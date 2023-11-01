В Новосибирске выставили на продажу стадион СКА — за него просят больше 500 миллионов

На «Авито» выставили на продажу стадион Спортивного клуба армии (СКА), который находится на улице Воинская, 1/1 в Новосибирске. Его стоимость — 530 миллионов рублей.
В описании сказано, что площадь стадиона — почти 4 тысячи кв. м. Судя по фотографиям, представленным в объявлении, на стадионе есть ледовое поле для занятий на коньках и игры в хоккей.
Продажей действущего дворца спорта занимается агентство недвижимости «Новактив». Его исполнительный директор Алексей Музыка рассказал НГС следующее: нынешний собственник выкупил стадион для того, чтобы инвестировать в него, а затем перепродать за более высокую цену.
— Проект был реализован, и теперь инвестор (собственник. — Прим. Ред.) хочет перераспределить эту часть своих активов. То есть человек купил объект, улучшил его финансовые показатели и повысил стоимость — и, в конечном итоге, продает, — объяснил Алексей.
Исполнительный директор «Новактива» добавил, что стадион СКА — это, по сути, готовый бизнес. В объявлении утверждается, что его окупаемость может достигнуть 6 лет, а если арендный поток будет увеличен — 4,5–5 лет.
Стадион продается не впервые: к примеру, в 2016 году он выставлялся за 150 миллионов. По данным «Контур.Фокус», в разное время здание принадлежало Новосибирской городской общественной организации «Хоккейный клуб Спортивного клуба армии», ООО «Спорт-Сервис», а также некоммерческому партнерству «Ледовый стадион Спортивного клуба армии». Ранее сообщалось, что когда-то спортивными объектами СКА владело Минобороны.
Сейчас собственник стадиона — физическое лицо. Редакция связалась с управляющим стадиона СКА, который представился Борисом. В телефонном разговоре мужчина подтвердил информацию о том, что владелец покупал объект, чтобы вложиться в него и перепродать.
По данным 2ГИС, в ЛДС на Воинской расположены академия фигурного катания «Овация», Хоккейный спортивный клуб армии, детско-юношеский хоккейный клуб «Титаны».
В сентябре НГС писал о том, что на Вокзальной магистрали продают торговый центр из 90-х — его реконструировали и остеклили год назад.