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Политика Чем они там заняты: бюджет, цены на авиабилеты и другие планы Госдумы на осеннюю сессию

Чем они там заняты: бюджет, цены на авиабилеты и другие планы Госдумы на осеннюю сессию

17 сентября депутаты встретятся на первом после каникул заседании

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9 комментариев

Осенняя сессия Госдумы продлится до 29 декабря

Госдума окончательно возвращается с каникул: 17 сентября состоится первое заседание осенней сессии. А значит, в ближайшее время всех нас ждут новые поправки в законодательство — о некоторых планах на осень депутаты уже успели рассказать. Мы изучили все заявления парламентариев, чтобы рассказать вам о самых интересных законах в работе Госдумы на эту сессию.

Миграционная политика

Судя по последним заявлениям членов парламента, этой осенью будет много внимания уделяться миграционной политике. Еще летом председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что на рассмотрении остаются 22 законопроекта, касающиеся контроля за миграцией, правового положения иностранцев и предоставления гражданства. После того как депутаты вновь приступили к работе в сентябре, эта тема тоже неоднократно поднималась.

11 сентября Комиссия по вопросам миграционной политики направила в Верховный суд и правительство итоговую редакцию законопроектов, которые разработаны в целях пресечения нелегальной миграции. Об этом сообщала глава комиссии, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, законопроекты предлагают ужесточить наказание за организацию незаконной миграции, а в некоторых случаях ввести дополнительную ответственность. Например, для юрлиц, которые привлекают к работе иностранцев.

Сам Володин в интервью телеканалу «Россия 24» говорил также о законопроекте, предлагающем увеличить время нахождения в браке для получения гражданства с одного до двух лет. Этот документ уже принят в первом чтении, но, как сообщил председатель Госдумы, вопрос будут обсуждать дополнительно.

Ближайшее заседание комиссии по вопросам миграционной политики запланировано на 18 сентября. Как сообщала Яровая, на нем планируется рассмотреть доклады Роспотребнадзора и Министерства просвещения.

Поддержка молодых и студенческих семей

Еще одна тема, которой в последнее время уделяют много внимания, — поддержка семей с детьми. Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова ранее сообщала, что депутаты уделят внимание молодым семьям.

— Мы продолжим работу в этом направлении в следующей сессии, — говорила она, подводя итоги работы Госдумы в первом полугодии. — Защита молодых и студенческих семей — уже сегодня поддержаны Минюстом законодательные инициативы в этой части. Мы надеемся, в ближайшее время их увидит свет.

Какие именно изменения будут предложены, Кузнецова не уточняла. Ранее сообщалось, что в вузах будут работать семейные координаторы, к которым молодые семьи смогут обращаться за помощью.

Цены на авиа- и ж/д билеты

Еще в июле председателя нижней палаты парламента заинтересовали цены на авиабилеты, которые за полгода подорожали на 30%. Вячеслав Володин говорил о том, чтобы в августе провести расширенный Совет Госдумы по этому вопросу. В августе не получилось: как сообщал председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев — из-за загруженности профильного министра. Обсуждение вопроса перенесли на сентябрь.

— Принято решение в сентябре провести расширенный Совет Думы по данному вопросу и послушать министра транспорта Старовойта Романа Владимировича не только по стоимости билетов в авиации, но и на железнодорожном транспорте, — говорил Евгений Москвичев.

Что именно хотят услышать депутаты от министра транспорта, мы не знаем, но ранее комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал правительству ввести для авиабилетов ценовой потолок в 20% от себестоимости и узаконить 50-процентную скидку детям от 2 до 12 лет.

Борьба с детской преступностью

В сентябре депутаты планируют рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за вовлечение детей в совершение преступлений. Как рассказывал ранее Вячеслав Володин, предлагается дополнить соответствующие статьи новым квалифицирующим признаком — использование интернета для вовлечения в преступность. Наказывать за это планируют лишением свободы на срок до 7 лет.

— Чаще всего речь идет о распространении наркотических и психотропных средств или же курьерских функциях по транспортировке денег или предметов, полученных мошенническим путем. В подобных случаях общение между преступником и ребенком зачастую осуществляется анонимно в интернете, — объяснял председатель Госдумы необходимость изменений.

Это должно будет остановить злоумышленников от противоправной деятельности по вовлечению детей и подростков в преступления.

Поддержка участников СВО

Запланированы на осеннюю сессию и законы, которые касаются участников спецоперации. В опубликованной на сайте Госдумы примерной программе законопроектной работы в период осенней сессии 2024 года указано, что в октябре депутаты рассмотрят законопроект об освобождении участников СВО от взыскания исполнительского сбора. Также в плане есть законопроект о новых мерах соцподдержки для семей военнослужащих — его планируется рассмотреть в ноябре.

Не исключено, что появятся и новые инициативы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также ранее выражала уверенность, что поэтапно будут добавляться преференции для участников специальной военной операции и членов их семей.

Бюджет на 2025 год

Ежегодно осенью Госдума работает над формированием бюджета на следующий год, а также планового бюджета на последующие два года. 2024 год не станет исключением. Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков назвал работу над федеральным бюджетом на следующую трехлетку основным приоритетом осенней сессии. По его словам, документ будет социально направленным.

— Сейчас в завершающей стадии формирования находятся новые национальные проекты — финансирование должно быть предусмотрено в федеральном бюджете, — цитирует Жукова издание «Ведомости».

Из документа прошлого года следует, что расходы федерального бюджета в 2025 году должны составить более 34 трлн рублей, однако каждый год плановые показатели корректируются. В этом году законопроект о бюджете в Госдуму еще не внесен, однако вряд ли с этим будут тянуть долго: как правило, уже в ноябре его принимают в окончательном чтении.

ПО ТЕМЕ
Политика Госдума Новые законы Бюджет Госдума РФ Миграционная политика Цены на авиабилеты Депутаты
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Комментарии
9
Объективный наблюдатель
17 сентября 2024, 09:04
Вредительством чем же еще то.....
Гость
17 сентября 2024, 08:10
Одно известно: если всех их распустить, то экономия для страны будет колоссальной!!! Пока в депутатах бизнесмены, оллигархи, актеры, певцы и т.д., для народа и страны они БЕСПОЛЕЗНЫ!!!
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