Домик с пирсом и пляжем продают за 25 млн на берегу Берди: изучаем 5 самых шикарных дач под Новосибирском

Погода в Новосибирске наконец-то наладилась — на этой неделе горожане сняли теплые шапки и задумались об отдыхе на природе. Многие выбирают для этого дачу. Мы уже рассказывали о самых доступных дачных домиках вокруг Новосибирска, а сегодня представляем 5 самых дорогих. Посмотрите на эти коттеджи в окружении сосен — среди них можно найти и дом с бассейном и камином и даже поместье с пирсом. Кое-где обещают передать «по наследству» садовника.
Дома-близнецы среди леса у Оби — 24,938
миллиона рублей
Самая дорогая дача на сайте N1.ru нашлась в СНТ «Лесная Дача». Она появилась в продаже 18 марта и стоит 24,938 миллиона рублей. На 16 сотках стоят два дома общей площадью 370 «квадратов» (каждый по 185 кв. м).
Как описывается в объявлении, кроме дома здесь есть баня (48 кв. м), гараж (150 кв. м), сарай (20 кв. м), летняя кухня (36 кв. м), беседка (3 кв. м), дровник (18 кв. м) и веранда (50 кв. м). Хозяин рассматривает вариант обмена на другую недвижимость.
Дома изготовлены из профилированного кедрового бруса 180 мм. Кровля — мягкая черепица. Нижний венец — лиственница.
Дом на берегу Берди с пирсом и пляжем
— 24,9 миллиона рублей
Самая шикарная дача продается в СНТ «Авиатор» — здесь 26 соток земли и дом площадью 150 квадратных метров. 18 февраля дачу выставляли за 19,9 миллиона рублей, а уже 23 марта она прибавила в цене 5 миллионов (+25 %). Впрочем, реальному покупателю предлагают торг.
— Продается чудесная дача в уникальном месте на берегу реки Бердь (СНТ «Авиатор»): собственный сказочный лес, с любовью и заботой украшенный тысячами высаженных цветов и декоративных насаждений и превращенный в ухоженный парк (садовник передается по наследству — живет по-соседству), в котором уютно расположился деревянный дом для отдыха и приема гостей. Имеются собственные пирс и пляж. Зона барбекю с тандыром и беседкой, из которой открывается прекрасный вид на реку, — описывается в объявлении.
Также здесь есть две бани (одна в доме, вторая — на воде), утепленный гостевой домик с хозблоком. «Туристическая» зона для песен и бесед у костра, спортивная площадка, пруд с фонтаном, система автоматического водополива и ландшафтное освещение. На парковке помещается 7 машин.
Дача в Красном яру среди леса — 19,9 миллиона
В СНТ «Электрон» в прибрежной зоне Оби в районе Красного Яра выставили на продажу дачу за 19,9 миллиона рублей. На участке 10 соток расположен дом площадью 172 квадратных метров 2019 года постройки. Впервые это объявление опубликовали на N1.ru 20 ноября 2021 года — тогда дача стоила 15,9 миллиона рублей, но 25 марта ее цена выросла сразу 4 миллиона (+25 %).
Этот загородный дом с баней и летней беседкой подходит для постоянного проживания, в нем можно прописаться. На участок заведен газ, отопление/горячая вода в доме и бане есть круглогодично. У беседки панорамное остекление с видом на лес, другое окно смотрит на газон перед домом. Внутри беседки — полноценная кирпичная печь с мойкой.
— Участок очень приватный, тихий, зеленый. Уникальное расположение: крайний на малой аллее возле густого леса. Слышен только шум деревьев и голос вашей семьи. Соседи спокойные, дружелюбные. Везде новая брусчатка на толстой бетонной подушке. Газон идеальный. По участку везде система водоснабжения: 7 точек подключения автополива. У участка уникальное ландшафтное решение: два уровня с перепадом высот 1 метр, что создает дополнительную приватность и уют. На участке высажены туи, хвойные, рябина, сирень, много пионов и гортензий, смородина, виноград. Летом работает садовник, стрижет газон и поливает по четвергам (по желанию), — манит объявление.
Отдельное внимание собственник уделил описанию самого общества «Электрон», которое называет называет элитным и самым экологически чистым районом НСО. Отсюда до площади Калинина около 30–40 минут езды. Есть асфальт, охрана, магазин, доступ зимой, водоем и лес. До автобусной остановки — 10 минут пешком.
— Общество охраняется вневедомственной охраной, везде видеонаблюдение, вывоз мусора по понедельникам, свое управление, спец. выходы для лодок на Обь, песчаный закрытый пляж с пирсами, дороги чистятся зимой постоянно, безопасность 100%. Огромное количество мест для прогулок пешком и на великах, по лесу и в самом обществе, — перечисляет хозяин.
Два дома, соединенные переходами, у Оби и леса — 10,9 миллиона
И еще одна дорогостоящая дача в СНТ «Электрон». Как описывается в объявлении, предлагаемый к продаже дом состоит из большого и малого дома разных лет постройки.
Большой дом был заложен в августе 1991 года, малый построен в 2005 году. Оба они кирпичные и соединены двумя переходами. Дома соединены двумя переходами, есть теплый гараж. Как и собственник соседнего дома, хозяин этого отдельно описывает СНТ «Электрон» и подчеркивает, что это зона с особым микроклиматом и растительностью, включая сосновый бор, заросли черемухи, облепихи, ежевики.
Участок площадью 24 сотки находится в шаговой доступности от реки Обь и в основном занят газоном. В объявлении говорятся, что его размер позволяет установить теплицу, расположить грядки для выращивания овощей и ягод или возвести дополнительные хозяйственные постройки.
Дача с террасой и камином на Кубовой — 10 миллионов
Дом для круглогодичного проживания в пешей доступности от села Кубовая занимает 131,8 квадратных метров и расположен на 7,7 сотках.
— Дом двухэтажный, с террасой на втором этаже. На первом этаже: детская комната, гостиная с действующим камином, кухня с круглым столом, котельная и санузел с ванной. На втором этаже расположены две спальные комнаты, в одной из них есть фальшкамин и выход на террасу, —.перечисляется в объявлении.
На участке расположены: дом, большая баня с комнатой отдыха, беседка-барбекю с витражным остеклением, кирпичный гараж на две машины, детский домик, хозпостройка и сезонный туалет.
— Участок очень красивый, высажены ели, кустарники, засеян ухоженный газон. Для посадок есть несколько грядок и парник, — добавляет продавец.
Зимой в обществе чистят дорогу, до школы — 15 минут пешком, рядом остановка 119 автобуса, который едет до площади Калинина.
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Редакция НГС два года рассказывала о дачных обществах в разных уголках пригорода Новосибирска, все материалы мы собрали в одном сюжете.