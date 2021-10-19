Эксгибиционист напугал двух школьниц рядом с гаражами на Затулинке

Сегодня, 19 октября, недалеко от школы № 63 , рядом с гаражами на Затулинском жилмассиве, двух школьниц напугал эксгибиционист. После инцидента в местных чатах WhatsApp стали пересылать сообщения с предупреждением:

— Уважаемые родители! Огромная просьба, пока встречайте детей, если есть возможность, проводите и одноклассников. На территории появляется странный мужчина. Проведите беседу с детьми, если к ним будет подходить мужчина с обнаженными гениталиями, пусть немедленно сообщают любому взрослому, по возможности возвращаются в школу, — говорится в тексте сообщения.