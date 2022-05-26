Для нового ЛДС в Новосибирске купят тренажеры на 27,5 миллиона рублей
Рассказываем, сколько их будет
Для новой ледовой арены в Новосибирске закупят спортивные тренажеры. За оборудование готовы заплатить 27,5 миллиона рублей.
По данным документации на сайте госзакупок, для ЛДС приобретут велотренажеры, гантели весом от 2 до 32 килограммов, олимпийские диски и грифы, машины Смита, тренажеры для нижних мышц спины, гиперэкстензию. Также закупят блочные тренажеры типа «Баттерфляй», гребной тренажер, четырехстороннюю блочную станцию, балансировочную платформу, тренажер блочный для упражнений на дельтоиды и для жима ногами под углом. В общей сумме 378 единиц оборудования.
Подрядчик должен доставить тренажеры в ЛДС до 28 ноября 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в этом году.
В апреле на строящейся арене начали монтировать многослойную кровлю. Посмотрите на фото, как это было.