Две маленькие девочки стали жертвами педофила в Новосибирске — подозревают 60-летнего мужчину

В Новосибирске задержали 60-летнего мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Предполагается, что он надругался над двумя малолетними девочками.



Пенсионера подозревают в том, что он напал на школьниц 9 и 10 лет в своем доме в Советском районе города. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Меру пресечения ему пока не избрали, потому что он сразу после задержания попал в больницу с диагнозом «гипертонический криз», — добавил источник.

