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Проблема

Громко чихнула — сломал кость. Почему жены терпят мужей-садистов

Некоторые женщины десятилетиями подвергаются боли, унижениям и избиениям от партнеров

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Женщина часто полностью растворяется в своем партнере

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«Меня бьет муж, куда обратиться?» — обычно такой запрос женщина пишет с телефона уже в слезах, дрожащими руками и находясь в абсолютном отчаянии. Первый удар воспринимается с удивлением, но потом мужчина извиняется, дарит цветы — и кажется, что на этом всё закончилось. Второй удар — обидно, ведь он так извинялся. Третий удар, четвертый, пятый — и так, пока женщина не понимает, что самой ей не справиться. Уйти никак, ведь он не хочет быть жестоким, она сама его доводит, а он на самом деле хороший. Мама не примет обратно, подруги не поймут, остальные упрекнут. Остаться? Но уже и жизнь не радостна, и страшно сказать лишнее слово.

По неофициальной статистике, почти каждая вторая женщина сталкивается с насилием. Оно существует в разных формах — сексуальное, физическое, экономическое, психологическое. Последнее чуть ли не самое опасное, ведь женщина может не сразу его распознать. Сначала партнер придирается к мелочам, и в итоге она уже не замечает, как ему не нравится буквально всё, а она всё больше и больше чувствует себя виноватой.

— Молодая девушка жила с партнером. Там была мешанина из всего, были все виды насилия. Было страшно слушать, что с ней делал ее мужчина, и она находилась под его контролем очень долго, — рассказывает руководитель психологической службы Центра помощи от насилия «Старшая Сестра» Юлия Щипачева. — К нам она смогла прийти, только когда он уехал на какое-то время. Она ушла от него, начала устраивать свою жизнь. Потом она переехала за город, и приходить к нам у нее не получалось. В какой-то момент она перестала нам отвечать. Либо просто решила начать с нуля и сменила номера и соцсети, что хорошо для ее безопасности. Либо она вернулась к нему. Всё возможно.

Руководитель психологической службы Центра помощи от насилия «Старшая Сестра» Юлия Щипачева работает на добровольных началах. Как и другие сотрудницы центра

Руководитель психологической службы Центра помощи от насилия «Старшая Сестра» Юлия Щипачева работает на добровольных началах. Как и другие сотрудницы центра

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Мы пришли поговорить об этих женщинах. Юлия Щипачева говорит тихим и уютным голосом. Наверняка такая манера общения выработана при работе с теми, кто привык к травле и унижениям.

Если кто-то думает, что за помощью приходят кроткие, забитые, несчастные девушки, то это глубокое заблуждение. Это некогда очень сильные женщины разного возраста. Они получили хорошее образование, заработали на квартиру, получают достойную зарплату. У них были планы покорять мир, были амбиции, страсть к жизни. Но за помощью они приходят очень уставшие. Они те же умные и красивые, но без сил бороться с прессингом родного человека. Они ни в коем случае не глупые, они не выбирали абы кого, но так получилось, что их завоевал склонный к насилию мужчина.

Такие мужчины — типичные манипуляторы. Они умеют производить впечатление. И они действительно цепляются за вот таких сильных женщин. Он хочет именно такую. Сначала картинка идеальная. А потом — штора висит не так, гель для душа купила не тот, положила лишнюю ложку сахара. Нарастает напряжение. Мужчина не может признаться себе, что он придумал идеальную семью, а она не идеальная. Он не просто считает, что его жена не соответствует его требованиям, он уверен, что она худшая на свете.

Всё чаще женщина старается молчать, чтобы угодить мужу или сожителю, но и это его не будет устраивать. Каждый ее шаг будет для него раздражителем

Всё чаще женщина старается молчать, чтобы угодить мужу или сожителю, но и это его не будет устраивать. Каждый ее шаг будет для него раздражителем

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Это может длиться не просто годами, а десятилетиями. Один из случаев: пришла женщина, 17 лет в браке. Первые два года всё было нормально, а потом она стала личным предметом супруга и грушей для битья. Поднимал руку сильно, поводом могло стать всё что угодно, например слишком громко чихнула. С собой в центр она взяла пачку выписок — боялась, что ее словам не поверят.

— Пачка была внушительная, выписки все из травматологий. Казалось, что целых костей у нее не осталось. И то было сломано, и это. Заявление [в полицию] она не писала ни разу. Они почти все приносят доказательства — видео, фото, выписки. Чтобы доказать не столько нам, сколько себе, что они не сошли с ума, — говорит Юлия Щипачева.

Ситуация разрешилась благополучно. Женщина подала на развод, ушла с младшими детьми на съемное жилье. Потом старший сын переселил их в свою квартиру. Она даже постеснялась просить у него помощи, а ведь он был готов помогать.

Женщине проще прийти к незнакомым людям и рассказать о своей ситуации, чем обратиться к родственникам или друзьям. Причина одна — стыд. Поэтому такое молчание, поэтому всё затягивается. Сначала им стыдно за то, что с ними происходит. Потом — что они молчат. Потом — что они позволяют так к себе относиться. А где стыд, там и чувство вины за то, что довела любимого мужчину. Но бывают и случаи, когда действительно пойти не к кому.

Например, женщина решает уйти от партнера и приходит к маме, а мама говорит: «Иди разбирайся в своей семье». Осуждать таких родительниц сразу не стоит. Надо понимать, что абьюз — это процесс цикличный, у него есть разные стадии. Мужчина первый раз обидел женщину, она собрала вещи, пришла к маме и сказала, что уходит от мужа. Потом он приходит, они мирятся, и дочка говорит: «Мама, я неправа, он хороший». Мама радуется за семью, а потом дочка приходит снова. И когда одно и то же повторяется двадцать раз, родительница уже не понимает, хороший у нее зять или все-таки плохой. И чтобы не метаться самой, ей уже хочется сказать, мол, дочь, ну ты определись там как-нибудь, а потом придешь. Для пострадавшей женщины это сигнал к тому, что ее не примут и она осталась совершенно одна в своей беде.

Она боится признаться другим, что ее брак рушится, что она плохая жена, что ее бьют, унижают и насилуют

Она боится признаться другим, что ее брак рушится, что она плохая жена, что ее бьют, унижают и насилуют

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— Был случай, когда родители не видели, что творилось в семье дочери. У ее мужа был нарциссический тип личности. Он знал, как манипулировать, как себя вести. Семья была им очарована, и они не верили дочери. Потому что синяков и ссадин не было, — комментирует всеобщее заблуждение о том, что насилие может быть только физическим, Юлия Щипачева.

Вопреки другому заблуждению, тренд «сама виновата» сегодня не так актуален. Женщинам и не надо осуждений со стороны, они сами с этим прекрасно справляются. Они приходят к специалистам и пытаются их убедить, что они сами рушат семьи, сами доводят мужей. Но бывают и случаи, когда женщина доверяется подруге или сестре, а те их обвиняют в ответ. И тогда жертва уверена, что дело точно в ней, ведь муж считает, что она плохая, и сестра/подруга на стороне мужа.

Женщина не знает своих потребностей и желаний. Единственная ее задача — угождать любимому человеку

Женщина не знает своих потребностей и желаний. Единственная ее задача — угождать любимому человеку

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Ситуация усложняется, когда в доме есть дети. Насилие нельзя скрыть от детей, от маленьких в том числе. Почему-то многие считают, что малыши не в состоянии распознать, что происходит, а это не так.

— Так получилось, что мама пришла к нам с сыном. Мы предпочитаем говорить наедине, но мальчика не с кем было оставить. И двухлетний ребенок рассказывал специалистам, как папа делает больно маме. И как ребенок за маму боится, но сделать ничего не может, — вспоминает Юлия Щипачева.

В этом случае родительнице советуют отвести к психологу уже ребенка. Как минимум — чтобы впоследствии мальчик не взял модель поведения жестокого отца, как максимум — чтобы ребенок не страдал от психологических травм во взрослом возрасте.

Женщина, пострадавшая от насилия, очень доверчива. У нее уже нет страха, она хватается за любое спасение. В момент, когда им предлагают реальную помощь, они готовы доверить свою жизнь. Они переезжают, убегают, меняют номера телефонов, удаляют страницы в социальных сетях. Им неважно, где жить, что есть, главное — быть в безопасности. Лишь бы партнер не добрался до них. Агрессоры же начинают искать своих жертв. Мужья звонят в центры поддержки и требуют отдать им жену, угрожают, пытаются выяснить, где их супруга.

Решение уйти должно быть взвешенным. Если оно спонтанное, пара жертвы и абьюзера соединится вновь. Распространенный случай: прохожие увидели, как мужчина бьет женщину, выручили, вызвали полицию, она написала заявление, пришла на следующий день и забрала его. Она не была готова к этому решению, оно было спонтанным, а значит, у нее нет сил довести дело до конца. Но если женщина устала бороться и осмеливается обратиться за помощью, то она на нужном пути.

— Мы выясняем, где они находятся внутри себя. Мы возвращаем их к собственным ощущениям. Когда они приходят, выясняется, что на первом месте у них желания партнера, а наша задача — чтобы они обратили внимание на себя. Пока они находятся в созависимых отношениях, они не могут принимать самостоятельные решения, — говорит наша собеседница.

Женщина, которая страдает от насилия, каждый день пытается понять, не сошла ли она с ума

Женщина, которая страдает от насилия, каждый день пытается понять, не сошла ли она с ума

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К счастью, информационное поле дает свои плоды. Стереотипы потихоньку уходят. «Бьет — значит любит» уже не работает. А вот «ревнует — значит любит» — это еще живо. Как говорит Юлия Щипачева, порой страх принимается за тех самых бабочек в животе. Но тем не менее сегодня больше женщин стали хотеть себе помочь. Благо сейчас много кто говорит о признаках насилия, о том, что нормально, а что ненормально.

Какие основные признаки того, что надо задуматься над своими отношениями? Во-первых, это страх. Но не только страх своего партнера, а в первую очередь страх, что женщина делает что-то не так, думает не так, когда ей страшно сказать свое мнение. Второе — манипуляция. Когда ты точно знаешь, что ты это говорила, а тебя убеждают, что это не так. Если заметить два этих признака, то полдела сделано.

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