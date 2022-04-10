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Тема дняТоп-5 самых дорогих дач
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Домик с пирсом и пляжем продают за 25 млн на берегу Берди: изучаем 5 самых шикарных дач под Новосибирском

Некоторые хозяева самых дорогих домов в марте подняли цены еще на 25 %

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Проводить время на даче можно по-разному — у некоторых новосибирцев там есть собственный пирс

Проводить время на даче можно по-разному — у некоторых новосибирцев там есть собственный пирс

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Погода в Новосибирске наконец-то наладилась — на этой неделе горожане сняли теплые шапки и задумались об отдыхе на природе. Многие выбирают для этого дачу. Мы уже рассказывали о самых доступных дачных домиках вокруг Новосибирска, а сегодня представляем 5 самых дорогих. Посмотрите на эти коттеджи в окружении сосен — среди них можно найти и дом с бассейном и камином и даже поместье с пирсом. Кое-где обещают передать «по наследству» садовника.

Дома-близнецы среди леса у Оби — 24,938

миллиона рублей

На 16 сотках продаются два дома общей площадью 370 «квадратов»

На 16 сотках продаются два дома общей площадью 370 «квадратов»

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Самая дорогая дача на сайте N1.ru нашлась в СНТ «Лесная Дача». Она появилась в продаже 18 марта и стоит 24,938 миллиона рублей. На 16 сотках стоят два дома общей площадью 370 «квадратов» (каждый по 185 кв. м).

Как описывается в объявлении, кроме дома здесь есть баня (48 кв. м), гараж (150 кв. м), сарай (20 кв. м), летняя кухня (36 кв. м), беседка (3 кв. м), дровник (18 кв. м) и веранда (50 кв. м). Хозяин рассматривает вариант обмена на другую недвижимость.

В объявлении подробно расписали, как отапливаются дома-близнецы (есть батери и теплый водяной пол)

В объявлении подробно расписали, как отапливаются дома-близнецы (есть батери и теплый водяной пол)

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Дома изготовлены из профилированного кедрового бруса 180 мм. Кровля — мягкая черепица. Нижний венец — лиственница.

Летняя кухня, гараж, сарай и крытая веранда (где установлен мангал) изготовлены из соснового бруса 150 мм

Летняя кухня, гараж, сарай и крытая веранда (где установлен мангал) изготовлены из соснового бруса 150 мм

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Дом на берегу Берди с пирсом и пляжем

— 24,9 миллиона рублей

Как описывается в объявлении, у дачи «собственный сказочный лес, с любовью и заботой украшенный тысячами высаженных цветов и декоративных насаждений и превращенный в ухоженный парк»

Как описывается в объявлении, у дачи «собственный сказочный лес, с любовью и заботой украшенный тысячами высаженных цветов и декоративных насаждений и превращенный в ухоженный парк»

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Самая шикарная дача продается в СНТ «Авиатор» — здесь 26 соток земли и дом площадью 150 квадратных метров. 18 февраля дачу выставляли за 19,9 миллиона рублей, а уже 23 марта она прибавила в цене 5 миллионов (+25 %). Впрочем, реальному покупателю предлагают торг.

— Продается чудесная дача в уникальном месте на берегу реки Бердь (СНТ «Авиатор»): собственный сказочный лес, с любовью и заботой украшенный тысячами высаженных цветов и декоративных насаждений и превращенный в ухоженный парк (садовник передается по наследству — живет по-соседству), в котором уютно расположился деревянный дом для отдыха и приема гостей. Имеются собственные пирс и пляж. Зона барбекю с тандыром и беседкой, из которой открывается прекрасный вид на реку, — описывается в объявлении.

У этой дачи в СНТ «Авиатор» есть собственный пляж и пирс

У этой дачи в СНТ «Авиатор» есть собственный пляж и пирс

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Выход к реке

Выход к реке

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Также здесь есть две бани (одна в доме, вторая — на воде), утепленный гостевой домик с хозблоком. «Туристическая» зона для песен и бесед у костра, спортивная площадка, пруд с фонтаном, система автоматического водополива и ландшафтное освещение. На парковке помещается 7 машин.

Одна баня расположена в доме, вторая — на воде

Одна баня расположена в доме, вторая — на воде

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Садовник передается по наследству — живет по-соседству, говорится в объявлении

Садовник передается по наследству — живет по-соседству, говорится в объявлении

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На этой даче есть декоративная дровница и притягательный гамак

На этой даче есть декоративная дровница и притягательный гамак

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Из зоны барбекю с тандыром и беседкой открывается вид на реку

Из зоны барбекю с тандыром и беседкой открывается вид на реку

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Так и хочется присесть здесь отдохнуть с видом на гортензии

Так и хочется присесть здесь отдохнуть с видом на гортензии

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В доме на первом этаже: каминный зал — гостиная, кухня, санузел, душевая и баня

В доме на первом этаже: каминный зал — гостиная, кухня, санузел, душевая и баня

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Если на первом этаже дома расположена гостиная с камином, то на втором — две спальни и холл с выходом на балкон

Если на первом этаже дома расположена гостиная с камином, то на втором — две спальни и холл с выходом на балкон

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Внешне дом выглядит настоящим поместьем, отстроенным с размахом, но внутри уютная дачная атмосфера

Внешне дом выглядит настоящим поместьем, отстроенным с размахом, но внутри уютная дачная атмосфера

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Дача в Красном яру среди леса — 19,9 миллиона

Этот дом находится в элитном обществе СНТ «Электрон» в Красном яру. На участке высажены туи, хвойные, рябина, сирень, много пионов и гортензий, смородина, виноград

Этот дом находится в элитном обществе СНТ «Электрон» в Красном яру. На участке высажены туи, хвойные, рябина, сирень, много пионов и гортензий, смородина, виноград

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В СНТ «Электрон» в прибрежной зоне Оби в районе Красного Яра выставили на продажу дачу за 19,9 миллиона рублей. На участке 10 соток расположен дом площадью 172 квадратных метров 2019 года постройки. Впервые это объявление опубликовали на N1.ru 20 ноября 2021 года — тогда дача стоила 15,9 миллиона рублей, но 25 марта ее цена выросла сразу 4 миллиона (+25 %).

Дом построен из экобруса алтайской сосны и обшит блок-хаусом

Дом построен из экобруса алтайской сосны и обшит блок-хаусом

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Этот загородный дом с баней и летней беседкой подходит для постоянного проживания, в нем можно прописаться. На участок заведен газ, отопление/горячая вода в доме и бане есть круглогодично. У беседки панорамное остекление с видом на лес, другое окно смотрит на газон перед домом. Внутри беседки — полноценная кирпичная печь с мойкой.

На первом этаже дома: прихожая, котельная, холл с лестницей, ванная комната с туалетом, просторная гостиная с камином. На втором этаже: зона отдыха, спальная комната с гардеробной, детские комнаты

На первом этаже дома: прихожая, котельная, холл с лестницей, ванная комната с туалетом, просторная гостиная с камином. На втором этаже: зона отдыха, спальная комната с гардеробной, детские комнаты

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— Участок очень приватный, тихий, зеленый. Уникальное расположение: крайний на малой аллее возле густого леса. Слышен только шум деревьев и голос вашей семьи. Соседи спокойные, дружелюбные. Везде новая брусчатка на толстой бетонной подушке. Газон идеальный. По участку везде система водоснабжения: 7 точек подключения автополива. У участка уникальное ландшафтное решение: два уровня с перепадом высот 1 метр, что создает дополнительную приватность и уют. На участке высажены туи, хвойные, рябина, сирень, много пионов и гортензий, смородина, виноград. Летом работает садовник, стрижет газон и поливает по четвергам (по желанию), — манит объявление.

Собственник заверяет, что дом очень теплый зимой, прохладный летом. Отделка стен «выполнена из штиля/вагонки высших категорий»

Собственник заверяет, что дом очень теплый зимой, прохладный летом. Отделка стен «выполнена из штиля/вагонки высших категорий»

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Баня построена из бруса алтайской сосны. В ней есть просторная комната отдыха, помывочная и парная

Баня построена из бруса алтайской сосны. В ней есть просторная комната отдыха, помывочная и парная

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Отдельное внимание собственник уделил описанию самого общества «Электрон», которое называет называет элитным и самым экологически чистым районом НСО. Отсюда до площади Калинина около 30–40 минут езды. Есть асфальт, охрана, магазин, доступ зимой, водоем и лес. До автобусной остановки — 10 минут пешком.

— Общество охраняется вневедомственной охраной, везде видеонаблюдение, вывоз мусора по понедельникам, свое управление, спец. выходы для лодок на Обь, песчаный закрытый пляж с пирсами, дороги чистятся зимой постоянно, безопасность 100%. Огромное количество мест для прогулок пешком и на великах, по лесу и в самом обществе, — перечисляет хозяин.

Два дома, соединенные переходами, у Оби и леса — 10,9 миллиона

На 24 сотках продается дом 224 квадратных метра.

На 24 сотках продается дом 224 квадратных метра.

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И еще одна дорогостоящая дача в СНТ «Электрон». Как описывается в объявлении, предлагаемый к продаже дом состоит из большого и малого дома разных лет постройки.

Большой дом был заложен в августе 1991 года, малый построен в 2005 году. Оба они кирпичные и соединены двумя переходами. Дома соединены двумя переходами, есть теплый гараж. Как и собственник соседнего дома, хозяин этого отдельно описывает СНТ «Электрон» и подчеркивает, что это зона с особым микроклиматом и растительностью, включая сосновый бор, заросли черемухи, облепихи, ежевики.

В доме своя большая веранда с выходом на газон

В доме своя большая веранда с выходом на газон

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Участок площадью 24 сотки находится в шаговой доступности от реки Обь и в основном занят газоном. В объявлении говорятся, что его размер позволяет установить теплицу, расположить грядки для выращивания овощей и ягод или возвести дополнительные хозяйственные постройки.

В обоих домах пол деревянный, с ламинированным и ковролиновым покрытием

В обоих домах пол деревянный, с ламинированным и ковролиновым покрытием

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В малой гостиной есть камин

В малой гостиной есть камин

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Библиотека на лестничном переходе

Библиотека на лестничном переходе

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Дача с террасой и камином на Кубовой — 10 миллионов

Дом для круглогодичного проживания в пешей доступности от села Кубовая занимает 131,8 квадратных метров и расположен на 7,7 сотках.

Дача за 10 миллионов — вторая по дороге от хвойного леса

Дача за 10 миллионов — вторая по дороге от хвойного леса

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— Дом двухэтажный, с террасой на втором этаже. На первом этаже: детская комната, гостиная с действующим камином, кухня с круглым столом, котельная и санузел с ванной. На втором этаже расположены две спальные комнаты, в одной из них есть фальшкамин и выход на террасу, —.перечисляется в объявлении.

На первом этаже — кухня с круглым столом и гостиная с действующим камином

На первом этаже — кухня с круглым столом и гостиная с действующим камином

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На участке расположены: дом, большая баня с комнатой отдыха, беседка-барбекю с витражным остеклением, кирпичный гараж на две машины, детский домик, хозпостройка и сезонный туалет.

— Участок очень красивый, высажены ели, кустарники, засеян ухоженный газон. Для посадок есть несколько грядок и парник, — добавляет продавец.

Собственник обещает оставить в доме всю мебель и бытовую технику и подсказывает, что на него можно оформить сельскую ипотеку

Собственник обещает оставить в доме всю мебель и бытовую технику и подсказывает, что на него можно оформить сельскую ипотеку

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Зимой в обществе чистят дорогу, до школы — 15 минут пешком, рядом остановка 119 автобуса, который едет до площади Калинина.

На втором этаже расположены две спальные комнаты, в одной из них есть фальшкамин и выход на террасу

На втором этаже расположены две спальные комнаты, в одной из них есть фальшкамин и выход на террасу

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Конечно, такая дача больше похожа на полноценный загородный дом

Конечно, такая дача больше похожа на полноценный загородный дом

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Летом здесь даже можно купаться в собственном бассейне

Летом здесь даже можно купаться в собственном бассейне

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