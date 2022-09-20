«Приедешь, а 20 стран не готовы с тобой играть». Андрей Кириленко — о спорте, санкциях и приговоре баскетболистке из США

Лучший баскетболист в истории России Андрей Кириленко завершил карьеру игрока в 2014 году. Уже в
Влияние санкций
— После начала спецоперации на Украине санкции наложили не только на российскую экономику, но и на спорт. Большинству российских клубов, сборных, в том числе по баскетболу, запретили участвовать в международных соревнованиях. В такой ситуации возможно ли развитие баскетбола в стране и рост среднего уровня российских игроков?
— Есть плюсы и минусы. Огромный минус — запрет на участие в международных турнирах. Я считаю, для повышения уровня нашего баскетбола необходимы сильные спарринги с иностранными командами. Без этого не будет роста мастерства. Из плюсов — в связи с тем, что в Единой лиге ВТБ (участвуют 10 клубов из России и по одному — из Белоруссии и Казахстана. — Прим. ред.) перестали выступать многие зарубежные игроки, у российских баскетболистов, в том числе молодых, появилась возможность получить больше игрового времени, выйти на лидирующие роли. Это уже происходит, и будет очень интересно посмотреть, как наши спортсмены дальше проявят себя в течение сезона 2022/2023.
— Осложнилась ли финансовая ситуация для российского баскетбола? Уходят ли спонсоры?
— Если говорить про РФБ, мы, слава богу, за семь лет выстроили структуру, которая работает четко, механически, шаг за шагом. Все проекты, которые у нас есть, они подтверждены и профинансированы на несколько лет вперед. Наш пул партнеров остался в основном таким же. Что касается клубов, они, конечно, теряют партнеров, особенно связанных с зарубежным бизнесом, поскольку многие компании ушли с российского рынка. Плюс у некоторых российских госкомпаний, которые раньше поддерживали клубы, сейчас изменились приоритеты, и они приостановили финансирование. Так что, безусловно, это повлияло на клубы. Но, как известно, когда кто-то уходит, его место занимает кто-то другой. Исходим из того, что так получится и здесь.
— Удается ли Российской федерации баскетбола сегодня строить планы хоть на какую-то отдаленную перспективу?
— В последние три года мы ведем дела, по сути, в режиме антикризиса, в очень краткосрочном режиме. Раньше была пандемия, теперь — политическая ситуация. В таких условиях ты не можешь планировать далеко. Но я здесь не склонен причитать и жаловаться. Всё упирается в то, что перед тобой возникает определенная данность. Если ты можешь с ней бороться, то борешься. Если не можешь — адаптируешься и работаешь с тем, что есть. Сейчас перед нами данность, на которую мы не можем повлиять. Мы, разумеется, поддерживаем контакты с партнерами из FIBA (Международная федерация баскетбола. — Прим. ред.), чтобы сразу вернуться в международные соревнования, как только появится такая возможность. Уверен, что через какое-то время это произойдет, но пока спортсмены остаются заложниками сложившейся ситуации.
— У РФБ и FIBA одинаково позитивный настрой относительно возможного возвращения России в международные турниры по баскетболу?
— Это очень сложная тема. Здесь сложно что-то обсуждать и прогнозировать. Понимаете, мы-то, может быть, и готовы, но есть, например, страны, которые не готовы с нами играть. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения логистики. Плюс представьте, ну как нормальный родитель отправит сейчас играть в Европу своего ребенка? Потому что есть [там к россиянам] определенные настроения. Вдобавок ты туда приедешь, а 20 стран не готовы с тобой играть. Этот момент, к сожалению, есть, и нужно, чтобы он прошел.
— Рассматривается ли вариант, при котором российские клубы и сборные будут выступать в азиатских лигах и международных соревнованиях?
— Я не могу ручаться, что этого не произойдет, но пока не вижу такой перспективы. Во-первых [в Азии, по сравнению с Европой], совсем другая логистика, очень длинная, неудобная, дорогая. Во-вторых, качество баскетбола. В этом плане Европа и Азия — две большие разницы. Все-таки европейский баскетбол — второй в мире после НБА, а то и на одном уровне, поскольку в НБА выступает много игроков из Европы. Исходя из этого, не хотелось бы потерять европейский баскетбол.
Дело Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер —
— Как вы отнеслись к задержанию, аресту и приговору Бриттни Грайнер?
— Это очень грустно и печально. Когда твой коллега попадает в такую ситуацию, несомненно, это очень расстраивает. Мы все понимаем, что, конечно, есть закон, но мне кажется... Очень сложно давать оценки, потому что мы не прокуроры и не судьи, которые выносят решения, но мне кажется, что это (девять лет срока. — Прим. ред.) очень много. Конечно, это жесткий такой приговор. Хочется, чтобы это не было в таком ключе. Но я вижу, что происходит, вижу политическую ситуацию. Уверен, что, к сожалению, Бриттни стала здесь и заложником политических условий, которые происходят, и давления с одной и другой стороны. Жаль, что это происходит. К сожалению, она попала в неудачное время в неудачное место. Я уверен, что она не какой-то там жесткий дилер, который что-то провозит, контрабандист и так далее. Уверен, это была ошибка ее. Но, к сожалению, порой мы платим в жизни очень высокую цену за свои ошибки. Конечно, хочется ей максимально помочь, но сейчас это пришло уже в такую немного неконтролируемую историю, когда ты никаким образом не можешь повлиять. Сейчас это в руках самого высокого решения.
— Если бы она вышла на свободу, вы бы обрадовались?
— Конечно, несомненно. Я считаю, она великолепная баскетболистка. Конечно, я бы хотел наблюдать за ней на баскетбольной площадке, потому что она очень здорово играет в баскетбол.
НБА
— Какие команды будут претендовать на чемпионский титул в НБА в сезоне 2022/2023?
— От Восточной конференции — «Милуоки», «Бостон», «Филадельфия», «Майами». От Западной — «Голден Стейт» очевидно выделяется, плюс есть целая группа команд, у которых чуть меньшие и примерно равные шансы на успех: «Лейкерс», «Клипперс», «Даллас», «Денвер», «Финикс», возможно, «Миннесота» и «Мемфис».
— Кого перед началом предстоящего сезона вы считаете лучшими игроками НБА?
— Номер один — Стефен Карри («Голден Стейт»), несомненно. Близки к нему Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Лука Дончич («Даллас») и Кевин Дюрант («Бруклин»). Еще чуть ниже Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кайри Ирвинг («Бруклин»), Джимми Батлер («Майами»), Никола Йокич («Денвер»).
— Леброн Джеймс из «Лейкерс» уже не входит в этот список?
— Леброн — без вопросов, лучший игрок НБА последних 10–15 лет. И в предстоящем сезоне, несмотря на то, что ему 37 лет, он вполне может включить шестую скорость и сотворить очередное баскетбольное чудо. Просто, если смотреть на текущие предстартовые расклады, те игроки, которых я назвал, они чуть предпочтительнее смотрятся.
— Кого из нынешних игроков НБА вы считаете похожими на вас по манере игры?
— Может быть, нескромно прозвучит, но Яннис Адетокунбо — это моя улучшенная версия. Единственное, я чуть больше бросал с дистанции по кольцу, а он чаще идет в проход и атакует с близкого расстояния. Возможно, Дрэймонд Грин из «Голден Стейт», правда, мне кажется, я был чуть более разносторонним, чем он. Тобайас Харрис из «Филадельфии» тоже такого плана игрок. То есть одновременно высокий, с атакой, бегущий и играющий в защите.
— Кто, по-вашему, входит в топ-10 игроков за всю историю баскетбола?
— Это довольно просто: Билл Расселл, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Ларри Берд, Майкл Джордан, Тим Данкан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс и Стефен Карри.
— В споре за звание величайшего игрока всех времен вы бы выбрали Майкла Джордана или Леброна Джеймса?
— Во-первых, трудно понять, по каким критериям сравнивать. Во-вторых, для каждого поколения будет свой игрок. Я рос, видя Майкла Джордана, поэтому для меня он, наверное, будет номером один. Человек, который растет сейчас, для него это будет Кобе Брайант или Леброн Джеймс. Мои родители, например, скажут: «Вы что, не видели, что Карим Абдул-Джаббар творил?» Или Билл Расселл с 11 титулами чемпиона НБА. Так что никогда не будет единого мнения.
Совет для следующих поколений
— Андрей, что нужно делать совсем юному баскетболисту, чтобы добиться таких же успехов в баскетболе, как вы?
— Надо много трудиться и при этом быть честным перед собой. То есть работать не для кого-то, а в первую очередь для себя. Важно находить шансы проявить себя и пользоваться ими — удача на спортивном пути тоже важна. И, наверное, я бы назвал опыт. Нужно стремиться получать как можно больше игрового опыта, играть с представителями других систем, школ баскетбола как в России, так и за рубежом. Это очень важно для развития баскетболиста.
Смотрите полную видеоверсию интервью корреспондента NGS42.RU Игоря Епифанцева с Андреем Кириленко. В нее включены некоторые фрагменты, которые не вошли в текстовую часть материала.
Ранее NGS42.RU публиковал интервью наших коллег с портала MSK1.RU с Алексеем Столяровым — главным спортивным блогером России и мужем Ксении Шойгу. Разговор смотрите здесь.