В Новосибирске продают роскошную квартиру в неоклассическом стиле. Смотрим, что есть в жилье за 44 миллиона

В Новосибирске продают четырёхкомнатную квартиру площадью более 200 квадратов. Статусное жильё на пятом этаже в ЖК «Седьмое небо» оценили в 44 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось в базе N1 вчера, 9 марта.



— Рады предложить для вас роскошную 4-комнатную квартиру в ЖК «Седьмое небо» с высотой потолков 3,8 м. В стоимость квартиры входят два парковочных места и индивидуальная кладовая, куда можно спуститься на лифте, минуя улицу. Квартира выполнена по индивидуальному проекту с использованием высококачественных материалов, — говорится в описании объекта.

