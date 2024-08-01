Мэрия назвала размер окладов Максима Кудрявцева и начальников департаментов — сумма вас удивит

Зарплаты состоят из оклада и дополнительных выплат Источник: Татьяна Кривенко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали размеры окладов мэра и начальников департаментов. Информацию предоставили в ответе на запрос НГС в пресс-центре администрации города.

Власти сообщили, что зарплата мэра складывается из двух компонентов: оклада и дополнительных выплат. Оклад главы города сейчас составляет 58 153 рубля. Размер дополнительных выплат, как пояснили в муниципалитете, определяется положением об оплате труда.



Зарплата начальников департаментов так же, как и у мэра, состоит из оклада и дополнительных выплат. С учетом индексации оклады заместителей мэра составляют 15 813 рублей, а начальников департаментов мэрии — 14 393 рубля.

При этом в мэрии не раскрыли, какова медианная зарплата мэра и начальников департаментов, сославшись на указ президента Владимира Путина «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

Ранее НГС уже пытался узнать, какую зарплату предлагают начальникам департаментов мэрии Новосибирска. Корреспонденту редакции заявили, что средняя зарплата начальника департамента земельных и имущественных отношений составляет 160 тысяч рублей.

