Байден снял свою кандидатуру, а кто вместо него?

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке, но останется на посту до истечения срока полномочий. В качестве альтернативы себе он поддержал своего вице-президента Камалу Харрис. Каких еще кандидатов в кандидаты предлагали в США вместо Байдена, «Фонтанка» обсудила с Викторией Журавлевой, старшим научным сотрудником сектора внешней и внутренней политики США Института мировой экономики и международных отношений.

Источник: Жирар. Zuma











Камала Харрис, вице-президент США

Источник: Youtube.com











Камала Харрис известна на общенациональном уровне, поэтому ее шансы стать кандидатом в президенты от демократов были высокими. С ней партия будет чувствовать себя более уверенно. Хотя, конечно, ее возможности выиграть у Трампа вовсе не очевидны. Потому что она женщина, да еще и небелая. В избирательной гонке — 2016 даже белая женщина не смогла победить.



Ее выбрали в вице-президенты с посылом, что это новое поколение партии: женщина, молодая и представитель меньшинства — всё срослось. Так себя видит партия, точнее, такой образ она хочет создавать. Четыре года назад все обсуждали, что, если вдруг с Байденом что-то случится, Харрис станет президентом. Даже были версии по поводу заговора, якобы Байден проведет ее в Белый дом и позже отдаст ей пост.

Мне кажется, она может оказаться звездой, которая не зажглась. В первые месяцы вице-президентства Харрис ждали, что она себя проявит как яркий политик, но этого не случилось. Более того, именно ее обвинили в провале миграционной политики. И тут сложилась ситуация, когда никто другой, кроме нее.

Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США

Источник: Youtube.com











Несмотря на то что опросы показали, что Хиллари Клинтон могла бы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах (42 на 41%), это гипотетический счет. Она уже один раз проиграла, причем именно Трампу, что для партии важно. Кроме того, она тоже очень сильно в возрасте (1947 года рождения. — Прим. ред.). Партия не просто так держится за Байдена, он-то выиграл у Трампа. Он убеждал всех, что сделал это один раз, сделает и второй. А что скажет Клинтон: «Я проиграла тогда, а теперь выиграю?»



Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы

Источник: Youtube.com











Социологические опросы показывали, что рейтинг у нее неплохой, но эти результаты могут быть зеркальным отражением рейтинга мужа. Она практически сразу заявила, что баллотироваться не будет.



Гретхен Уитмер, губернатор штата Мичиган

Источник: Youtube.com











Ее буквально сразу после провальных для Байдена дебатов американские СМИ называли первой кандидатурой ему на замену. Но кандидатом номер один она не станет. Да, в кризисной ситуации в первую очередь смотрят на верхушку партии. Это губернаторы, те, кто участвовал в выборах и как-нибудь себя проявил. Гретхен Уитмер — одна из обоймы, и когда-нибудь она наверняка попробует стать президентом, но не сейчас. Возможно, через четыре года. Для демократов то, что она женщина, — важный фактор для гендерного обновления. Популярна в Мичигане и близка по позиции к Байдену. Гретхен Уитмер как бы умеренный политик, который может понравиться и колеблющемуся электорату, не только демократам.



Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии

Источник: Youtube.com











Ни один из губернаторов не имеет известности во всей стране. Им нужна раскрутка. Имя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в качестве одного из кандидатов в президенты звучит часто, но думаю, что он, как и Гретхен Уитмер, будет баллотироваться от демократов в 2028 году точно.



Джей Би Притцкер, губернатор Иллинойса

Источник: Youtube.com









