«Я была одна совсем. Голая»: пока сибирячка принимала душ в бассейне, к ней зашел мужчина — чем закончился скандал

— Я подумала, что хорошо, можно будет, не торопясь, в душе помыться. А он, оказывается, был или пришел позже. Я вышла из бассейна в 20:45, пошла в душ. Гардеробщик принес мои зимние вещи в раздевалку. Сказал, что ждать меня не хотят, чтобы я помылась и положила номерок, — вспоминает посетительница бассейна.

Как отмечает Анна, в бассейне в это время были еще два посетителя-мужчины.

— В женском душе, где нет шторок, я была одна совсем. Голая. Только намылила голову, слышу шаги. Я думала идет дежурная женщина сказать, что она пошла домой. И вот он заходит, одетый, смотрит внимательно, я начинаю орать, он уходит. Ну потом я не смыла шампунь даже, внутри всё кипело от злости, вышла и орала на него, что посмотреть на голую женщину без ее согласия это вполне равнозначно насилию, — поделилась Анна.