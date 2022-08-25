«Это был спор с самой собой»: видеоистория резчицы по кости, которая после родов стала фитнес-моделью

Восемь лет назад Наталья Тимергазеева пришла в мастерскую к известному тобольскому художнику-косторезу Минсалиму Тимергазееву, чтобы стать его ученицей. В местном колледже искусств и культуры девушка хотела выучиться на резчика по дереву — всё детство она провела с отцом в столярной мастерской, но специальность переквалифицировали в «гончарное дело», что совершенно не отзывалось в ней. Она попала к художнику и сама стала мастером.