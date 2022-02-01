Петицию с просьбой вернуть российской сборной на Олимпиаде флаг и гимн подписали 25 тысяч человек

Фигурист, чемпион Олимпиады 2002 года и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал петицию с просьбой вернуть российской сборной государственные символы на Олимпиаде. В этом году нашу сборную оставили без гимна и флага из-за санкций CAS — до 16 декабря 2022 года российские спортсмены могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, только под нейтральным флагом. Этого добилось WADA после Олимпиады 2014 года в Сочи, которая завершилась допинговым скандалом.
— На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались, — пишет Ягудин. — Мне не хочется углубляться в политическую подоплеку, ведь дело спортсмена — просто стремиться к победе и показывать лучшее, что в тебе есть. Но мне кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы нашим ребятам разрешили выступать под символикой своей Родины.
Сам спортсмен признает, что петиция может не дойти до WADA, но надеется, что она «попадется на глаза тем, кому не безразлична судьба России на международной спортивной арене». К моменту публикации петицию поддержали более 25 тысяч человек.
Допинговый скандал в отношении России начался с победы на домашней Олимпиаде в 2014 году. В 2015-м российский допинг-эксперт Григорий Родченков эмигрировал в США, откуда заявил о подделке анализов спортсменов. WADA начала расследование, в ходе которого заявила, что результаты 145 из 298 проб спортсменов, взятых с 2012 по 2015 годы, либо изменены, либо удалены. Россия свою причастность к подмене результатов отрицает и считает происходящее провокацией.