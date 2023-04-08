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«Материалы выбирал и покупал сам. Папа только деньги скидывал». Как десятилетний мальчик построил дом своими руками

Посмотрите, как выглядит этот микрокоттедж

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Саша построил дом для себя и своих друзей в десять лет

Видео: Алексей Ногинский / 63.RU

Познакомьтесь с Александром. Этот десятилетний парнишка построил небольшой коттедж в центре Самары — без помощи взрослых. Наши коллеги из 63.RU отправились к нему в гости — узнать, сколько сейчас стоит построить домик и почему не все соседи сначала были рады такому соседству.

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Саша живет неподалеку от речного порта. В округе лишь склады, строительные базы и заброшенный элеватор. Хорошей детской площадки у дома нет, поэтому найти себе развлечение для местных ребят — задача не из легких. А у Саши есть любимое дело — строительство. Школьник очень любит работать с деревом.

— Вообще, я начал строить с шести лет. Ходил на мастер-классы. Там меня научили, как пользоваться инструментами, и помогли сделать кормушку для птиц. Мне понравилось. Потом сделал светильник, ночник из дерева. Посередине были цоколь и лампочка, — немного стесняясь, рассказывает Саша.

У парнишки накопилось немало поделок — от брелоков и подставок под телефон до разделочных досок из цельного дуба. К десяти годам Александр решил, что нужно переходить на что-то глобальное: он мечтал построить дом.

— Я смотрел много видеороликов в интернете, выбирал, какая форма мне больше нравится. За материалами ходил сам, на строительные базы. Выбирал и покупал. Папа только деньги скидывал. Обошлось строительство в 10–13 тысяч. Он полностью из дерева, поставлен на кирпичи. Параметры — 1,5 на 2 метра. Всё делал по уровню. Сначала каркас, обшил его вагонкой. Работал шуруповертом. Крышу закрыл профлистом, дом утеплил пенопластом, который закрыл гипсокартоном. Установил дверь и врезал замок, — рассказывает Александр.

«Коттедж» юного строителя закрывается на ключ

«Коттедж» юного строителя закрывается на ключ

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Домик совсем небольшой, светлый, с зеленой крышей. Выглядит очень уютно. Размеры Саша подбирал под себя. Поэтому, чтобы попасть внутрь, придется нагнуться. В домике куча вещей. Зимой его используют как склад, а летом после уборки это место становится полноценной территорией Александра.

Следующим летом он расширил домик, пристроил к нему крыльцо. Внутри домика появились кровать, табурет и маленький столик.

Саша любит работать с деревом, и у него это неплохо получается

Саша любит работать с деревом, и у него это неплохо получается

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— В домике мы много времени с друзьями провели, собирали лего, пистолетик. Там можно пересидеть дождь или перенести стульчик на веранду, чтобы наслаждаться погодой, — улыбается Саша.

Без приключений не обошлось. Соседи Саши были не очень рады ребенку с шуруповертом и стали ругаться на шум во дворе, а один раз пригрозили полицией. Но мальчик не растерялся и согласовал условия ремонтных работ.

В обмен на разрешение построить дом школьник взял на себя обязанности по благоустройству двора. Теперь он счищает снег с крыш сараев, убирает листву во дворе, а также обустроил разбитое крыльцо у дома и соорудил водоотвод на гаражах, чтобы вода не капала с козырька.

Ребенок с шуруповертом соседей не радует

Ребенок с шуруповертом соседей не радует

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Сейчас у Саши новый проект: он достраивает беседку во дворе. Прошлая мальчику показалась не слишком удобной. Для сооружения он выбрал форму трапеции.

Беседку во дворе Саше еще предстоит доделать

Беседку во дворе Саше еще предстоит доделать

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— Сейчас я мечтаю о новом инструменте и построить домик на дереве. Этот еще буду доделывать. Летом, возможно, покрашу в зеленый, наличники сделаю. Пока не знаю, кем хочу стать, но думаю о том, чтобы работать архитектором, — говорит Саша.

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