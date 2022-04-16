С чего начать в зале, чтобы похудеть к лету: простые и эффективные советы и правила

В каждом клубе есть правила, с которыми вас ознакомят при первом посещении. В тренажерном зале для всех новых клиентов проводится инструктаж, к тому же вы в любой момент можете обратиться к своему или дежурному тренеру за помощью в использовании тренажеров. В залах групповых программ занятия всегда проводит инструктор, который руководит тренировкой, следит за самочувствием клиентов, регулирует нагрузку.

Далее важно составить свой тренировочный план. Если вы выберете тренировки с персональным тренером, то он это сделает за вас. И для новичка это оптимальный вариант.

Есть основные принципы любого тренировочного процесса:

регулярность (чаще всего люди занимаются 3 раза в неделю);



непрерывность (если тренироваться время от времени, то результата не будет);



постепенность (нагрузка и интенсивность должны повышаться постепенно);

повторность (нагрузка и упражнения должны повторяться);

индивидуализация (даже при занятиях в группе тренер даст вам рекомендации, как можно упростить упражнение или, наоборот, сделать его сложнее);

систематичность и последовательность (можно сочетать в недельном цикле различные тренировки, чередуя их в зависимости от вида нагрузки и вашей подготовки);

сознательность и активность (тренер — ваш помощник, наставник, мотиватор, но он не будет тащить вас к вашей цели на себе).

Если вы хотите скорее прийти в форму, то возьмите за основу силовые или функциональные тренировки (2–3 раза в неделю с перерывом 1–2 дня) и дополните их кардиотренировками, тренировками на развитие гибкости и координации (1–2 раза в неделю в дни отдыха от основной нагрузки).