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С утра в Академгородке были перекрыты несколько дорог: смотрим, что происходило на марафоне для бегунов

Он проводится уже в седьмой раз

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Мероприятие проходило 17 апреля

Мероприятие проходило 17 апреля

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В новосибирском Академгородке 17 апреля прошел весенний полумарафон. В мероприятии приняли участие 1300 человек. Это седьмой раз, когда в городе проводят такой полумарафон, и четвертый раз, когда он проходит в Академгородке. Ради мероприятия перекрыли несколько улиц.

Как рассказал корреспонденту НГС организатор полумарафона Павел Рязанов, всего было 4 разных дистанции: 5-километровая для начинающих, дистанция с ходьбой, 21-километровый полумарафон и эстафета.

Ради марафона с 09:00 утра до 14:30 перекрыли движение транспорта на нескольких улицах. В том числе проспект Академика Лаврентьева, проспект Коптюга, часть улицы Николаева, Инженерной и улицы Академика Будкера. Некоторые жители Академгородка пожаловались на сложившуюся из-за этого дорожную ситуацию. Насчет этого пришло даже письмо в редакцию НГС. Как объяснил Павел Рязанов, такие жалобы поступают на все марафоны.

— Замечания по поводу перекрытых дорог всегда во всех городах России делают. Это не недостаток забега. Более того, так как проводился марафон у нас: ни один жилой дом не блокировался. Хоть и был перекрыт проспект Лаврентьева, можно было проехать по Пирогова. Мы считаем, что со своей стороны сделали идеально всё, — рассказал организатор.

По мнению участника забега Петра Швецова, который первый финишировал на 5-километровой дистанции и пробежал 21-километровую, погода для полумарафона 17 апреля была подходящей.

— Именно в такую погоду хорошо бегать длинные дистанции. Солнца нет и голову не греет. Трасса тоже хороша: есть и подъемы, и спуски, — поделился впечатлениями участник полумарафона.

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