Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Тимура Иванова подозревают по статье 290 УК — ему грозит до 15 лет колонии. Заместителю министра вменяют взятку в размере не менее одного миллиона рублей, пишет ТАСС.
Путину доложили о задержании замминистра обороны, сообщили в кремлевском пуле. Министр Шойгу также был заранее поставлен в известность о задержании Иванова, передали в Кремле.
— Следствие будет добиваться ареста замминистра обороны Иванова, — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.