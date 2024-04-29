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Политика В Грузии — масштабные протесты. Тысячи человек вышли на улицы, их сдерживает спецназ с водометами: видео

В Грузии — масштабные протесты. Тысячи человек вышли на улицы, их сдерживает спецназ с водометами: видео

Силовики применили против протестующих перцовый газ

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Силовики применили против протестующих в Тбилиси перцовый газ

Несколько тысяч человек устроили митинг в столице Грузии. Они выступают против принятия закона об иностранных агентах.

Протестующие вышли на улицы Тбилиси и устроили марш от площади Первой Республики до здания парламента на проспекте Руставели. Подобные протесты идут уже несколько дней, однако в ночь на 29 апреля ситуация особенно обострилась.

У парламента начались стычки с полицией. Силовики применили против протестующих перцовый газ, сообщает ТАСС. Также местные telegram-каналы сообщают, что на площадь Свобода приехала машина с водометом. К митингующим направляется спецназ, они блокируют дорогу металлическими ограждениями.

Мэрия Тбилиси потребовала от протестующих освободить проспект Руставели и прилегающие к парламенту улицы, сообщает местное издание Newsgeorgia.

— Сбор участников митинга, находящихся сейчас возле парламента, несанкционирован. Мы призываем их воздержаться от провокаций и предоставить организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля, возможность осуществить свою работу по подготовке территории, — говорится в сообщении.

Прибытие спецназа
Обстановка на улицах

17 апреля парламент Грузии в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Его разработала правящая партия «Грузинская мечта». Проект закона поддержали 83 депутата, никто не выступил против. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что этот законопроект нельзя назвать российским и его никак нельзя «увязать с неким влиянием России».

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Грузия Тбилиси Митинг Полиция
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