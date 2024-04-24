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Политика Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Ему грозит до 15 лет колонии

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Иванов занимает пост заместителя главы Минобороны с 2016 года

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тимура Иванова подозревают по статье 290 УК — ему грозит до 15 лет колонии. Заместителю министра вменяют взятку в размере не менее одного миллиона рублей, пишет ТАСС.

Путину доложили о задержании замминистра обороны, сообщили в кремлевском пуле. Министр Шойгу также был заранее поставлен в известность о задержании Иванова, передали в Кремле.

— Следствие будет добиваться ареста замминистра обороны Иванова, — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Задержание Взятка СК СК РФ Заместитель министра Получение взятки
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