Громко чихнула — сломал кость. Почему жены терпят мужей-садистов

По неофициальной статистике, почти каждая вторая женщина сталкивается с насилием. Оно существует в разных формах — сексуальное, физическое, экономическое, психологическое. Последнее чуть ли не самое опасное, ведь женщина может не сразу его распознать. Сначала партнер придирается к мелочам, и в итоге она уже не замечает, как ему не нравится буквально всё, а она всё больше и больше чувствует себя виноватой.



— Молодая девушка жила с партнером. Там была мешанина из всего, были все виды насилия. Было страшно слушать, что с ней делал ее мужчина, и она находилась под его контролем очень долго, — рассказывает руководитель психологической службы Центра помощи от насилия «Старшая Сестра» Юлия Щипачева. — К нам она смогла прийти, только когда он уехал на какое-то время. Она ушла от него, начала устраивать свою жизнь. Потом она переехала за город, и приходить к нам у нее не получалось. В какой-то момент она перестала нам отвечать. Либо просто решила начать с нуля и сменила номера и соцсети, что хорошо для ее безопасности. Либо она вернулась к нему. Всё возможно.