Эксгибиционист напугал двух школьниц рядом с гаражами на Затулинке

Сегодня, 19 октября, недалеко от школы
— Уважаемые родители! Огромная просьба, пока встречайте детей, если есть возможность, проводите и одноклассников. На территории появляется странный мужчина. Проведите беседу с детьми, если к ним будет подходить мужчина с обнаженными гениталиями, пусть немедленно сообщают любому взрослому, по возможности возвращаются в школу, — говорится в тексте сообщения.
В школе журналисту НГС подтвердили информацию о таком случае. Как рассказали в администрации, странного мужчину заметили не на территории учебного заведения, а в районе гаражей за школой. Там добавили, что это единичный случай:
— Шли две девочки, он им навстречу вышел. Девочки сообщили родителям, родители сообщили нам. Родители написали заявление в полицию. С девочками будет разговаривать психолог. Мы связались с инспектором по делам несовершеннолетних, нам рассказали, как действовать. Пока идет проверка полиции, решили, что будем встречать и провожать своих детей, — рассказала
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать ситуацию и направили в Следственный комитет. В Следственном комитете сообщили, что к ним таких сигналов не поступало.
Школа
В конце августа подобный случай произошел в Нижней Ельцовке: тогда мужчину нашли и задержали. На него завели уголовное дело.