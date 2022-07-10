«Он же себе всё отморозит»: где новосибирцы встречают эксгибиционистов и как на них правильно реагировать

В лесах и на улицах Академгородка девушки стали чаще встречать эксгибиционистов. При этом мужчины, обнажающиеся на публике, за многие годы уже стали одной из примет Академгородка наряду с белками. Один из них попался на пути журналистки НГС, так что мы решили разобраться в самом явлении и поговорили с другими потерпевшими девушками, полицией и психотерапевтом. В чём причины эксгибиционизма, где и когда можно встретить таких людей и что в таких ситуациях делать — в материале Алины Исхаковой.
С чем у вас ассоциируется Академгородок? Наверняка это учtные, студенты, лес с его обитателями — белочками и птичками. А для некоторых местных Академгородок — это еще и «балалаечники». Так жители студенческого городка называют эксгибиционистов.
Эксгибиционисты — люди, которые демонстрируют свои половые органы незнакомцам в публичных местах, отчего получают сексуальное удовлетворение. Как объяснил врач-психотерапевт Европейского реестра Игорь Лях, эксгибиционисты наслаждаются реакцией людей: удивлением, растерянностью, смущением, страхом.
Может показаться, что страсть к обнажению ставит эксгибиционистов в один ряд с нудистами и стриптизерами, но это не так, подчеркнул психотерапевт. Нудисты обнажаются, чтобы их нагота воспринималась как норма, то есть это некая философия, но делают они это для себя (или просто хотят получить хороший загар). Цель стриптизеров — это сексуальный восторг и заработок, хотя их с эксгибиционистами объединяет взаимодействие с аудиторией.
Двадцать одна девушка и ни одного мужчины
Мы спросили наших читателей, встречали ли они эксгибиционистов. Откликнулась двадцать одна девушка — и ни одного мужчины. Почему так? Одна из причин — эксгибиционисты просто не выходят к мужчинам, чтобы показать себя во всю красу.
Марина Муханова, одна из ответивших на вопросы НГС девушек, рассказала, что ее друзья из числа парней в принципе недоверчиво относятся к рассказам об эксгибиционистах.
— Они непонимающе и недоверчиво говорят: «Вот я ни разу не встречал». А от девушек часто слышу жалобы, — сказала Марина.
Другая возможная причина — в принципе равнодушие к проблемам других: «Не меня трогают, и ладно».
— На самом деле часто мужики [на просьбы о помощи] реагируют агрессивно: типа, «а не ходите тут». Два раза я кидалась к прохожим и два раза получала такой ответ. Некоторые улыбаются и идут дальше мимо, некоторые соглашаются помочь, — вспомнила еще одна собеседница НГС, Марина Баранова.
В случае, о котором журналисту рассказала Виктория Вишневская, другие люди не стали даже делать замечание эксгибиционисту, находясь при этом с ним в непосредственной близости. Девушка вспомнила, как возвращалась из университета на маршрутке
— Мужчина посередине мастурбировал и смотрел на нас. Мы не сразу заметили, а когда заметили, ступор какой-то настал, — рассказала Виктория. — Что больше всего удивило: по обе стороны от него сидели прилично выглядящие мужчины, оба всё прекрасно видели, но никто ничего не сделал.
Где и когда можно встретить эксгибициониста
Жители Академгородка с иронией говорят, что эксгибиционисты появились здесь вместе со знаменитыми тропинками. Чтобы добраться куда-то из студгородка, не накручивая лишние километры в обход, приходится идти через лес. Это делает Академгородок отличным местом для «зрелищ»: место проходимое, но в случае чего всегда можно спрятаться и остаться незамеченным.
Самые популярные места у «балалаечников» — тропинки от улицы Пирогова к культурному пространству «Юность» и от НГУ к остановке «Цветной проезд». Часто их можно встретить на пути к Обскому морю. Обычно эксгибиционисты выходят на охоту утром и днем — в это время «зрителей» больше. Но и ночью их можно встретить, например, на улице Ильича или Морском проспекте. Две ответивших НГС девушки именно июньскими ночами столкнулись с эксгибиционистом в балаклаве.
При этом эксгибиционисты — это не только пешеходы на тропинках. В ноябре прошлого года, например, один из них разъезжал по Академгородку на «Хонде». Девушки, встретившие этого мужчину, описывают его одинаково: пожилой, седые волосы, нормального телосложения и с ехидной улыбкой. Как правило, он останавливался на автомобиле возле ничего не подозревающих девушек, подзывал их к себе и хвастался своим «достоинством».
Студентка НГУ Татьяна Старостенкова на такую просьбу подойти ответила мужчине однозначным «нет».
— Я-то помню, что мне в детстве и в подростковом возрасте мама говорила, что никогда нельзя подходить ни к каким машинам, незнакомым дядям, тем более садиться в эти машины, пытаться чем-то помочь, — объяснила она.
Как остановить эксгибициониста
Часть девушек считает, что решением проблемы могли бы стать установленные на тропинках студгородка фонари. Многие упоминали организацию «СТОПП» (Студенческий патруль НГУ): ее закрыли в 2021 году, потому что преступлений стало крайне мало, рассказал один из членов патруля, попросивший не упоминать его имя. «СТОПП» был создан по инициативе студентов из-за роста числа преступлений по отношению к ним, и его целью было минимизировать их на территории студгородка и окрестностей.
— Мы проводили разъяснительные беседы. Многие эксгибиционисты — взрослые и понимающие люди, у которых есть семьи и дети. Поэтому после бесед они действительно перестают проводить свои публичные мероприятия, — рассказал бывший участник патруля.
На вопрос, обращались ли участники «СТОПП» в полицию в таких случаях, он сказал, что не все столкнувшиеся с эксгибиционистами хотели писать заявления. При этом и доказательная база нужна внушительная: точно ли нарушитель занимался противоправными действиями, а не просто «в кустики отошел», точно ли имел зрительный контакт с потерпевшим, точно ли понимал возраст потерпевшего. Некоторые эксгибиционисты предпочитают мужскую аудиторию, а это еще меньший шанс обращений. Серьезно рассматривают только преступления по отношению к несовершеннолетним.
Собеседницы НГС, которые сталкивались с эксгибиционистами в студгородке, считают, что их демонстрации могли бы пресечь полицейские патрули. Но оказалось, что полиция совершенно не осведомлена, что это актуальная и наболевшая проблема Академгородка: в 2022 году, сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина, подобных заявлений в полицию не поступало.
В МВД при этом рекомендуют незамедлительно сообщить о правонарушении (а действия эксгибиционистов — это правонарушение) и по возможности описать сотрудникам полиции эксгибициониста. Если в его действиях найдут признаки преступления по статье 132, статье 135 УК РФ, то материалы направят в Следственный комитет, а там уже поставят вопрос о возбуждении уголовного дела.
Наказание для эксгибиционистов избирается в зависимости от степени тяжести совершенного преступления: от административного штрафа в 500 рублей до лишения свободы сроком в 20 лет. Например, в 2016 году за подобное преступление мужчину отправили в колонию на 8 лет.
Можно ли вылечить эксгибициониста
В большинстве случаев эксгибиционисты — это мужчины. С одной стороны, это показывает различие между женской и мужской психикой: большинство женщин гораздо более социализированы. С другой стороны, если женщина проявляет такое асоциальное поведение внезапно, то к ней относятся более снисходительно, а если внезапно обнажится мужчина, это будет воспринято как сексуальная агрессия. Кроме того, женщина в подобном положении становится очень уязвимой и морально, и физически.
Часть опрошенных считает, что эксгибиционисты — это не опасные, а просто больные люди.
— Среди зимы выскочил мужик в лесу, и мне так его было жалко, — рассказала коренная жительница Академгородка Видана Чохар. — Думаю: «Боже, он же себе всё отморозит». И я у него просто вежливо поинтересовалась, не холодно ли ему — может быть, ему дать прикрыться чем-то. «Вы же замерзнете!» — говорю. А он так опешил, что просто тут же тем же путем ушел назад в кусты. Они, на мой взгляд, безобидные.
Но бывает и совсем по-другому: другая жительница Академгородка, Светлана, рассказала, что в 2019 году им с подругой пришлось убегать от эксгибициониста в маске.
Психотерапевт Игорь Лях считает, что эксгибиционизм может быть как просто аморальным поведением, которое проявляется в состоянии алкогольного, наркотического или иных форм опьянения, так и следствием каких-то мозговых дисфункций, нарушений нервной системы, когда такой способ получения удовольствия становится единственно возможным для этого человека.
По его мнению, большинство эксгибиционистов — вполне вменяемые люди, способные реагировать на сигналы внешнего мира. Если реакция окружающих разочаровывает их, они ищут новые места. Но бывает так, что человек действительно серьезно болен.
— Это происходит достаточно часто. Человек попадает в психиатрическую больницу с другими каким-то диагнозами, а эта форма сексуального поведения становится известна позже, во время госпитализации. Например, проявляет себя в отношении медицинского персонала, — объяснил Игорь Лях.
Раз это заболевание, то, наверное, есть способ и излечить человека. Но психотерапевт не спешит это утверждать. По его словам, международная практика показывает, что лечение возможно далеко не во всех случаях, и состояние таких пациентов может только ухудшиться.
Стоит отметить, что эксгибиционистами известны не только тропинки Академгородка: осенью прошлого года на внезапно обнажившегося перед двумя школьницами мужчину пожаловались жители Затулинки. А несколько лет назад обнаженные на улицах Новосибирска и вовсе были странным трендом.