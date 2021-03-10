В Новосибирске продают роскошную квартиру в неоклассическом стиле. Смотрим, что есть в жилье за 44 миллиона

В Новосибирске продают неоклассическую квартиру за 44 миллиона
В Новосибирске продают четырёхкомнатную квартиру площадью более 200 квадратов. Статусное жильё на пятом этаже в ЖК «Седьмое небо» оценили в 44 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось в базе N1 вчера, 9 марта.
— Рады предложить для вас роскошную 4-комнатную квартиру в ЖК «Седьмое небо» с высотой потолков 3,8 м. В стоимость квартиры входят два парковочных места и индивидуальная кладовая, куда можно спуститься на лифте, минуя улицу. Квартира выполнена по индивидуальному проекту с использованием высококачественных материалов, — говорится в описании объекта.
Подробной планировки в объявлении нет. В квартире, судя по снимкам, есть гостиная, совмещенная с кухней и обеденной зоной, холл, спальня, детская комната, кабинет, гардеробная и два санузла, один из которых напоминает будуар.
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