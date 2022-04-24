У менеджера с торгов продают единственную квартиру. По ипотеке не было ни копейки долга

Так Елена осталась одна с двумя кредитами. И если за ипотеку она платила добросовестно каждый месяц, то со вторым кредитом начались просрочки. Через какое-то время банк подал в суд, на работу пришел исполнительный лист. Часть зарплаты у женщины стали списывать в счет погашения долга.



— О прошедшем суде я узнала, лишь когда на работу пришел исполнительный лист от приставов. Я даже успокоилась тогда, что всё обошлось без коллекторов, по решению суда, ничего оспорить не пыталась. Понимала, что должна и надо возвращать. Вычитают — значит вычитают, — говорит Елена.



Банкроты не могут ничего платить

А в декабре 2020 года она, как обычно, пошла в офис «Абсолют банка» внести платеж по ипотеке.



— Как всегда подошла в кассу с наличкой, — рассказывает Елена. Но девушка-операционист вдруг зовет еще сотрудницу, и обе смотрят что-то в базе. Потом говорят: к сожалению, мы не можем принять ваш платеж, вы банкрот. Я тогда еще не знала, что такое это самое банкротство. Стала просить, чтобы взяли деньги, ведь иначе начнутся просрочки по ипотеке. Но мне объяснили, что это просто невозможно. Банкроты не могут ничего платить. Спрашиваю: кто же меня банкротом сделал? Отвечают: «СКБ-банк».

