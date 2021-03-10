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В Новосибирске продают роскошную квартиру в неоклассическом стиле. Смотрим, что есть в жилье за 44 миллиона

В «четырёшке» есть статусный кабинет и ванная комната, напоминающая будуар

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Жилье оформлено в неоклассическом стиле, который так любят владельцы элитной недвижимости

Жилье оформлено в неоклассическом стиле, который так любят владельцы элитной недвижимости

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В Новосибирске продают неоклассическую квартиру за 44 миллиона

В Новосибирске продают четырёхкомнатную квартиру площадью более 200 квадратов. Статусное жильё на пятом этаже в ЖК «Седьмое небо» оценили в 44 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось в базе N1 вчера, 9 марта.

— Рады предложить для вас роскошную 4-комнатную квартиру в ЖК «Седьмое небо» с высотой потолков 3,8 м. В стоимость квартиры входят два парковочных места и индивидуальная кладовая, куда можно спуститься на лифте, минуя улицу. Квартира выполнена по индивидуальному проекту с использованием высококачественных материалов, — говорится в описании объекта.

Подробной планировки в объявлении нет. В квартире, судя по снимкам, есть гостиная, совмещенная с кухней и обеденной зоной, холл, спальня, детская комната, кабинет, гардеробная и два санузла, один из которых напоминает будуар.

Квартира встречает гостей статуэткой собаки-дворецкого

Квартира встречает гостей статуэткой собаки-дворецкого

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Так выглядит обеденная зона

Так выглядит обеденная зона

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Её совместили с гостиной

Её совместили с гостиной

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Белоснежная кухня

Белоснежная кухня

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А это — обстановка в кабинете

А это — обстановка в кабинете

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Обратите внимание на помпезную люстру в спальне

Обратите внимание на помпезную люстру в спальне

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Вид с другого ракурса

Вид с другого ракурса

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В детской комнате черт классического стиля не наблюдается

В детской комнате черт классического стиля не наблюдается

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Это, по всей видимости, гостевой санузел

Это, по всей видимости, гостевой санузел

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Мрачноватый душ

Мрачноватый душ

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Еще одна ванная комната

Еще одна ванная комната

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Внушительно выглядит и гардеробная комната

Внушительно выглядит и гардеробная комната

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В Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру за 18,5 миллиона в элитном доме на улице Романова, 39. Смотрим на экзотические интерьеры необычного жилья здесь.

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продается квартираэлитное жилье
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