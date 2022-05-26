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Для нового ЛДС в Новосибирске купят тренажеры на 27,5 миллиона рублей

Рассказываем, сколько их будет

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Арену планируют достроить в этом году

Арену планируют достроить в этом году

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Для новой ледовой арены в Новосибирске закупят спортивные тренажеры. За оборудование готовы заплатить 27,5 миллиона рублей.

По данным документации на сайте госзакупок, для ЛДС приобретут велотренажеры, гантели весом от 2 до 32 килограммов, олимпийские диски и грифы, машины Смита, тренажеры для нижних мышц спины, гиперэкстензию. Также закупят блочные тренажеры типа «Баттерфляй», гребной тренажер, четырехстороннюю блочную станцию, балансировочную платформу, тренажер блочный для упражнений на дельтоиды и для жима ногами под углом. В общей сумме 378 единиц оборудования.

Подрядчик должен доставить тренажеры в ЛДС до 28 ноября 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в этом году.

В апреле на строящейся арене начали монтировать многослойную кровлю. Посмотрите на фото, как это было.

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