«Этому городу нужен русский хоккей»: директор новосибирского клуба-чемпиона рассказал о проблемах с финансированием
Андрей Федосеев рассказал, как возродить былую славу «Сибсельмаша» — знаменитого клуба по хоккею с мячом
ХК «Сибсельмаш» — один из старейших спортивных клубов нашего города. Он основан в 1937 году на базе одноименного завода. На заре своего развития клуб создавался энтузиастами завода «Сибсельмаш». В истории клуба были разные периоды, не всегда было просто. В 1995 году совместными усилиями тренерского состава и игроков команды ХК «Сибсельмаш» стал чемпионом России и в течение нескольких лет удерживал лидирующие позиции в турнирной таблице Суперлиги. Но с тех пор многое изменилось. Директор клуба Андрей Федосеев в авторской колонке рассказал, с какими проблемами сталкивается и какие перспективы у клуба сейчас. Далее — от первого лица.
Спорт всегда был и будет одним из основных увлечений людей с активной жизненной позицией, заинтересованных в перспективном будущем своей страны. Людей, обладающих силой духа и мощной дисциплиной. Именно такие люди — будущее нашей страны, нашего края. И именно мы ответственны за их развитие сегодня.
Большинство игроков ХК «Сибсельмаш» — это воспитанники Новосибирской школы хоккея с мячом. Но сегодня клуб сталкивается с целым рядом проблем.
Самая очевидная — отсутствие крытой ледовой арены. Из-за этого команда не может полноценно тренироваться весь год. На стадионе «Сибсельмаш» лед есть только в холодные месяцы — с октября по март. В это время мы тренируемся максимально интенсивно, но нельзя забывать о суровых погодных условиях, которые существенно усложняют тренировочный и игровой процесс: ветер, снегопад, низкие минусовые температуры. А также стоит учитывать тот факт, что именно в эти месяцы проходят игры Суперлиги.
В теплое время года нам приходится тренироваться в сторонних шайбных коробках — это не только влечет за собой дополнительные затраты, но и не обеспечивает 100% эффективности процесса. Размер шайбной коробки в 4,3 раза меньше размера ледового поля для хоккея с мячом. Поэтому мы не можем полноценно отрабатывать динамику игровых маневров, скорость реакции и масштабные игровые комбинации. Это не лучшим образом отражается на качестве игры команды, несмотря на мощнейшую интеллектуальную составляющую и опыт тренерского состава клуба.
Реставрация нашего стадиона или строительство нового нужны и для привлечения болельщиков, популяризации хоккея с мячом как спорта. Сегодня наблюдать за игрой приходится, стоя на улице — зимой, без возможности присесть или погреться. Это довольно суровое испытание даже для самых приверженных болельщиков клуба, которое влияет не только на их количество, но и на настрой. А это уже определяет боевой дух команды.
Приоритетное для нас направление — это развитие детского спорта и воспитание собственных кадров, которым мы сможем дать возможности профессионального развития. При наличии поддержки со стороны Новосибирской области мы могли бы реализовать и инициативу по развитию хоккея с мячом в области в формате мини-хоккея на малых ледовых площадках (шайбных коробках).
Отмечу, что занятия в школах осуществляются на безвозмездной основе, а при наличии возможности мы обеспечиваем юных спортсменов бесплатной экипировкой. Такой подход дает возможность заниматься спортом и развивать свои таланты всем детям — вне зависимости от уровня достатка их семьи.
В глобальном смысле стадион «Сибсельмаш» может стать спортивно-культурным кластером, которого так не хватает центральной части левобережья. Местом, где мы могли бы проводить международные, межрегиональные, областные и городские турниры по хоккею с мячом с участием не только профессиональных, но и детских, ветеранских и любительских команд.
Здесь может не только развиваться наша команда Суперлиги, принося области новые победы. Здесь могут расти новые звезды. В том числе те, кому по каким-либо причинам недоступен хоккей с шайбой. Здесь могут заниматься спортом целые семьи — при наличии любительской, детской и женской команды.
Кроме того, имея материально-техническое оснащение, мы сможем круглый год проводить культурные мероприятия, спортивные и музыкальные фестивали — всё то, чего так не хватает жителям левого берега.
Глобально перед нашим клубом сегодня стоят большие задачи, и мы готовы принимать на себя ответственность за их реализацию. Само собой, это путь не одного года, но мы точно знаем — дорогу осилит идущий, и идем к своей цели.
В августе 2022 года Андрей Травников оценил сложный капремонт ЛДС «Сибирь» — его делали во время игр и тренировок, работы велись с 2018 года.