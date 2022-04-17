С утра в Академгородке были перекрыты несколько дорог: смотрим, что происходило на марафоне для бегунов

В новосибирском Академгородке 17 апреля прошел весенний полумарафон. В мероприятии приняли участие 1300 человек. Это седьмой раз, когда в городе проводят такой полумарафон, и четвертый раз, когда он проходит в Академгородке. Ради мероприятия перекрыли несколько улиц.

Как рассказал корреспонденту НГС организатор полумарафона Павел Рязанов, всего было 4 разных дистанции: 5-километровая для начинающих, дистанция с ходьбой, 21-километровый полумарафон и эстафета.

Ради марафона с 09:00 утра до 14:30 перекрыли движение транспорта на нескольких улицах. В том числе проспект Академика Лаврентьева, проспект Коптюга, часть улицы Николаева, Инженерной и улицы Академика Будкера. Некоторые жители Академгородка пожаловались на сложившуюся из-за этого дорожную ситуацию. Насчет этого пришло даже письмо в редакцию НГС. Как объяснил Павел Рязанов, такие жалобы поступают на все марафоны.