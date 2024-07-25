День Архангела Гавриила: что обязательно сделать 26 июля, чтобы год был удачным, — приметы

В пятницу, 26 июля, православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. Его почитают как одного из семи главных ангелов. В этот день предки обязательно шли в церкви и храмы, чтобы поставить свечу Архангелу Гавриилу и помолиться. Были и запреты, связанные с этой датой. И вот какие.
Что можно и нельзя делать
26 июля люди старались не бездельничать. Весь труд шел на пользу, а работа на земле окупалась хорошим урожаем. В День Архангела Гавриила пекли пироги и угощали ими нуждающихся. Считалось, что после таких поступков человеку обязательно будет благоволить удача. Просящим в этот день лучше вообще не отказывать, чтобы потом не оказаться на их месте. Также 26 июля лучше не совершать важные сделки и не начинать грандиозные проекты.
Приметы на погоду
Обращали внимание и на природные явления. Считалось, если день сухой, значит, осень будет теплой. Ее скорый приход обещали грачи, которые собирались в стаи. Сильный дождь означал, что год будет неурожайным. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».
Ранее мы рассказывали о другой важной дате. День Крещения Руси — один из самых главных праздников в православном календаре. Широко отмечать эту дату стали относительно недавно, хотя само крещение произошло еще в 988 году. Религию приняли не все и не сразу. У крещения Руси вообще довольно интересная история. напоминаем ее, а также рассказываем о традициях праздника, о том, как правильно его отмечать, и о приметах, которые существуют в этот день.