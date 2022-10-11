«Этому городу нужен русский хоккей»: директор новосибирского клуба-чемпиона рассказал о проблемах с финансированием

Спорт всегда был и будет одним из основных увлечений людей с активной жизненной позицией, заинтересованных в перспективном будущем своей страны. Людей, обладающих силой духа и мощной дисциплиной. Именно такие люди — будущее нашей страны, нашего края. И именно мы ответственны за их развитие сегодня.

Большинство игроков ХК «Сибсельмаш» — это воспитанники Новосибирской школы хоккея с мячом. Но сегодня клуб сталкивается с целым рядом проблем.



Самая очевидная — отсутствие крытой ледовой арены. Из-за этого команда не может полноценно тренироваться весь год. На стадионе «Сибсельмаш» лед есть только в холодные месяцы — с октября по март. В это время мы тренируемся максимально интенсивно, но нельзя забывать о суровых погодных условиях, которые существенно усложняют тренировочный и игровой процесс: ветер, снегопад, низкие минусовые температуры. А также стоит учитывать тот факт, что именно в эти месяцы проходят игры Суперлиги.