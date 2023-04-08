«Материалы выбирал и покупал сам. Папа только деньги скидывал». Как десятилетний мальчик построил дом своими руками

— Вообще, я начал строить с шести лет. Ходил на мастер-классы. Там меня научили, как пользоваться инструментами, и помогли сделать кормушку для птиц. Мне понравилось. Потом сделал светильник, ночник из дерева. Посередине были цоколь и лампочка, — немного стесняясь, рассказывает Саша.



У парнишки накопилось немало поделок — от брелоков и подставок под телефон до разделочных досок из цельного дуба. К десяти годам Александр решил, что нужно переходить на что-то глобальное: он мечтал построить дом.



— Я смотрел много видеороликов в интернете, выбирал, какая форма мне больше нравится. За материалами ходил сам, на строительные базы. Выбирал и покупал. Папа только деньги скидывал. Обошлось строительство в 10–13 тысяч. Он полностью из дерева, поставлен на кирпичи. Параметры — 1,5 на 2 метра. Всё делал по уровню. Сначала каркас, обшил его вагонкой. Работал шуруповертом. Крышу закрыл профлистом, дом утеплил пенопластом, который закрыл гипсокартоном. Установил дверь и врезал замок, — рассказывает Александр.