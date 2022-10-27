Громко чихнула — сломал кость. Почему жены терпят мужей-садистов

«Меня бьет муж, куда обратиться?» — обычно такой запрос женщина пишет с телефона уже в слезах, дрожащими руками и находясь в абсолютном отчаянии. Первый удар воспринимается с удивлением, но потом мужчина извиняется, дарит цветы — и кажется, что на этом всё закончилось. Второй удар — обидно, ведь он так извинялся. Третий удар, четвертый, пятый — и так, пока женщина не понимает, что самой ей не справиться. Уйти никак, ведь он не хочет быть жестоким, она сама его доводит, а он на самом деле хороший. Мама не примет обратно, подруги не поймут, остальные упрекнут. Остаться? Но уже и жизнь не радостна, и страшно сказать лишнее слово.
По неофициальной статистике, почти каждая вторая женщина сталкивается с насилием. Оно существует в разных формах — сексуальное, физическое, экономическое, психологическое. Последнее чуть ли не самое опасное, ведь женщина может не сразу его распознать. Сначала партнер придирается к мелочам, и в итоге она уже не замечает, как ему не нравится буквально всё, а она всё больше и больше чувствует себя виноватой.
— Молодая девушка жила с партнером. Там была мешанина из всего, были все виды насилия. Было страшно слушать, что с ней делал ее мужчина, и она находилась под его контролем очень долго, — рассказывает руководитель психологической службы Центра помощи от насилия «Старшая Сестра» Юлия Щипачева. — К нам она смогла прийти, только когда он уехал на какое-то время. Она ушла от него, начала устраивать свою жизнь. Потом она переехала за город, и приходить к нам у нее не получалось. В какой-то момент она перестала нам отвечать. Либо просто решила начать с нуля и сменила номера и соцсети, что хорошо для ее безопасности. Либо она вернулась к нему. Всё возможно.
Мы пришли поговорить об этих женщинах. Юлия Щипачева говорит тихим и уютным голосом. Наверняка такая манера общения выработана при работе с теми, кто привык к травле и унижениям.
Если кто-то думает, что за помощью приходят кроткие, забитые, несчастные девушки, то это глубокое заблуждение. Это некогда очень сильные женщины разного возраста. Они получили хорошее образование, заработали на квартиру, получают достойную зарплату. У них были планы покорять мир, были амбиции, страсть к жизни. Но за помощью они приходят очень уставшие. Они те же умные и красивые, но без сил бороться с прессингом родного человека. Они ни в коем случае не глупые, они не выбирали абы кого, но так получилось, что их завоевал склонный к насилию мужчина.
Такие мужчины — типичные манипуляторы. Они умеют производить впечатление. И они действительно цепляются за вот таких сильных женщин. Он хочет именно такую. Сначала картинка идеальная. А потом — штора висит не так, гель для душа купила не тот, положила лишнюю ложку сахара. Нарастает напряжение. Мужчина не может признаться себе, что он придумал идеальную семью, а она не идеальная. Он не просто считает, что его жена не соответствует его требованиям, он уверен, что она худшая на свете.
Это может длиться не просто годами, а десятилетиями. Один из случаев: пришла женщина, 17 лет в браке. Первые два года всё было нормально, а потом она стала личным предметом супруга и грушей для битья. Поднимал руку сильно, поводом могло стать всё что угодно, например слишком громко чихнула. С собой в центр она взяла пачку выписок — боялась, что ее словам не поверят.
— Пачка была внушительная, выписки все из травматологий. Казалось, что целых костей у нее не осталось. И то было сломано, и это. Заявление [в полицию] она не писала ни разу. Они почти все приносят доказательства — видео, фото, выписки. Чтобы доказать не столько нам, сколько себе, что они не сошли с ума, — говорит Юлия Щипачева.
Ситуация разрешилась благополучно. Женщина подала на развод, ушла с младшими детьми на съемное жилье. Потом старший сын переселил их в свою квартиру. Она даже постеснялась просить у него помощи, а ведь он был готов помогать.
Женщине проще прийти к незнакомым людям и рассказать о своей ситуации, чем обратиться к родственникам или друзьям. Причина одна — стыд. Поэтому такое молчание, поэтому всё затягивается. Сначала им стыдно за то, что с ними происходит. Потом — что они молчат. Потом — что они позволяют так к себе относиться. А где стыд, там и чувство вины за то, что довела любимого мужчину. Но бывают и случаи, когда действительно пойти не к кому.
Например, женщина решает уйти от партнера и приходит к маме, а мама говорит: «Иди разбирайся в своей семье». Осуждать таких родительниц сразу не стоит. Надо понимать, что абьюз — это процесс цикличный, у него есть разные стадии. Мужчина первый раз обидел женщину, она собрала вещи, пришла к маме и сказала, что уходит от мужа. Потом он приходит, они мирятся, и дочка говорит: «Мама, я неправа, он хороший». Мама радуется за семью, а потом дочка приходит снова. И когда одно и то же повторяется двадцать раз, родительница уже не понимает, хороший у нее зять или все-таки плохой. И чтобы не метаться самой, ей уже хочется сказать, мол, дочь, ну ты определись там как-нибудь, а потом придешь. Для пострадавшей женщины это сигнал к тому, что ее не примут и она осталась совершенно одна в своей беде.
— Был случай, когда родители не видели, что творилось в семье дочери. У ее мужа был нарциссический тип личности. Он знал, как манипулировать, как себя вести. Семья была им очарована, и они не верили дочери. Потому что синяков и ссадин не было, — комментирует всеобщее заблуждение о том, что насилие может быть только физическим, Юлия Щипачева.
Вопреки другому заблуждению, тренд «сама виновата» сегодня не так актуален. Женщинам и не надо осуждений со стороны, они сами с этим прекрасно справляются. Они приходят к специалистам и пытаются их убедить, что они сами рушат семьи, сами доводят мужей. Но бывают и случаи, когда женщина доверяется подруге или сестре, а те их обвиняют в ответ. И тогда жертва уверена, что дело точно в ней, ведь муж считает, что она плохая, и сестра/подруга на стороне мужа.
Ситуация усложняется, когда в доме есть дети. Насилие нельзя скрыть от детей, от маленьких в том числе. Почему-то многие считают, что малыши не в состоянии распознать, что происходит, а это не так.
— Так получилось, что мама пришла к нам с сыном. Мы предпочитаем говорить наедине, но мальчика не с кем было оставить. И двухлетний ребенок рассказывал специалистам, как папа делает больно маме. И как ребенок за маму боится, но сделать ничего не может, — вспоминает Юлия Щипачева.
В этом случае родительнице советуют отвести к психологу уже ребенка. Как минимум — чтобы впоследствии мальчик не взял модель поведения жестокого отца, как максимум — чтобы ребенок не страдал от психологических травм во взрослом возрасте.
Женщина, пострадавшая от насилия, очень доверчива. У нее уже нет страха, она хватается за любое спасение. В момент, когда им предлагают реальную помощь, они готовы доверить свою жизнь. Они переезжают, убегают, меняют номера телефонов, удаляют страницы в социальных сетях. Им неважно, где жить, что есть, главное — быть в безопасности. Лишь бы партнер не добрался до них. Агрессоры же начинают искать своих жертв. Мужья звонят в центры поддержки и требуют отдать им жену, угрожают, пытаются выяснить, где их супруга.
Решение уйти должно быть взвешенным. Если оно спонтанное, пара жертвы и абьюзера соединится вновь. Распространенный случай: прохожие увидели, как мужчина бьет женщину, выручили, вызвали полицию, она написала заявление, пришла на следующий день и забрала его. Она не была готова к этому решению, оно было спонтанным, а значит, у нее нет сил довести дело до конца. Но если женщина устала бороться и осмеливается обратиться за помощью, то она на нужном пути.
— Мы выясняем, где они находятся внутри себя. Мы возвращаем их к собственным ощущениям. Когда они приходят, выясняется, что на первом месте у них желания партнера, а наша задача — чтобы они обратили внимание на себя. Пока они находятся в созависимых отношениях, они не могут принимать самостоятельные решения, — говорит наша собеседница.
К счастью, информационное поле дает свои плоды. Стереотипы потихоньку уходят. «Бьет — значит любит» уже не работает. А вот «ревнует — значит любит» — это еще живо. Как говорит Юлия Щипачева, порой страх принимается за тех самых бабочек в животе. Но тем не менее сегодня больше женщин стали хотеть себе помочь. Благо сейчас много кто говорит о признаках насилия, о том, что нормально, а что ненормально.
Какие основные признаки того, что надо задуматься над своими отношениями? Во-первых, это страх. Но не только страх своего партнера, а в первую очередь страх, что женщина делает что-то не так, думает не так, когда ей страшно сказать свое мнение. Второе — манипуляция. Когда ты точно знаешь, что ты это говорила, а тебя убеждают, что это не так. Если заметить два этих признака, то полдела сделано.