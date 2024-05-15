Поместье из закрытого поселка. Под Новосибирском продают дом с роскошной винтовой лестницей — фото интерьеров за 40 млн
Рядом с поместьем расположен Чемской бор и простирается берег реки
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В коттеджном поселке Голубой Залив Новосибирского района выставили на продажу 500-метровый дом, который продавец в объявлении называет поместьем. Предложение появилось на сайте N1.ru сегодня, цена вопроса — 40 миллионов рублей.
— Добротный кирпичный дом площадью 511 квадратных метров, построен в 2004 году. Два наземных этажа и подвал. Семь изолированных комнат, бильярдная, баня с небольшим бассейном, тренажерный зал, кабинет с дровяным камином, винный погреб, гараж на два автомобиля, — описывает объект продавец.