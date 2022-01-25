Болельщики бойкотируют футбол из-за Fan ID. К чему это приведет?

— Зря болельщики так волнуются: всё будет в порядке, — рассказала экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с РИА Новости. — Понимаю, что многие переживают за персональные данные, но они и так всем известны без Fan ID . Не думаю, что бойкот фанатов «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РПЛ может как-то повлиять на отмену или корректировку закона. Считаю, пустых трибун у нас всё равно не будет. Те, кто идут на стадион болеть за любимую команду, а не поджигать кресла, продолжат это делать и с Fan ID .



По мнению болельщика Евгения Кексина, разрешить ситуацию может лишь команда сверху.



— Тут ручное управление Путина поможет, и он скажет, что какую-то ерунду депутаты сделали. Потому что чиновники назад не пойдут — им зачем? Им это не нужно, им футбол не нужен в принципе, это лишний геморрой, — отметил Кексин. — Другой вариант — очень же от этого всего выигрывает полиция. Потому что она получает заказ на обеспечение безопасности стадиона. А сейчас не от кого охранять будет. Получается, у них будет меньше денег. Вот они могут сказать: «Фанаты, вернитесь, пожалуйста, нам не от кого охранять стадионы и деньги получать». Но это так, в порядке бреда, конечно.



— Года через два-три, когда заинтересованные люди поимеют с Fan ID полные карманы, эту систему, возможно, отменят, — добавил заводящий «Спартака» Михаил Дивинский. — А на трибунах людей больше не станет, и ведь никто не хочет понять, что ядро посещаемости составляют фанаты, которые ходят на стадионы и в плюс 30, и в минус 30. И спустя время, если Fan ID отменят, фанаты еще подумают, а нужно ли им возвращаться туда, где им не рады, где их не защитили в 2021 году, когда принимался закон.



Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин назвал ситуацию тупиковой как для футбола в России, так и для болельщиков вместе с создателями законопроекта. И ситуация не разрешится, пока стороны не услышат друг друга.



— Надо понимать психологию футбольных фанатов. Никто не смирится и никто ничего не прекратит. Говорить лучше, чем молчать. У нас были примеры, когда решения менялась, например закон о QR-кодах , который в итоге убрали на полку в долгий ящик. Другой момент: разговаривать с позиции ультиматумов и выкручивания рук, — рассказал Шпрыгин в беседе с изданием Metaratings.ru. — У нас сейчас сильное государство и власть, никто не позволит так общаться, Россия сама с НАТО с такой позиции ведет диалог и говорит, куда им надо «засунуться», куда лучше не приближаться. Десять-двадцать тысяч фанатов — это проблема, но не того масштаба, чтобы кто-то испугался. Но хочется верить, что болельщики будут услышаны.



Кроме того, болельщики считают, что система будет идти за фанатами и продолжать вставлять палки в колеса, потому что «там не хотят нашей победы, не хотят слышать наши голоса». Но рано или поздно, говорят болельщики, клубы поймут, что с уходом фанатов со стадионов испарилась душа футбола, и их попросят вернуться.