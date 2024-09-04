Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке

За политическими играми в Академгородке пристально следят все местные жители Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Когда в течение одного весеннего дня я узнала от трех знакомых, что они собираются выдвигаться в депутаты Горсовета, я подумала и решила, что нам в Академгородке не хватает Клуба избирателей. У нас просто все есть: и белки, и эксгибиционисты, и преувеличенно активная общественность, а чата для политически активной общественности не было. Теперь есть. И когда очевидно засланный какими-то политтехнологами тролль обвинил меня в том, что негоже секс-колумнистке политические чатики создавать, я, конечно, решила написать колонку о политике и сексе, потому что куда без него в политике?

Если вы думали, что местная политика — это скучно, то вы еще подумайте, а я немножко расскажу. Про секс, конечно.

У нас тут внезапно в Академгородке запланировались довыборы. Была у нас такая депутат Пинус, красивая женщина, которая на своих листовках во время мэрской кампании немножко косплеила Че Гевару. Она уехала в Черногорию, в связи с чем академовские бабушки немедленно прокляли ее как предательницу и забыли обо всех тех лавочках, за которые Наталья Ивановна готова была на все, и на которых бабушки сейчас сидят.

В общем, нам теперь нужно выбрать себе депутата всего на год. Но Академгородок не был бы Академгородком, если бы у нас внезапно не случилась максимально увлекательная кампания. И она еще даже не закончилась!

Борьбу за голоса электората наши академовские кандидаты почему-то начали с борьбы с борщевиком Сосновского. Сначала один из кандидатов обнаружил полянку этого самого борщевика и с очень озабоченным лицом поведал об этом в своем телеграм-канале, сняв ролик на фоне этого самого борщевика. На следующий же день другая кандидатка, которая топит за «реальные дела» на округе в противовес болтовне других кандидатов, немедленно отправила выкорчевывать борщевик по всем правилам команду «волонтеров» (в кавычках, потому что никто нынче не работает бесплатно, как говорят некоторые кандидаты).

Когда борщевик был окончательно повержен, в ход пошла наружная реклама. Один из не зарегистрированных на тот момент кандидатов (его потом выдвинула КПРФ) своим лицом и шрифтом из газеты «Правда» спрашивал у прохожих: «Ерлан Байжанов. Кто его не знает?». И да, человек действительно хорошо известен в Академгородке, но избиратели опять недовольны: почему Ерлан присвоил слоган Анжелы? Анжела — это наш локальный мем, представительница древнейшей профессии, которая исторически работает в своем личном автомобиле в парковочном кармане на Бердском шоссе между клиникой Мешалкина и Нижней Ельцовкой, и которую на самом деле все знают. Некоторые, возможно, даже очень близко.

Или вот, бывало, едешь мимо билборда. Там с одной стороны кандидат, которого все знают лучше, чем Анжелу. А прямо с другой стороны — кандидатка, которую за какие-то прегрешения отфотошопили настолько, что представители общественности спрашивают, не слишком ли она молода, чтобы идти в депутаты. Хотя у нас есть настоящий 22-летний кандидат.

Я призываю в чатике не заниматься лукизмом и не осуждать кандидатку от власти за то, что она в жизни не похожа на себя на билбордах — все-таки мы себе депутата выбираем, а не мисс Академгородок. Но нет, мужчины обиделись: говорят, их ввели в заблуждение, они хотели выбрать глазами (говорят, мужчины всегда любят глазами), но не могут.

Впрочем, Академгородок не был бы Академгородком, если бы ни разу за всю кампанию мы не подняли тему знаменитых академовских эксгибиционистов. Затеяли мы в чате дебаты, потому что какая предвыборная кампания без дебатов, в самом деле? Кандидатов позвали всех, трое согласились, а кандидат от ЛДПР отказался: мол, как раз в это время будет занят патрулированием округа совместно с полицией. Общественность взбудоражилась: неужели наконец-то нашелся кандидат, который решит проблему с по-настоящему знаковой преступностью и разберется с эксгибиционистами?

Но нет, кандидат оказался суров и прозаичен. Вместе с полицией он собрался бороться с закладчиками, а проблему членов, которые волнуют местных активисток, кандидат решать отказался: мол извините, женат, ничем не могу помочь. Вот это я понимаю, слуга народа. Ну, он хотя бы задумался!

Но после этого началось веселье. Пробовали ли вы сказать в политическом чатике слово «член» или, например, «секс»? Суровые мужики-отцы трех детей сдержанно хмыкают, мол, что за непотребство. Проплаченные блогеры спрашивают у модератора, не стыдно ли ей политические чаты модерировать и черным по белому слово «вибратор» писать прямо аж на НГС. Счастливые мамочки и жены что-то бормочут про недотрах у активисток. Активистки парируют, что политика заводит посильнее секса — попробуйте, причем от нее еще и дети не рождаются.

И только нудный модератор призывает всех почаще заниматься сексом в собственной кровати, чтобы не использовать в сексуальном плане чужие мозги, особенно неокрепшие умы молодежи. А потом идет и пишет колонку про политику и секс, потому что должно ли барышне за 40 быть стыдно, если ее уличат в том, что она знает слово вибратор?

Как выбирать между сексом и политикой? У нас в стране секса нет! Типичные выборы Все вы в своем Академгородке извращенцы! Напишу свое мнение в комментариях