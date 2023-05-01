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Над Новосибирском пройдет лунное затмение — когда его ждать

Специалист рассказал, где лучше всего наблюдать за астрономическим явлением

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Затмение продлится 4 часа 17 минут

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Полутеневое лунное затмение увидят новосибирцы 5 мая. В эту ночь Луна частично скроется в тени Земли. Ожидается, что затмение продлится 4 часа 17 минут — с 22:14 до 02:31 по новосибирскому времени.

— 5 мая пройдет полутеневое лунное затмение. В этот раз мы увидим небольшую тень, которая повлияет на яркость Луны. Тем не менее заметить это можно, — рассказал НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Пик затмения произойдет в 23:23 по новосибирскому времени. Наблюдать можно без телескопа. Чтобы лучше рассмотреть полутеневое затмение, лучше отправиться за город, дальше от искусственного освещения.

В прошлый раз новосибирцы могли наблюдать лунное затмение 8 ноября 2022 года. Чтобы сделать кадры этого явления, фотокорреспондент НГС отправился в Норильск. Посмотрите на впечатляющие снимки.

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