В небе над Новосибирском начался сезон наблюдения за Венерой — сколько он продлится

В середине октября в небе над Новосибирском начался период, во время которого удобно наблюдать за Венерой. Планета будет постепенно подниматься над горизонтом.



— До середины осени условия для наблюдения Венеры не давали возможности насладиться красотой этой планеты. К середине октября после захода Солнца она находится на высоте всего 5 градусов над горизонтом на юго-западе и быстро скрывается, недолго оставаясь различимой. Постепенно ее высота над горизонтом после захода Солнца будет повышаться и к 10 декабря составит уже 11 градусов, — рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.