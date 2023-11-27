«Я заучивала кучу правил, как себя вести с ним»: сибирячка — о том, как жила с абьюзером и почему не уходила

Абьюзивные отношения — отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами, жертва по ряду причин не может выйти из этих отношений.



— Когда начались первые проблемы в отношениях с ним?



— Дело было к Хеллоуину. С этого всё и началось. Я давно хотела отпраздновать его в клубе, прийти в классном наряде, мы с ним запланировали всё. И я купила костюм, по тем меркам это были неподъемные бабки для меня. И в этот вечер у него болит живот. Он говорит: «У меня болит живот, я не могу никуда поехать». Я думаю, ну блин, что за печаль. Говорит: «Давай подождем, может быть станет лучше». Давай подождем, отвечаю. Лучше не становится. Я говорю, что я очень хочу туда пойти. И он сказал: «Делай, что хочешь». Я пошла и сделала, что я хочу. Я приехала туда. В клубе повеселилась, ничего такого не творила. Вернулась, а он злой. Я говорю: «Что случилось?» Он: «Ну вот как так? Ты выбрала не меня. Зачем ты поступила так?» Я подумала — блин, вот я и правда коза. Через какое-то время выяснилось, что он сымитировал, что у него живот болит, чтобы проверить меня, насколько я его люблю. Это было подло. И потом он сказал, что мы расстаемся.

