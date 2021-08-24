Две маленькие девочки стали жертвами педофила в Новосибирске — подозревают 60-летнего мужчину

В Новосибирске две школьницы стали жертвами педофила
В Новосибирске задержали
Пенсионера подозревают в том, что он напал на школьниц 9 и 10 лет в своем доме в Советском районе города. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Меру пресечения ему пока не избрали, потому что он сразу после задержания попал в больницу с диагнозом «гипертонический криз», — добавил источник.
Известно, что обе девочки из благополучных семей, на учете в ПДН не состоят.
В региональном Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится расследование.
В середине августа в Новосибирске по подозрению в изнасиловании своей