужчина — чем закончился скандал

Сибирячка предала огласке инцидент, который произошел с ней в бассейне «Бригантина» в Новосибирске. Она заявила, что в то время, когда она мылась в душе одна, к ней зашел сотрудник-мужчина.
Как уточнила Анна (имя изменено по просьбе девушки) в разговоре с НГС, инцидент произошел поздно вечером 17 декабря.
— Я в этот бассейн хожу с детства. С 1-го класса. В школе с тренером, потом, когда выросла. ходила на свободное плавание. Этого сотрудника я не видела раньше или не замечала. И вот когда мы с ним познакомились, он очень мило общался, улыбался, ну я тоже улыбалась. Он сказал: «Приходите почаще, будем рады вас видеть». Я сказала: «Да, конечно, приду еще», — рассказала НГС Анна.
Анна отметила, что этот сотрудник вызвал у нее отрицательные эмоции и она после их беседы старалась уходить пораньше. В день инцидента девушка пришла и увидела, что этого сотрудника на месте нет.
— Я подумала, что хорошо, можно будет, не торопясь, в душе помыться. А он, оказывается, был или пришел позже. Я вышла из бассейна в 20:45, пошла в душ. Гардеробщик принес мои зимние вещи в раздевалку. Сказал, что ждать меня не хотят, чтобы я помылась и положила номерок, — вспоминает посетительница бассейна.
Как отмечает Анна, в бассейне в это время были еще два посетителя-мужчины.
— В женском душе, где нет шторок, я была одна совсем. Голая. Только намылила голову, слышу шаги. Я думала идет дежурная женщина сказать, что она пошла домой. И вот он заходит, одетый, смотрит внимательно, я начинаю орать, он уходит. Ну потом я не смыла шампунь даже, внутри всё кипело от злости, вышла и орала на него, что посмотреть на голую женщину без ее согласия это вполне равнозначно насилию, — поделилась Анна.
Мужчина в свое оправдание сказал, что не знал, что кто-то был в душе.
— Он 300% знал, потому что там лежали мои вещи. Плюс кабинки там не закрываются, всё на виду. И душ работал, слышно, что там кто-то моется. Даже если бы это было случайно, никто не позвонил и даже не попытался извиниться. А стресс у меня был жутчайший, — уверяет Анна.
Анна заявила также, что обратилась в прокуратуру, но ответ на свою жалобу не получила.
В бассейне «Бригантина» корреспонденту НГС ответила дежурная, которая объяснила, что связаться с директором можно будет только завтра,
— Это была чистая случайность. Просто эта женщина всегда очень долго одевается в раздевалке, когда у нас уже закончилось время. Дежурная думала, что она вышла уже. То есть дежурная видела, как она вышла, но потом женщина опять зашла. Просто человек, который закрывает бассейн, он пошел закрывать воду. Он подумал, что там вода шумит. И его не предупредили, и накладка получилось, — рассказала дежурная.
Сотрудница бассейна подчеркнула, что перед посетительницей извинились, в том числе и сам сотрудник. По словам дежурной, работник сам был в шоке от случившегося.
На тренера по функциональному многоборью пожаловалась жительница Новосибирска Мария. Как утверждает женщина, тренер принуждал ее к выполнению парного упражнения. Позже за тренера заступился его коллега.