Главное — искренность? Как правильно извиняться в Прощеное воскресенье и что нельзя делать в этот день

Прощеное воскресенье — завершающий день Масленой недели. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой. В 2024 году Прощеное воскресенье выпало на 17 марта. В православном календаре в этот день чтят сразу двух святых преподобных Герасимов: Иорданского и Вологодского. В народе день прозвали Герасим-грачевник. Как правильно просить прощения, какие существуют народные приметы и поверья, связанные с этой датой, а также запреты и традиции — собрали в этом материале.
Кратко о том, какие приметы о погоде есть в этот день, смотрите на видео выше.
Как правильно просить прощения
Перед началом Великого поста принято просить прощения у всех: друзей, знакомых, родственников, коллег. Конечно же, определенных правил и инструкций на этот счет не существует. Но есть лишь один пункт — делать искренне и от всей души. Обычно православные говорят: «Прости меня!» — и получают в ответ: «Бог простит, и меня прости!»
Что можно и нельзя делать
Строгих запретов в Прощеное воскресенье нет. Нежелателен лишь, как и в любой другой церковный праздник, тяжелый физический труд, ссоры и ругань, употребление бранных слов. В этот день старались не отказывать в милостыне и помощи тем, кто в этом нуждается. Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. Также в этот день было принято ходить в баню, чтобы смыть грехи и очиститься перед постом. Отметим, что в этот день в народном календаре — Герасим-грачевник. В эту дату принято проводить уборку, разобрать гардероб и избавиться от старых вещей.
Приметы о погоде
Солнце и ясное небо за окнами указывали на жаркое лето и обильный урожай зерновых, а также на теплую осень;
если небо было в тучах и шел дождь, то предстоял грибной год;
грачи прилетели — через месяц снега уже не будет;
ясная, солнечная погода — летом в лесу будет много ягод;
грачи на гнездах сидят недолго и взлетают с них — к холоду;
увидеть грача, сидящего на черной кочке, — к половодью.
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