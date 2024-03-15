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Главное — искренность? Как правильно извиняться в Прощеное воскресенье и что нельзя делать в этот день

Рассказываем о народных приметах и традициях

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Прощеное воскресенье — завершающий день Масленой недели. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой. В 2024 году Прощеное воскресенье выпало на 17 марта. В православном календаре в этот день чтят сразу двух святых преподобных Герасимов: Иорданского и Вологодского. В народе день прозвали Герасим-грачевник. Как правильно просить прощения, какие существуют народные приметы и поверья, связанные с этой датой, а также запреты и традиции — собрали в этом материале.

Кратко о том, какие приметы о погоде есть в этот день, смотрите на видео выше.

Как правильно просить прощения

Перед началом Великого поста принято просить прощения у всех: друзей, знакомых, родственников, коллег. Конечно же, определенных правил и инструкций на этот счет не существует. Но есть лишь один пункт — делать искренне и от всей души. Обычно православные говорят: «Прости меня!» — и получают в ответ: «Бог простит, и меня прости!»

Что можно и нельзя делать

Строгих запретов в Прощеное воскресенье нет. Нежелателен лишь, как и в любой другой церковный праздник, тяжелый физический труд, ссоры и ругань, употребление бранных слов. В этот день старались не отказывать в милостыне и помощи тем, кто в этом нуждается. Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. Также в этот день было принято ходить в баню, чтобы смыть грехи и очиститься перед постом. Отметим, что в этот день в народном календаре — Герасим-грачевник. В эту дату принято проводить уборку, разобрать гардероб и избавиться от старых вещей.

Приметы о погоде

  • Солнце и ясное небо за окнами указывали на жаркое лето и обильный урожай зерновых, а также на теплую осень;

  • если небо было в тучах и шел дождь, то предстоял грибной год;

  • грачи прилетели — через месяц снега уже не будет;

  • ясная, солнечная погода — летом в лесу будет много ягод;

  • грачи на гнездах сидят недолго и взлетают с них — к холоду;

  • увидеть грача, сидящего на черной кочке, — к половодью.

Первый месяц весны обязательно отогреет наши сердца после зимы. Но будьте осторожны: в отношениях может стать слишком жарко, как летом. Причем не в хорошем смысле. Какие именно испытания готовит нам личная жизнь, спросили у астролога. Романтичное настроение, конечно, хорошо, но деньги любят все. Удастся ли подзаработать в марте или ждут только непредвиденные траты — в гороскопе на март.

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