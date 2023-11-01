В Новосибирске выставили на продажу стадион СКА — за него просят больше 500 миллионов

— Проект был реализован, и теперь инвестор (собственник. — Прим. Ред.) хочет перераспределить эту часть своих активов. То есть человек купил объект, улучшил его финансовые показатели и повысил стоимость — и, в конечном итоге, продает, — объяснил Алексей.



Исполнительный директор «Новактива» добавил, что стадион СКА — это, по сути, готовый бизнес. В объявлении утверждается, что его окупаемость может достигнуть 6 лет, а если арендный поток будет увеличен — 4,5–5 лет.