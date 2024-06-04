В Республике Алтай ушел в отставку глава — его место может занять секретарь генсовета «Единой России»

Освободившееся место главы Республики Алтай может занять Андрей Турчак, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к внутриполитическому блоку Кремля. Олег Хорохордин, руководивший регионом с 2019 года, заявил об отставке днем 4 июня.

С 2017 года Андрей Турчак работает секретарем генерального совета «Единой России». Эта должность считается одной из ключевых в партии. До этого политик возглавлял Псковскую область.

— Здесь можно только догадываться, но, скорее всего, это связано с какими-то большими проектами. В первую очередь, напрашивается либо проект объединения Республики Алтай с Алтайским краем, либо организация транспортного товарного перехода на Китай. Включая, возможно, и «Силу Сибири-2», проект, который был разработан 12 лет назад. Только такие масштабные проекты могут объяснить фигуру Турчака, — поясняет политолог Константин Лукин в разговоре с NGS22.RU.