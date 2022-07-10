«Он же себе всё отморозит»: где новосибирцы встречают эксгибиционистов и как на них правильно реагировать

Может показаться, что страсть к обнажению ставит эксгибиционистов в один ряд с нудистами и стриптизерами, но это не так, подчеркнул психотерапевт. Нудисты обнажаются, чтобы их нагота воспринималась как норма, то есть это некая философия, но делают они это для себя (или просто хотят получить хороший загар). Цель стриптизеров — это сексуальный восторг и заработок, хотя их с эксгибиционистами объединяет взаимодействие с аудиторией.

Двадцать одна девушка и ни одного мужчины

Мы спросили наших читателей, встречали ли они эксгибиционистов. Откликнулась двадцать одна девушка — и ни одного мужчины. Почему так? Одна из причин — эксгибиционисты просто не выходят к мужчинам, чтобы показать себя во всю красу.