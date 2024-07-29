День Марины и Лазаря: что ни в коем случае нельзя делать 30 июля, чтобы не стать нищим, — приметы

Если гроза 30 июля случилась — осень будет дождливой, а зимой будут метели Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Во вторник, 30 июля, православные вспоминают святых Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. У католиков Маргарита входит в число 14 святых помощников людей, говорили, что она являлась Жанне д'Арк. Православная церковь почитает святую под именем святой Марины. С датой связано много запретов и поверий. И вот каких.

Что можно и нельзя делать

На Руси 30 июля называли днем Марины и Лазаря. Считалось, что этот день — время молний без грома и дождя, которые предвещали пожары. Смотреть на такие разряды в небе было опасно. Люди верили, что так можно навлечь беду на себя. Также нельзя 30 июля при звуках раскатистого грома говорить о чем-то важном. Этот разговор может привести к ссоре. Люди верили, чтобы не остаться без денег, не стоило давать в долг в этот день или делиться огнем. Речь идет о зажигалках, спичках или свечах.

В этот день не принимали важные решения, не начинали новые дела и не совершали крупных покупок. Считалось, что труд окажется напрасным, а достигнуть поставленных целей не удастся. Также люди верили, что в день Марины и Лазаря нельзя свататься, а также предлагать встречаться, жениться или же вести разговор о предстоящей свадьбе. Зато этот день посвящали уходу за собой. К слову, постричь волосы 30 июля считалось хорошей традицией, знаменующей избавление от дурных мыслей и тягот. Сны в ночь с 29 на 30 июля считаются вещими и сбываются в течение трех дней.

Приметы на погоду

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня. Считалось, что яркие зарницы на небе — к пожару. А если день теплый выдался — зима будет холодная и не снежная. Если гроза 30 июля случилась — осень будет дождливой, а зимой будут метели.

В конце июля, 28-го числа, православные отмечают одну из важных дат — день крещения Руси. В народном же календаре этот день называют Кирик и Улита. С датой связано множество традиций и запретов, которые предки старались соблюдать.

