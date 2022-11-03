«У меня в руках взорвался снаряд». Как трагедия перевернула мир новосибирца, но он стал полумарафонцем и вдохновляет детей

— И сколько сейчас у вас за плечами полумарафонов?



— С 2004 по 2010 год я бегал каждый год, потом не всегда удавалось найти пару, поэтому бегал нерегулярно. Еще я ездил в Омск и Томск на марафоны, а один раз пробежал в Томске 71 километр во время суточного бега.



Последние три года я вообще не бегал из-за травм. Но в этом году полумарафону Раевича исполнялось 25 лет, поэтому мне захотелось его пробежать.



— Расскажите про человека, который помогал вам готовиться и сопровождал вас на дистанции. В чем заключается помощь, как долго вы искали точки соприкосновения?

