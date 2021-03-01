1 марта понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 74.44
eur 90.37
Тема дня9 изменений в законах с марта. Как будем жить?

Все новости

Все новости

В центре Новосибирска продают экзотическую квартиру — на входе там статуя каймана. 10 фото из элитного дома

Жилье продается с мебелью, которая, по словам владельца, изготовлена из ценных пород дерева

2 654
29Обсудить

Поделиться

Квартира с эксклюзивным ремонтом располагается в ЖК «Статус» на 13 этаже

Квартира с эксклюзивным ремонтом располагается в ЖК «Статус» на 13 этаже

Поделиться

В Новосибирске продают экзотическую квартиру с персидскими коврами

В Новосибирске выставили на продажу трехкомнатную квартиру в элитном доме на улице Романова, 39. Будущим покупателям обещают ремонт в стиле этно и погружение в «мир роскоши и богатства» — за всё это просят 18,5 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru 26 февраля.

— Находясь в квартире, сразу окунаешься в мир роскоши и богатства. Квартира продается с уникальной мебелью Theodore Alexander, созданной по мотивам предметов из замка графов Спенсеров, построенного в начале XVI века, где провела свои детские годы принцесса Диана, — говорится в описании. Там же уточняется, что ковры для квартиры изготавливались вручную, а для мебели использовались амбурана цеаренсис, имбуйя, тюльпановое дерево и другие ценные породы деревьев.

Жилье встречает просторным холлом с вот такой мозаикой. Она, по словам автора объявления, выполнена вручную

Жилье встречает просторным холлом с вот такой мозаикой. Она, по словам автора объявления, выполнена вручную

Поделиться

Почти в каждой комнате есть по ковру

Почти в каждой комнате есть по ковру

Поделиться

— Оригинальный итальянский комод XIX века, выполненный из массива акации. Верхние боковые панели декорированы натуральной кожей. Фронтальная часть разделена девятью секциями, каждая из которых украшена бронзовыми вставками в виде голов обезьян, — указывается в описании

— Оригинальный итальянский комод XIX века, выполненный из массива акации. Верхние боковые панели декорированы натуральной кожей. Фронтальная часть разделена девятью секциями, каждая из которых украшена бронзовыми вставками в виде голов обезьян, — указывается в описании

Поделиться

И снова этнотематика на этот раз в интерьере кухни

И снова этнотематика на этот раз в интерьере кухни

Поделиться

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Квартира располагается на 13-м этаже 16-этажного дома. Она занимает более 130 квадратных метров — в ней несколько санузлов, две спальни (одна отдана под детскую), гостиная и кухня с мозаикой в виде ковра на стене.

Одна из спален

Одна из спален

Поделиться

На стенах — виды города&nbsp;

На стенах — виды города 

Поделиться

А так оборудовали вторую спальню. Балдахина на потолке уже нет, зато есть аутентичный ковер

А так оборудовали вторую спальню. Балдахина на потолке уже нет, зато есть аутентичный ковер

Поделиться

На противоположной стороне детской — старинная карта мира во всю стену

На противоположной стороне детской — старинная карта мира во всю стену

Поделиться

Даже в ванной комнате удалось выдержать восточную стилистику

Даже в ванной комнате удалось выдержать восточную стилистику

Поделиться

И еще немного камерной атмосферы из ванной комнаты

И еще немного камерной атмосферы из ванной комнаты

Поделиться

В феврале мы показывали ещё одну трешку из этого дома на Романова — ее интерьеры напоминают дворец. Жилье продается за 22 миллиона рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

квартираэлитная недвижимостьэтно
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...