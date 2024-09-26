Деструктивная колония. За что Микронезию, страну, открытую русскими моряками, внесли в черный список в России

В этой загадочной стране много детей Источник: https://commons.wikimedia.org/











Среди врагов России внезапно обнаружилась страна, про которую мало кто знает, а еще меньше — найдет на карте. «Фонтанка» разобралась в вопросе и поняла, почему нищая Микронезия оказалась в черном списке Правительства РФ.



Правительство России 20 сентября опубликовало список из 47 стран, «навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, которые противоречат российским духовно-нравственным ценностям». На практике попадание страны в этот список означает, что ее граждане имеют право в упрощенном порядке получить российское гражданство.

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Примеров, когда обитатели недружественных государств искали и обретали паспорт РФ, хватает. Явление не массовое, но кроме звездных Жерара Депардье Натальи Орейро, Джеффа Монсона и прочих за последние 10 лет на постоянное место жительства в Россию приехало 998 человек (данные Росстата).



Разумеется, каждый из этой тысячи искал в нашем неблизком краю свое и кидал в родной стране свое. Но вполне может быть, что кто-то действительно спасался от неолиберальных деструктивных установок, — пограничники на границе об этом не спрашивают.

Источник: Погранслужба ФСБ РФ











Конечно в основном переезжали к нам граждане Прибалтики, но довольно много приехало (а скорее всего, вернулось) и из Германии, Финляндии и (кто бы мог подумать!) Израиля. Неожиданно много — из Монголии, заметно — из Турции и Грузии. Сколько-то — из Китая, Греции и Польши. Переезжали в Россию и из Кореи (Южной), Греции, США и Японии и даже из далекой Австралии. Неожиданно даже из благословенных Испании, Норвегии и Канады. Уж не скрываются ли в графе «Прочие» жители опаленной солнцем и терзаемой тайфунами Микронезией, доподлинно сказать нельзя.



Главное, что мы должны знать о Микронезии, — на карте мира она появилась благодаря русским морякам. Самый крупный из 600 островов, на которых раскинулась эта страна, остров Понпеи, где находится столица Микронезии Паликир, был открыт именно российским адмиралом Федором Литке.

На карте мира страна появилась благодаря русским морякам Источник: https://commons.wikimedia.org











Его дед приехал в Россию при Анне Иоанновне и возглавлял первую в нашей стране школу — «Петришуле» (ныне школа № 222 Центрального района Петербурга). Сам Федор Литке, именем которого названа база в Кронштадте, в 1826 году в ходе трехлетнего кругосветного путешествия, в длинной череде прочих географических открытий впервые нанес на мореходные карты небольшой архипелаг с тем самым островом Понпеи и двумя атоллами. Назвал их островами Сенявина в честь адмирала Дмитрия Сенявина. И они называются так сейчас на всех международных картах, включая карту ЦРУ и Google Maps.

1 из 2 Источник: U.S. Central Intelligence Agency. Federated States of Micronesia (Political) 1999 from Perry-Castañeda Library Map Collection

Правда, позднее этот архипелаг был отнесен к Каролинским островам, территориальные претензии на которые издавна имела Испания. Так что установить российские духовно-нравственные ценности там не удалось.



Источник: Авторство: TUBS. Это векторное изображение содержит элементы, заимствованные из другого изображения:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15176204











Вместе с тем остров Понпеи, открытый Федором Литке, представляет собой одну из крупнейших мировых исторических загадок. На нем расположен огромный по средневековым меркам заброшенный город Нан-Мадол размерами 1500 на 500 метров. Ученые полагают, что он начал строиться во второй половине XIII века н. э., примерно когда на Руси установилось татаро-монгольское иго, а в Европе уже начал строиться Собор Парижской богоматери, приходили к власти Габсбурги и вовсю полыхали крестовые походы и Реконкиста.



Кто именно и, главное, как построил этот величественный до сих пор комплекс с дворцами, храмами, тюрьмой и 11-метровыми стенами, ученые понять не могут до сих пор. С обитавшими там ко времени открытия Понпеи европейцами туземцами, пребывавшими в самом конце первобытной стадии общественного развития, это монументальное сооружение никак не ассоциируется.

1 из 4 Источник: By Uhooep — Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133133470

Никаких особо интересных полезных ископаемых на Понпее и вообще на всех Каролинских островах отыскать не удалось, так что основное, что привнесли к концу 1890-х годов на эти земли испанцы — католичество и действующую до сих пор сеть иезуитских начальных школ на крупнейших островах. А потом благополучно продали это всё немцам, которые безнадежно опоздали к разделу колониального пирога и теперь стремились наверстать упущенное.



Главный город на Понпее немцы незатейливо назвали Колониа. И никакой лингвистической загадки в этом названии не было. Колония и колония. Уже спустя несколько лет они получили от местных кровавый мятеж, который пришлось подавлять целой канонерской эскадрой, причем даже не с первого раза. В конце концов всех мятежников (человек 20) загнали в горы, а потом руками местной милиции пленили и торжественно расстреляли. Сейчас место расстрела стало мемориальным комплексом, день казни — национальным праздником, а глава мятежников — национальным героем Федеративных Штатов Микронезии.



Едва началась Первая мировая война, все немецкие колонии в Тихом океане забрала Япония. И острова Сенявина стали активно заселяться японцами. Местной нации понапе (ударение на первый слог) полагалось стать тоже японцами. Но тут наступила Вторая мировая война.



Американцы в пух и прах разгромили японскую военную базу на Понпее и не очень культурно обошлись с понаехавшими японцами. На несколько десятилетий острова Сенявина перешли под управление ВМФ США. И обрели независимость (относительную) только в 1986 году.



Официально положение дел в Федеративных Штатах Микронезии называется «свободная ассоциация с США». Это значит, что у этого государства, объединяющего четыре штата из разбросанных по океану 600 островов, есть свое правительство и парламент, своя система образования и социальной защиты и много чего еще. Чего нет, так это своей валюты (вместе нее — доллар США), своей армии (Микронезию защищает США), своего высшего учебного заведения (все, кроме одного, президенты Микронезии оканчивали Гавайский университет, и только один из восьми — Гуамский). Ну и, мягко говоря, нет своей экономики.



ВВП этой страны в 2023 году составил 460 млн долларов. Чтобы был понятен масштаб, бюджет Петербурга — примерно в 30 раз больше. А то, что составляет богатство Микронезии, — это как Волгоградский бюджет. Не Волгоградской области, а Волгограда.



ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности) — 3855 долларов в год. Это 167-е место в мире. У России — 60-е место и 40 813 долларов в год (данные Всемирного банка). Мягко говоря, Микронезия — это очень-очень бедная страна.



Ее экономика строится на отчислениях иностранных компаний за вылов рыбы, дотациях из США, выращивании бананов, кокосов и маниоки. Есть швейная фабрика и фабрика по производству пуговиц из ракушек.



Из хороших новостей — возможность безвизовых поездок в США. Каждый год 2% микронезийцев уезжают туда навсегда. Спасает относительно высокая фертильность микронезиек — 2,8 ребенка на каждую. В России — 1,41.



Глядя на это всё со стороны, легко согласиться с тем, что кто-то очень недобрый действительно навязывает 105 тысячам микронезийцев деструктивные неолиберальные идеологические установки.



В феврале 2022 года Микронезия официально разорвала дипломатические отношения с Россией. Чтобы сообщить об этом, пришлось тревожить российского посла аж на Филиппинах. Это, на минутку, больше 4 тысяч километров от островов Сенявина.



Правительство теперь уже предыдущего президента Микронезии Дэвида Пануэло тогда любезно сообщило, что она пойдет на восстановление дипотношений с РФ, только когда российская сторона продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

