Здание «Пятёрочки» в микрорайоне Стрижи решили узаконить — магазин открыли вместо спортзала

В Новосибирске по итогам общественных обсуждений на сайте «Электронная демократия» решили узаконить здание магазина сети «Пятёрочка», которую открыли вместо спортзала в микрорайоне Стрижи.
Компания «СТК», которая владеет участком, в ноябре этого года направила на общественное обсуждение проект перезонирования участка на улице Лобачевского, 68Б из зоны объектов культуры и спорта, в зону, предназначенную для размещения магазина. Как говорится в документах, компания планирует проектирование и строительство магазина для продажи товаров на участке площадью более 4 тысяч кв. м, но супермаркет на территории уже построен.
Заключение о результатах обсуждений приняла комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 20 ноября. Согласно этому документу, магазин будет расположен законно.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СТК» образовано в 2018 года, директор компании — Юрий Богданов, он же является и учредителем организации (87,5%), другими 12,5% числятся за долей ООО в уставном капитале. На конец 2022 года выручка организации составила 5,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиона рублей.
Связаться с компанией журналисту не удалось, НГС направил запросы в администрацию города и в пресс-службу магазина «Пятерочка».
Как ранее писал НГС, участок в микрорайоне Стрижи относился к спортивной зоне. Разрешения на строительство и ввод компания «СТК» получала тоже на спортивный объект. Несколько лет назад компания уже пыталась изменить зонирование участка с территории спортивных объектов на зону застройки жилыми домами, но предложение отклонили: власти отметили, что оно не соответствует плану развития функциональных зон.
После мэрия Новосибирска потребовала привести здание в соответствие с документами, сообщалось, что владельцу «СТК» направили досудебное уведомление, а в прокуратуру — материалы о нарушении.
Летом НГС писал о том, что на улице Первомайской в Новосибирске застройщик получил разрешение на строительство открытой автостоянки, но возвел вместо нее галерею магазинов.