Задержали в аэропорту вместе с Дуровым? Что известно о загадочной спутнице создателя Telegram

В день задержания Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже с ним, предположительно, находилась 24-летняя Юлия Вавилова. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
Юлия позиционирует себя как геймера и криптокоуча, девушка активно ведет соцсети. 27 июня она выставила фото из Казахстана, а 16 августа запостила снимки из Азербайджана. Известно, что в это же время в стране находился Павел Дуров.
Отметим, что ни на одном фото создатель Telegram не фигурирует. Однако на некоторых снимках заметно мужчину в черном, похожего на телохранителя (с которым, как известно, передвигался сам Дуров).
Павла Дурова задержали почти сутки назад. Примерно такое же время Юлия не появляется в сети.
Блогерша переехала в Дубай около двух лет назад, до этого она жила в Москве, сообщает Shot. Судя по соцсетям, девушка часто находится там, где и Павел Дуров.
Мама Юлии — предприниматель. Ранее она владела магазином детской одежды, блогерша не раз снималась в фотосессиях с вещами, которые продавала ее мама. Сейчас Юлия ведет соцсети на английском языке и часто выставляет фото из путешествий.
Павла Дурова арестовали, когда предприниматель в сопровождении телохранителя и женщины прибыл в страну из Азербайджана. Уточняется, что на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Дуров якобы не сотрудничал с французскими силовиками и стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, отмечают журналисты телеканала.
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