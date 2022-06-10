Главным тренером московского «Спартака» стал молодой испанец
Гильермо Абаскаль почти не играл в футбол на высшем уровне, а сразу взялся за тренерское образование
Новым главным тренером московского ФК «Спартак» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль — об этом сообщили на официальном сайте клуба. Абаскаль был воспитанником академий «Барселоны» и «Севильи», но в футбол на взрослом уровне практически не играл, а сразу сосредоточился на тренерском образовании. Абаскаль защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.
— Он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Это современный специалист, который свободно говорит на нескольких языках, — сообщили на официальном сайте.
Ранее стало известно, что прежний тренер «Спартака» Паоло Ваноли принял решение оставить свой пост «по ряду обстоятельств, не зависящих от команды». Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России впервые за 19 лет, но в чемпионате РПЛ заняли лишь 10-е место.
Тренерскую карьеру Гильермо Абаскаль начинал в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано» (причем последний спас от вылета из Суперлиги), возглавлял итальянский «Асколи» и греческий «Волос». В начале этого года Абаскаль получил приглашение от одного из ведущих клубов Швейцарии — «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.