Болельщики бойкотируют футбол из-за Fan ID. К чему это приведет?

С лета 2022 года право попасть на матч своей любимой команды придется заслужить. Просто купить билет будет уже недостаточно. А в некоторых случаях и невозможно. Чтобы неугодные фанаты не смогли подняться на трибуну, придумали
Казалось бы — ерунда, очередная бумажка. Но не тут-то было. В оформлении Fan ID могут и отказать. Например, если обнаружится информация о совершенных до этого нарушениях общественного порядка на том или ином спортивном мероприятии, в том числе за пределами России. Закон о паспорте болельщика должен вступить в силу в июне 2022 года, но российские болельщики не стали дожидаться дня икс и уже сейчас начали бойкотировать матчи чемпионата России.
Фанаты «Зенита», например, заявили, что «нововведения являются репрессивными», и объяснили отказ от
Фанаты петербургского клуба отметили, что, по действующему законодательству, болельщика могут лишить права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда. Однако новые поправки позволяют чиновникам лишить фанатов права посещать матчи при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина. Причем фактически такой запрет накладывается бессрочно.
— Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно, — заявили фанаты.
Также болельщики указали на абсурдность того, что отказать в выдаче паспорта болельщика могут из-за информации о намерении гражданина совершить правонарушение.
— Никогда еще в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче, — заявили фанаты.
Практически одновременно с зенитовскими фанатами свое заявление опубликовали болельщики «Спартака». Они также объявили о бойкоте матчей своего клуба из-за
— Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды! — заявили фанаты «Спартака» в телеграм-канале «Фратрии».
Следом к бойкоту присоединились и фанаты «Ростова», которые выпустили совместное заявление в социальных сетях. Они считают, что введение паспорта болельщика не повысит безопасность на стадионах и станет очередным инструментом «повсеместного и чрезмерного контроля».
— На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр, — написали фанаты.
Фанатские объединения «Ростова» заявили, что не будут оформлять паспорт болельщика и не собираются посещать матчи, на которых он будет действовать, но подчеркнули, что продолжат поддерживать команду всеми доступными способами.
Ко всем, кто хочет оформить
— Мы продолжали историю спартаковского фанатизма, начатую в
— У нас сейчас стадионы нашпигованы камерами, как Кремль, — согласен с Дивинским футбольный фанат Евгений Кексин. — Реально, я стою на секторе — на меня с одной стороны только пять камер смотрят. Зачем еще вводить
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, комментриуя решение фанатов отказаться от поддержки своих команд на стадионах из-за закона о
— Все эти бойкоты, заявления и предложения надо было вносить в стадии обсуждения закона, обращаться в Госдуму, РФС, РПЛ и так далее. Сейчас закон принят — никакие заявления и аргументы работать не будут, — рассказал Колосков Sport24. — Закон принят по инициативе РФС, РПЛ и Минспорта, поэтому никто его отменять не будет. Надо просто-напросто, как законопослушным гражданам, исполнять закон. Если уж вы такие упертые, не ходите на стадион, что делать. Но какие вы тогда болельщики, если не будете ходить на матчи?
В «Спартаке» отметили, что болельщики вправе выражать свое несогласие, но позицией фанатов по внедрению в России
— Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает, — заявил пресс-секретарь московского клуба Дмитрий Зеленов. — Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.
Как и в истории с Суперлигой, ситуация с бойкотом, по словам некоторых экспертов, может закончиться ничем. То есть болельщикам, скорее всего, придется смириться с новым порядком — так же, как организатором Суперлиги пришлось отказаться от своей революционной идеи.
— В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного — ничего страшного. На мой взгляд, в итоге это всё приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы, другого пути здесь нет, — рассказал о своем видении развития сценария Вячеслав Колосков.
— Зря болельщики так волнуются: всё будет в порядке, — рассказала экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с РИА Новости. — Понимаю, что многие переживают за персональные данные, но они и так всем известны без
По мнению болельщика Евгения Кексина, разрешить ситуацию может лишь команда сверху.
— Тут ручное управление Путина поможет, и он скажет, что какую-то ерунду депутаты сделали. Потому что чиновники назад не пойдут — им зачем? Им это не нужно, им футбол не нужен в принципе, это лишний геморрой, — отметил Кексин. — Другой вариант — очень же от этого всего выигрывает полиция. Потому что она получает заказ на обеспечение безопасности стадиона. А сейчас не от кого охранять будет. Получается, у них будет меньше денег. Вот они могут сказать: «Фанаты, вернитесь, пожалуйста, нам не от кого охранять стадионы и деньги получать». Но это так, в порядке бреда, конечно.
— Года через два-три, когда заинтересованные люди поимеют с
Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал ситуацию тупиковой как для футбола в России, так и для болельщиков вместе с создателями законопроекта. И ситуация не разрешится, пока стороны не услышат друг друга.
— Надо понимать психологию футбольных фанатов. Никто не смирится и никто ничего не прекратит. Говорить лучше, чем молчать. У нас были примеры, когда решения менялась, например закон о
Кроме того, болельщики считают, что система будет идти за фанатами и продолжать вставлять палки в колеса, потому что «там не хотят нашей победы, не хотят слышать наши голоса». Но рано или поздно, говорят болельщики, клубы поймут, что с уходом фанатов со стадионов испарилась душа футбола, и их попросят вернуться.