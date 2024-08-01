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Политика Мэрия назвала размер окладов Максима Кудрявцева и начальников департаментов — сумма вас удивит

Мэрия назвала размер окладов Максима Кудрявцева и начальников департаментов — сумма вас удивит

Медианные зарплаты власти не раскрыли

5 834
87 комментариев
Зарплаты состоят из оклада и дополнительных выплат

В мэрии Новосибирска назвали размеры окладов мэра и начальников департаментов. Информацию предоставили в ответе на запрос НГС в пресс-центре администрации города.

Власти сообщили, что зарплата мэра складывается из двух компонентов: оклада и дополнительных выплат. Оклад главы города сейчас составляет 58 153 рубля. Размер дополнительных выплат, как пояснили в муниципалитете, определяется положением об оплате труда.

Зарплата начальников департаментов так же, как и у мэра, состоит из оклада и дополнительных выплат. С учетом индексации оклады заместителей мэра составляют 15 813 рублей, а начальников департаментов мэрии — 14 393 рубля.

При этом в мэрии не раскрыли, какова медианная зарплата мэра и начальников департаментов, сославшись на указ президента Владимира Путина «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

Ранее НГС уже пытался узнать, какую зарплату предлагают начальникам департаментов мэрии Новосибирска. Корреспонденту редакции заявили, что средняя зарплата начальника департамента земельных и имущественных отношений составляет 160 тысяч рублей.

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Новосибирск Мэрия Зарплаты Вакансии Чиновники
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Комментарии
89
275239151
1 августа 2024, 12:06
Нечему удивляться. То ж голый ОКЛАД
иван-т
1 августа 2024, 12:10
А еще им дают кефир за вредность.
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