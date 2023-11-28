Здание «Пятёрочки» в микрорайоне Стрижи решили узаконить — магазин открыли вместо спортзала

Компания «СТК», которая владеет участком, в ноябре этого года направила на общественное обсуждение проект перезонирования участка на улице Лобачевского, 68Б из зоны объектов культуры и спорта, в зону, предназначенную для размещения магазина. Как говорится в документах, компания планирует проектирование и строительство магазина для продажи товаров на участке площадью более 4 тысяч кв. м, но супермаркет на территории уже построен.