В Республике Алтай ушел в отставку глава — его место может занять секретарь генсовета «Единой России»

Освободившееся место главы Республики Алтай может занять Андрей Турчак, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к внутриполитическому блоку Кремля. Олег Хорохордин, руководивший регионом с 2019 года, заявил об отставке днем 4 июня.
С 2017 года Андрей Турчак работает секретарем генерального совета «Единой России». Эта должность считается одной из ключевых в партии. До этого политик возглавлял Псковскую область.
Возможные кадровые перестановки могут быть связаны с глобальными федеральными проектами, объясняет алтайский политолог Константин Лукин.
— Здесь можно только догадываться, но, скорее всего, это связано с какими-то большими проектами. В первую очередь, напрашивается либо проект объединения Республики Алтай с Алтайским краем, либо организация транспортного товарного перехода на Китай. Включая, возможно, и «Силу Сибири-2», проект, который был разработан 12 лет назад. Только такие масштабные проекты могут объяснить фигуру Турчака, — поясняет политолог Константин Лукин в разговоре с NGS22.RU.
Занимавший должность главы Республики Алтай Олег Хорохордин 4 июня заявил, что покидает должность в связи со сменой работы. Об этом стало известно из обращения, опубликованном в телеграм-канале чиновника.
52-летний Олег Хорохордин родился и вырос в селе Глушинка Алтайского края. Образование получил в краевой столице: учился на кафедре государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. Еще во время учебы начал работать. Правда, не на государственной службе, а дворником в барнаульской школе. Подробнее о биографии чиновника читайте в материале NGS22.RU.
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