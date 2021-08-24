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Две маленькие девочки стали жертвами педофила в Новосибирске — подозревают 60-летнего мужчину

После задержания пенсионер попал в больницу

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Предполагается, что мужчина надругался над детьми в своей квартире в Советском районе Новосибирска

Предполагается, что мужчина надругался над детьми в своей квартире в Советском районе Новосибирска

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В Новосибирске две школьницы стали жертвами педофила

В Новосибирске задержали 60-летнего мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Предполагается, что он надругался над двумя малолетними девочками.

Пенсионера подозревают в том, что он напал на школьниц 9 и 10 лет в своем доме в Советском районе города. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Меру пресечения ему пока не избрали, потому что он сразу после задержания попал в больницу с диагнозом «гипертонический криз», — добавил источник.

Известно, что обе девочки из благополучных семей, на учете в ПДН не состоят.

В региональном Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится расследование.

В середине августа в Новосибирске по подозрению в изнасиловании своей 8-летней внучки задержали 67-летнего мужчину. Преступление пенсионер совершил в дачном поселке Мочище Новосибирского района. Мужчина ранее не судимый, но стоял на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения».

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