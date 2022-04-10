Домик с пирсом и пляжем продают за 25 млн на берегу Берди: изучаем 5 самых шикарных дач под Новосибирском

Самая дорогая дача на сайте N1.ru нашлась в СНТ «Лесная Дача». Она появилась в продаже 18 марта и стоит 24,938 миллиона рублей. На 16 сотках стоят два дома общей площадью 370 «квадратов» (каждый по 185 кв. м).

Как описывается в объявлении, кроме дома здесь есть баня (48 кв. м), гараж (150 кв. м), сарай (20 кв. м), летняя кухня (36 кв. м), беседка (3 кв. м), дровник (18 кв. м) и веранда (50 кв. м). Хозяин рассматривает вариант обмена на другую недвижимость.