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Болельщики бойкотируют футбол из-за Fan ID. К чему это приведет?

Закон вступит в силу летом, и отменять его никто не собирается

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Похоже, вместо шумных и ярких фанатов футболистов на трибунах будут ждать люди с хот-догами и семечками

Похоже, вместо шумных и ярких фанатов футболистов на трибунах будут ждать люди с хот-догами и семечками

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С лета 2022 года право попасть на матч своей любимой команды придется заслужить. Просто купить билет будет уже недостаточно. А в некоторых случаях и невозможно. Чтобы неугодные фанаты не смогли подняться на трибуну, придумали Fan ID. Этакий паспорт болельщика, который раньше использовали в России на Кубке конфедераций в 2017 году, на чемпионате мира 2018 года и в Санкт-Петербурге на матчах Евро-2020.

Казалось бы — ерунда, очередная бумажка. Но не тут-то было. В оформлении Fan ID могут и отказать. Например, если обнаружится информация о совершенных до этого нарушениях общественного порядка на том или ином спортивном мероприятии, в том числе за пределами России. Закон о паспорте болельщика должен вступить в силу в июне 2022 года, но российские болельщики не стали дожидаться дня икс и уже сейчас начали бойкотировать матчи чемпионата России.

Фанаты «Зенита», например, заявили, что «нововведения являются репрессивными», и объяснили отказ от Fan ID с юридической точки зрения. Соответствующее заявление они опубликовали в соцсетях фанатского объединения «Ландскрона», внимание на него обратила «Фонтанка».

Фанаты петербургского клуба отметили, что, по действующему законодательству, болельщика могут лишить права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Однако новые поправки позволяют чиновникам лишить фанатов права посещать матчи при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина. Причем фактически такой запрет накладывается бессрочно.

— Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно, — заявили фанаты.

Также болельщики указали на абсурдность того, что отказать в выдаче паспорта болельщика могут из-за информации о намерении гражданина совершить правонарушение.

— Никогда еще в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче, — заявили фанаты.

Практически одновременно с зенитовскими фанатами свое заявление опубликовали болельщики «Спартака». Они также объявили о бойкоте матчей своего клуба из-за Fan ID.

— Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды! — заявили фанаты «Спартака» в телеграм-канале «Фратрии».

Следом к бойкоту присоединились и фанаты «Ростова», которые выпустили совместное заявление в социальных сетях. Они считают, что введение паспорта болельщика не повысит безопасность на стадионах и станет очередным инструментом «повсеместного и чрезмерного контроля».

— На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр, — написали фанаты.

Фанатские объединения «Ростова» заявили, что не будут оформлять паспорт болельщика и не собираются посещать матчи, на которых он будет действовать, но подчеркнули, что продолжат поддерживать команду всеми доступными способами.

Ко всем, кто хочет оформить Fan ID и «продать душу дьяволу», обратился и заводящий «Спартака» Михаил Дивинский. У себя в инстаграме он призвал настоящих болельщиков не оформлять Fan ID и заявил, что эту систему создали лишь «для наживы заинтересованных людей».

— Мы продолжали историю спартаковского фанатизма, начатую в 70-х годах прошлого века. Также рубились с ментами на трибунах, чтобы их убрали с нашей территории. А люди, которые сейчас посещают трибуну, даже не представляют, чего это стоило нашему поколению: нам приходилось отстаивать свои места на секторе, возможность кричать «Спартак», Москва, носить шарф. После долгой борьбы мы добились безопасности на трибунах, — написал Дивинский. — И теперь нам говорят, что на российских стадионах небезопасно находиться из-за фанатов, а Fan ID избавит арены от хулиганов. Таким стал итог, когда фанаты как кость в горле у людей в сером. Честно, я не совсем понимаю, о каком отсутствии безопасности идет речь, ведь на каждом стадионе установлены сотни видеокамер, отслеживающих каждый шаг пришедшего зрителя.

— У нас сейчас стадионы нашпигованы камерами, как Кремль, — согласен с Дивинским футбольный фанат Евгений Кексин. — Реально, я стою на секторе — на меня с одной стороны только пять камер смотрят. Зачем еще вводить Fan ID — непонятно. Fan ID убьет всю историю, связанную с фанатизмом, выездами, яркими перформансами. Трибуны и так пустые. Кроме фанатов, футбол никому не нужен. Глобально, учитывая, что у нас половина чемпионата идет зимой, игра «Амкар» — «Спартак» при минус 12 градусах, там три калеки сидят и фанаты. Причем эти три калеки чаще всего смотрят на фанатскую трибуну, которая создает атмосферу матча. Я думаю, когда футбол будет без фанатов, это будет скучное зрелище.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, комментриуя решение фанатов отказаться от поддержки своих команд на стадионах из-за закона о Fan ID, отметил, что смысла в нем «нет никакого, абсолютно».

— Все эти бойкоты, заявления и предложения надо было вносить в стадии обсуждения закона, обращаться в Госдуму, РФС, РПЛ и так далее. Сейчас закон принят — никакие заявления и аргументы работать не будут, — рассказал Колосков Sport24. — Закон принят по инициативе РФС, РПЛ и Минспорта, поэтому никто его отменять не будет. Надо просто-напросто, как законопослушным гражданам, исполнять закон. Если уж вы такие упертые, не ходите на стадион, что делать. Но какие вы тогда болельщики, если не будете ходить на матчи?

В «Спартаке» отметили, что болельщики вправе выражать свое несогласие, но позицией фанатов по внедрению в России Fan ID расстроены.

— Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает, — заявил пресс-секретарь московского клуба Дмитрий Зеленов. — Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.

Как и в истории с Суперлигой, ситуация с бойкотом, по словам некоторых экспертов, может закончиться ничем. То есть болельщикам, скорее всего, придется смириться с новым порядком — так же, как организатором Суперлиги пришлось отказаться от своей революционной идеи.

— В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного — ничего страшного. На мой взгляд, в итоге это всё приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы, другого пути здесь нет, — рассказал о своем видении развития сценария Вячеслав Колосков.

— Зря болельщики так волнуются: всё будет в порядке, — рассказала экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с РИА Новости. — Понимаю, что многие переживают за персональные данные, но они и так всем известны без Fan ID. Не думаю, что бойкот фанатов «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РПЛ может как-то повлиять на отмену или корректировку закона. Считаю, пустых трибун у нас всё равно не будет. Те, кто идут на стадион болеть за любимую команду, а не поджигать кресла, продолжат это делать и с Fan ID.

По мнению болельщика Евгения Кексина, разрешить ситуацию может лишь команда сверху.

— Тут ручное управление Путина поможет, и он скажет, что какую-то ерунду депутаты сделали. Потому что чиновники назад не пойдут — им зачем? Им это не нужно, им футбол не нужен в принципе, это лишний геморрой, — отметил Кексин. — Другой вариант — очень же от этого всего выигрывает полиция. Потому что она получает заказ на обеспечение безопасности стадиона. А сейчас не от кого охранять будет. Получается, у них будет меньше денег. Вот они могут сказать: «Фанаты, вернитесь, пожалуйста, нам не от кого охранять стадионы и деньги получать». Но это так, в порядке бреда, конечно.

— Года через два-три, когда заинтересованные люди поимеют с Fan ID полные карманы, эту систему, возможно, отменят, — добавил заводящий «Спартака» Михаил Дивинский. — А на трибунах людей больше не станет, и ведь никто не хочет понять, что ядро посещаемости составляют фанаты, которые ходят на стадионы и в плюс 30, и в минус 30. И спустя время, если Fan ID отменят, фанаты еще подумают, а нужно ли им возвращаться туда, где им не рады, где их не защитили в 2021 году, когда принимался закон.

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал ситуацию тупиковой как для футбола в России, так и для болельщиков вместе с создателями законопроекта. И ситуация не разрешится, пока стороны не услышат друг друга.

— Надо понимать психологию футбольных фанатов. Никто не смирится и никто ничего не прекратит. Говорить лучше, чем молчать. У нас были примеры, когда решения менялась, например закон о QR-кодах, который в итоге убрали на полку в долгий ящик. Другой момент: разговаривать с позиции ультиматумов и выкручивания рук, — рассказал Шпрыгин в беседе с изданием Metaratings.ru. — У нас сейчас сильное государство и власть, никто не позволит так общаться, Россия сама с НАТО с такой позиции ведет диалог и говорит, куда им надо «засунуться», куда лучше не приближаться. Десять-двадцать тысяч фанатов — это проблема, но не того масштаба, чтобы кто-то испугался. Но хочется верить, что болельщики будут услышаны.

Кроме того, болельщики считают, что система будет идти за фанатами и продолжать вставлять палки в колеса, потому что «там не хотят нашей победы, не хотят слышать наши голоса». Но рано или поздно, говорят болельщики, клубы поймут, что с уходом фанатов со стадионов испарилась душа футбола, и их попросят вернуться.

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