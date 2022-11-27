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ЧМ-2022 в Катаре

Россия, по которой мы скучаем: вспомните, как страна принимала ЧМ-2018 по футболу

Сейчас нашей сборной нет на чемпионате в Катаре, поэтому посмотрим на праздник футбола в России

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Чемпионат мира по футболу в Катаре в самом разгаре — идут групповые встречи сборных, происходят локальные сенсации, громкие скандалы и другие интересные вещи. На этом празднике жизни нет России, которая не попала на чемпионат мира не по спортивным причинам — 28 февраля нашу сборную отстранили от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.

Между тем всего четыре года назад Россия сама принимала чемпионат мира по футболу, который проходил в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принес ФИФА больше 3,5 миллиарда чистого дохода.

Но самое главное — то, что в Россию из разных стран съехались миллионы футбольных фанатов и в городах, которые принимали ЧМ, на месяц воцарилась атмосфера невиданного счастья. Аргентинцы, бразильцы, англичане, перуанцы, немцы и многие-многие другие шутили, веселились, пытались учить русский язык и отчаянно болели за сборные своих стран. А вместе с ними болели и мы. В этом небольшом видео мы решили передать атмосферу того времени и напомнить, как прошел российский чемпионат мира по футболу.

Для тех, кто следит и за чемпионатом мира в Катаре, мы опубликовали полное расписание игр, а также рассказали о том, за кого болеют россияне на этом мундиале.

РоссияЧМ-2018ВоспоминанияФутболБолельщики
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