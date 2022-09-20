«Приедешь, а 20 стран не готовы с тобой играть». Андрей Кириленко — о спорте, санкциях и приговоре баскетболистке из США

Дело Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер — 31-летняя баскетболистка из США, считается одним из лучших игроков мира среди женщин. Является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. На родине в последние годы выступала за «Финикс», в России — за УГМК из Екатеринбурга. В феврале 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее сумке вейпов с гашишным маслом. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, позднее суд признал ее виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу один миллион рублей.

— Как вы отнеслись к задержанию, аресту и приговору Бриттни Грайнер?

— Это очень грустно и печально. Когда твой коллега попадает в такую ситуацию, несомненно, это очень расстраивает. Мы все понимаем, что, конечно, есть закон, но мне кажется... Очень сложно давать оценки, потому что мы не прокуроры и не судьи, которые выносят решения, но мне кажется, что это (девять лет срока. — Прим. ред.) очень много. Конечно, это жесткий такой приговор. Хочется, чтобы это не было в таком ключе. Но я вижу, что происходит, вижу политическую ситуацию. Уверен, что, к сожалению, Бриттни стала здесь и заложником политических условий, которые происходят, и давления с одной и другой стороны. Жаль, что это происходит. К сожалению, она попала в неудачное время в неудачное место. Я уверен, что она не какой-то там жесткий дилер, который что-то провозит, контрабандист и так далее. Уверен, это была ошибка ее. Но, к сожалению, порой мы платим в жизни очень высокую цену за свои ошибки. Конечно, хочется ей максимально помочь, но сейчас это пришло уже в такую немного неконтролируемую историю, когда ты никаким образом не можешь повлиять. Сейчас это в руках самого высокого решения.