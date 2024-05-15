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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Поместье из закрытого поселка. Под Новосибирском продают дом с роскошной винтовой лестницей — фото интерьеров за 40 млн

Поместье из закрытого поселка. Под Новосибирском продают дом с роскошной винтовой лестницей — фото интерьеров за 40 млн

Рядом с поместьем расположен Чемской бор и простирается берег реки

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В двухэтажном коттедже семь изолированных комнат, не считая комнат для отдыха вроде бильярдной и тренажерного зала

В коттеджном поселке Голубой Залив Новосибирского района выставили на продажу 500-метровый дом, который продавец в объявлении называет поместьем. Предложение появилось на сайте N1.ru сегодня, цена вопроса — 40 миллионов рублей.

— Добротный кирпичный дом площадью 511 квадратных метров, построен в 2004 году. Два наземных этажа и подвал. Семь изолированных комнат, бильярдная, баня с небольшим бассейном, тренажерный зал, кабинет с дровяным камином, винный погреб, гараж на два автомобиля, — описывает объект продавец.

Дом построили 20 лет назад
Он расположен на 17 сотках
В гостиной есть камин (слева)
Кухня отделена от гостиной
Впечатляющая винтовая лестница
Одна из комнат на втором этаже
Винный погреб хозяева не показали, зато есть фото из бильярдной...
... и бани с небольшим бассейном

Недавно мы рассказывали о роскошных особняках из 90-х — все они связаны с криминальной жизнью Новосибирска.

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