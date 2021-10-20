В небе над Новосибирском начался сезон наблюдения за Венерой — сколько он продлится

В небе над Новосибирском стало видно Венеру
В середине октября в небе над Новосибирском начался период, во время которого удобно наблюдать за Венерой. Планета будет постепенно подниматься над горизонтом.
— До середины осени условия для наблюдения Венеры не давали возможности насладиться красотой этой планеты. К середине октября после захода Солнца она находится на высоте всего 5 градусов над горизонтом на юго-западе и быстро скрывается, недолго оставаясь различимой. Постепенно ее высота над горизонтом после захода Солнца будет повышаться и к 10 декабря составит уже 11 градусов, — рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
После за Венерой можно будет наблюдать в течение двух недель. Затем ее постепенно будут скрывать солнечные лучи, максимум понижения приходится на 8 января.
— Даже в момент соединения с Солнцем разница в склонении Венеры и светила составит почти 5 градусов, а этого достаточно для вероятности двойной видимости планеты. Это значит, что во время соединения Венера будет видна и утром, и вечером. После чего с 9 января наблюдения Венеры продолжатся, но уже на утреннем небе, — пояснил астроном.
Расстояние между Венерой и Землей сократится до 39,7 млн км. Люди с хорошим зрением смогут наблюдать за планетой без телескопа.
В апреле прошлого года над Новосибирском было видно сближение серпа Луны и Венеры. Это явление можно было увидеть невооруженным взглядом. Посмотрите на снимках наших читателей, как это было.