«Это был спор с самой собой»: видеоистория резчицы по кости, которая после родов стала фитнес-моделью

Восемь лет назад Наталья Тимергазеева пришла в мастерскую к известному тобольскому художнику-косторезу Минсалиму Тимергазееву, чтобы стать его ученицей. В местном колледже искусств и культуры девушка хотела выучиться на резчика по дереву — всё детство она провела с отцом в столярной мастерской, но специальность переквалифицировали в «гончарное дело», что совершенно не отзывалось в ней. Она попала к художнику и сама стала мастером.
А совсем недавно — еще и фитнес-моделью. После рождения дочери Наталья стала активно заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Что мотивирует ее каждый день, как она успевает совмещать хобби, работу и дом — в одном видео. Более подробно ее историю можно прочитать в предыдущем материале.