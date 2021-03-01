В центре Новосибирска продают экзотическую квартиру — на входе там статуя каймана. 10 фото из элитного дома

В Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру в элитном доме на улице Романова, 39. Будущим покупателям обещают ремонт в стиле этно и погружение в «мир роскоши и богатства» — за всё это просят 18,5 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 26 февраля.



— Находясь в квартире, сразу окунаешься в мир роскоши и богатства. Квартира продается с уникальной мебелью Theodore Alexander, созданной по мотивам предметов из замка графов Спенсеров, построенного в начале XVI века, где провела свои детские годы принцесса Диана, — говорится в описании. Там же уточняется, что ковры для квартиры изготавливались вручную, а для мебели использовались амбурана цеаренсис, имбуйя, тюльпановое дерево и другие ценные породы деревьев.