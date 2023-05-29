«Колоссальная проблема и черная дыра». В России выросло количество нераспроданного жилья в новостройках

В целом по стране в новостройках не распроданы 69% квартир. Фактически больше всего свободных площадей жилья в Москве — 8 миллионов 232,6 тысячи кв. м , Санкт-Петербурге — 3 миллиона 754,6 тысячи кв. м новостроек и Краснодаре — 3 миллиона 414,8 тысячи кв. м .



— Надо учитывать, что год назад в России было 60% нераспроданного жилья, а в ажиотажном 2021-м — 56%. То есть всё не так ужасно, — уточнила эксперт по недвижимости Гильдии риелторов Москвы Наталья Куницкая. — Застройщик всегда порядка 25% квартир даже не выводит в продажу. Тем более сейчас, когда у них проектное финансирование от банков и им по сути деньги дольщиков не нужны, они их не видят. Деньги попадают на эскроу-счета.