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Религия День Архангела Гавриила: что обязательно сделать 26 июля, чтобы год был удачным, — приметы

День Архангела Гавриила: что обязательно сделать 26 июля, чтобы год был удачным, — приметы

Рассказываем о главных поверьях

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11 комментариев
Весь труд шел на пользу, а работа на земле окупалась хорошим урожаем

В пятницу, 26 июля, православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. Его почитают как одного из семи главных ангелов. В этот день предки обязательно шли в церкви и храмы, чтобы поставить свечу Архангелу Гавриилу и помолиться. Были и запреты, связанные с этой датой. И вот какие.

Что можно и нельзя делать

26 июля люди старались не бездельничать. Весь труд шел на пользу, а работа на земле окупалась хорошим урожаем. В День Архангела Гавриила пекли пироги и угощали ими нуждающихся. Считалось, что после таких поступков человеку обязательно будет благоволить удача. Просящим в этот день лучше вообще не отказывать, чтобы потом не оказаться на их месте. Также 26 июля лучше не совершать важные сделки и не начинать грандиозные проекты.

Приметы на погоду

Обращали внимание и на природные явления. Считалось, если день сухой, значит, осень будет теплой. Ее скорый приход обещали грачи, которые собирались в стаи. Сильный дождь означал, что год будет неурожайным. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Ранее мы рассказывали о другой важной дате. День Крещения Руси — один из самых главных праздников в православном календаре. Широко отмечать эту дату стали относительно недавно, хотя само крещение произошло еще в 988 году. Религию приняли не все и не сразу. У крещения Руси вообще довольно интересная история. напоминаем ее, а также рассказываем о традициях праздника, о том, как правильно его отмечать, и о приметах, которые существуют в этот день.

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Комментарии
11
боец РККА
25 июля 2024, 19:04
стенка на стенку точно надо сделать
урлулуу
25 июля 2024, 19:27
Так и не придумал че написать
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