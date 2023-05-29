«Колоссальная проблема и черная дыра». В России выросло количество нераспроданного жилья в новостройках

В крупных российских городах увеличилась доля нераспроданного первичного жилья. По данным аналитиков, в Краснодаре в новостройках пустуют 83% квадратных метров, в Омске — 80%, в Челябинске — 74%, в Казани и Красноярске — 73%, в Самаре — 71%, в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Волгограде — 69%, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Воронеже, Перми и Нижнем Новгороде — 60–67%, в Москве — 57%.
— Если раньше волновали проблемы районов в поле с точки зрения транспорта, социалки и вообще какого-то минимального качества жизни в городе, то с такой тенденцией перед нами встанут совсем другие проблемы, — рассказал урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. — Если новый район с жителями можно улучшать не очень сложными точечными урбанистическими решениями, то полупустой новый район — это колоссальная проблема и черная дыра.
В целом по стране в новостройках не распроданы 69% квартир. Фактически больше всего свободных площадей жилья в Москве — 8 миллионов 232,6 тысячи
— Надо учитывать, что год назад в России было 60% нераспроданного жилья, а в ажиотажном
Многие полагали, что из-за большого количества нераспроданных квадратных метров в новостройках упадут цены на квартиры, но этого не произошло.
— Я считаю, что покупка квартиры в 2023 году для многих граждан может оказаться серьезной ошибкой, которая приведет к потере денег, — поделился мнением риелтор с
Тем временем Банк России анонсировал поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20%, с 1 января 2024 года — 30%.
— Если это произойдет, то ценник просядет, — поделилась прогнозами Наталья Куницкая. — В целом активность рынка сейчас напрямую зависит от курса валют. При падении рубля по отношению к доллару и евро растет интерес к покупке недвижимости, при укреплении — падение интереса. Поэтому ждать, что цены упадут, в ближайшее время не стоит.
Ранее MSK1.RU расспросил экспертов о том, как будут меняться цены в наступившем 2023 году, и в компании опытных финансистов и экономистов пытался предсказать, что будет с курсом рубля к доллару и евро. Эксперт также рассказал, почему не надо покупать квартиру в Турции, где рынок недвижимости разогрет и напоминает большой пузырь.