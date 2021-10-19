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Эксгибиционист напугал двух школьниц рядом с гаражами на Затулинке

Родители девочек обратились в полицию

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Мужчину заметили не на территории школы, а в гаражах рядом

Мужчину заметили не на территории школы, а в гаражах рядом

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Сегодня, 19 октября, недалеко от школы № 63, рядом с гаражами на Затулинском жилмассиве, двух школьниц напугал эксгибиционист. После инцидента в местных чатах WhatsApp стали пересылать сообщения с предупреждением:

— Уважаемые родители! Огромная просьба, пока встречайте детей, если есть возможность, проводите и одноклассников. На территории появляется странный мужчина. Проведите беседу с детьми, если к ним будет подходить мужчина с обнаженными гениталиями, пусть немедленно сообщают любому взрослому, по возможности возвращаются в школу, — говорится в тексте сообщения.

В школе журналисту НГС подтвердили информацию о таком случае. Как рассказали в администрации, странного мужчину заметили не на территории учебного заведения, а в районе гаражей за школой. Там добавили, что это единичный случай:

— Шли две девочки, он им навстречу вышел. Девочки сообщили родителям, родители сообщили нам. Родители написали заявление в полицию. С девочками будет разговаривать психолог. Мы связались с инспектором по делам несовершеннолетних, нам рассказали, как действовать. Пока идет проверка полиции, решили, что будем встречать и провожать своих детей, — рассказала и. о. директора школы Маргарита Анплеева.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать ситуацию и направили в Следственный комитет. В Следственном комитете сообщили, что к ним таких сигналов не поступало.

Школа № 63 расположена на Зорге, 39, рядом с ней еще одна школа, № 182, и детский сад.

В конце августа подобный случай произошел в Нижней Ельцовке: тогда мужчину нашли и задержали. На него завели уголовное дело.

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МВДСКпреступление
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