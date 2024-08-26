Задержали в аэропорту вместе с Дуровым? Что известно о загадочной спутнице создателя Telegram

Судя по фото из соцсетей, девушка часто оказывается в тех местах, где находится Павел Дуров Источник: durov / T.me; julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











В день задержания Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже с ним, предположительно, находилась 24-летняя Юлия Вавилова. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Юлия позиционирует себя как геймера и криптокоуча, девушка активно ведет соцсети. 27 июня она выставила фото из Казахстана, а 16 августа запостила снимки из Азербайджана. Известно, что в это же время в стране находился Павел Дуров.



Фото из Казахстана Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











А затем девушка прибыла в Азербайджан. Судя по фото, она летела на частном джете Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Отметим, что ни на одном фото создатель Telegram не фигурирует. Однако на некоторых снимках заметно мужчину в черном, похожего на телохранителя (с которым, как известно, передвигался сам Дуров).

Источник: Juli / T.me











Павла Дурова задержали почти сутки назад. Примерно такое же время Юлия не появляется в сети.



Юлия заходила в Telegram 25 августа в 00:48 Источник: Juli / T.me











Блогерша переехала в Дубай около двух лет назад, до этого она жила в Москве, сообщает Shot. Судя по соцсетям, девушка часто находится там, где и Павел Дуров.

Мама Юлии — предприниматель. Ранее она владела магазином детской одежды, блогерша не раз снималась в фотосессиях с вещами, которые продавала ее мама. Сейчас Юлия ведет соцсети на английском языке и часто выставляет фото из путешествий.

Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Источник: julivavilova / instagram (запрещен в РФ)











Павла Дурова арестовали, когда предприниматель в сопровождении телохранителя и женщины прибыл в страну из Азербайджана. Уточняется, что на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Дуров якобы не сотрудничал с французскими силовиками и стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, отмечают журналисты телеканала.



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