Секта под видом школьного лагеря. История старшеклассницы, которую обманом заманили в опасную «Церковь объединения»

После школы она поступила на филфак УрГУ — и снова столкнулась с сектой. В один из дней первокурсников позвали в актовый зал, рассказали, что приехали иностранные философы, которые расскажут студентам интересные и хорошие вещи. Алла зашла в зал и узнала их в лицо, взяла брошюры — да, секта Муна:



— Я пробивная, на тот момент уже познакомилась с проректором по социальной части, и вот влетаю к нему в кабинет, минуя всех секретарей, и начинаю кричать, что тут беда. Он тут же пошел, не знаю, как решались эти вопросы, но лекция была остановлена, и после этого я ни разу не видела их в нашем университете. Но точно знаю, что в то время они выступали в других вузах. Надеюсь, что таким образом я кому-то смогла помочь уберечься от секты, потому что это реально ад.



Комментарий психолога

Мы попросили психоаналитика Екатерину Ларину рассказать, по каким признакам человек может понять, что попал в секту. По ее словам, на начальном этапе заметить неладное сложно, в хорошо организованных движениях используются реальные психологические приемы, но не для того, чтобы объяснить, как работает психика (как это происходит в психотерапии), а как крючки, чтобы зацепить человека и оставить.



— Условно нормальный психолог, психотерапевт или психоаналитик скажет клиенту: «Вы вольны выбирать, вы можете сюда не приходить, если решили прекратить терапию». А в секте удерживают клиента всеми правдами и неправдами, говорят, что без них он не справится, не сможет, что он уже им должен. Они настаивают, чтобы человек остался, объясняют, что вся правда здесь, что заботятся о нем здесь и только здесь, навязывают литературу, — отметила Екатерина Ларина.



Она добавила, что для человека соблазнительно, когда его окутывают вниманием и заботой, кажется, что понимают с полуслова. При этом в секте могут припугивать — если ты не с нами, то с тобой может что-то случиться.



Еще один признак — наличие запретов: высказывать свое мнение, в чем-то участвовать, с кем-то общаться, смотреть какие-то передачи, читать определенные книги.



По словам Екатерины Лариной, то, сможет ли человек, побывавший в секте, восстановиться, во многом зависит от его психики:



— Чем более здоров человек, тем легче пройдет процесс восстановления. Чем более склонен к зависимостям, тем хуже на нем отразится пребывание в секте, он может впасть в очень серьезную депрессию, искать другие зависимости.

